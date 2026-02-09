La Tribuna del Agro: el gasto público y la palabra

La Tribuna del Agro en El Observador : "Es muy preocupante que el gobierno no diga nada del exceso del gasto público, el cual es el corazón de todos los problemas graves que nos afectan como país", expresó Luis Romero Álvarez al presentar su nueva columna, que trasladamos a continuación.

Para quienes -judíos y cristianos- leemos el Antiguo Testamento, recordamos el Génesis: "Al principio fue la palabra”.

Esa frase, cuando se medita en ella, trae una verdad que se nos escapa a menudo: las palabras tienen fuerza, para construir o destruir, sanar o dañar, etcétera.

Traigo esta reflexión para decir que es muy importante lo se dice, porque es el paso inicial de lo que se hace o se deja de hacer.

Ahora, viniendo a nuestra realidad económica, con la cual creo nadie puede sentirse satisfecho, es muy preocupante que el gobierno no diga nada del exceso del gasto público, el cual es el corazón de todos los problemas graves que nos afectan como país.

Porque gastamos de más en el sector público (y además gastamos muy mal) necesitamos impuestos muy altos (que igual no alcanzan) y entonces necesitamos tomar deuda creciente (gastando a cuenta de los ingresos de nuestros hijos), que tampoco podrá seguir subiendo para siempre.

Causalon para bajar la fiebre

Y por culpa del gasto excesivo tenemos inflación, y para bajar este síntoma (como la fiebre) del problema de fondo del gasto público (como la infección en un organismo) emitimos letras desde el Banco Central del Uruguay a alta tasa (Causalon para bajar la fiebre), a un costo de Causalon anual para el país de US$ 850 millones, tirados al mar porque si se para de tomar Causalon sin curar la infección vuelve la fiebre... y por el camino agravamos el atraso cambiario, encarecemos al país frenando turismo, exportaciones, llegada de inversiones y creación de puestos de trabajo.

Esto es así, no es de izquierda ni de derecha: el problema central del Uruguay es el exceso de gasto público y la baja calidad de ese gasto.

Los empleados públicos

Ahora bien, Danilo Astori, que sabía de economía, decía que sobraban 80.000 empleados públicos cuando eran menos de 300.000. Ahora son más de 300.000... ¿y no sobra ni uno? ¿En serio? Tabaré Vázquez en su primera presidencia dijo que la reforma del Estado (o sea bajar funcionarios públicos, entre otros temas) era "la madre de todas las reformas". José Mujica al inicio de su presidencia dijo que había que hacer la reforma del Estado a la neozelandesa. Los tres grandes líderes del FA dijeron, fuerte y claro, que había que bajar el gasto público.

"Al principio fue la palabra”. Así se empieza, ¡sí!

Ahora el ministro Gabriel Oddone dijo que no estaban mandatados para bajar el gasto público... ¿Astori, Tabaré y Mujica sí estaban mandatados para eso? Porque al menos hablaron del tema.

Lo que sí está claro es que este gobierno estaba claramente mandatado para no subir impuestos, pero han subido varios y creados nuevos sin problemas, así que... ¿qué quiere decir lo del mandato de no bajar el gasto?

Por no enfrentar con coraje el verdadero problema, la política económica va a empezar a derrapar como ya lo estamos viendo, donde se recula en chancletas en política monetaria porque el lío del valor del dólar ya nadie lo puede esquivar.

Lo que hizo Javier Milei

Y el crecimiento por el que apostó el gobierno para cerrar las cuentas públicas no va a llegar, como no le llegó a Mauricio Macri por no hacer de una y con dolor lo que había que hacer, como ha hecho Javier Milei, y eso porque las inversiones no llegan por decreto, llegan por confianza de los empresarios en cuanto a que se hace lo debido y eso no es subir y subir y subir recaudación para gastar más y más y más.

Lo correcto y debido es bajar el gasto público, empezando como Astori por decir fuerte y claro que no hay escapatoria posible: hay que bajar el gasto público.

Así no podemos seguir, con salarios subiendo al 6% y dólar en el piso y bajando (y no digan que es porque el dólar baja afuera, acá baja mucho más debido al gobierno y sus decisiones que ahora tratan de revertir como pueden, tarde y mal) la economía se va a ir frenando (ya se está viendo); el déficit no solamente no va a bajar del alto nivel que tiene sino que va a subir; la inversión no va a llegar; el crecimiento va a caer; y el espiral negativo se va a acelerar.

Salvo la varita mágica de un boom de las commodities que no depende de nosotros.

Así que aquí va un respetuoso pedido a nuestras autoridades: señor presidente Yamandú Orsi , señor ministro Oddone, por favor empiecen por decir que hay que bajar el gasto público.

Es la verdad y la verdad los hará libres.