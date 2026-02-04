Oddone anunció en Agro en Punta el inicio de un conjunto de reformas a nivel de la microeconomía

Oddone, durante su exposición en Agro en Punta, este miércoles 4 de febrero.

“Uruguay tiene que acometer reformas importantes a nivel microeconómico” para que la economía “pueda tener condiciones de competencia”, indicó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone , en el Foro Uruguay Global, instancia inicial de Agro en Punta Expo & Business que tiene como eje temático “Factor clave: el agro como impulsor del crecimiento económico de la región”.

En el denominado hub regional de agronegocios, que comenzó este miércoles 4 en el Centro de Convenciones de Punta del Este y se extenderá hasta este viernes 6, el ministro Oddone -a sala llena en el auditorio principal- informó que en este primer semestre de 2026 las reformas microeconómicas estarán destinadas a mejorar costos de producción y a generar mayor eficiencia.

El gobierno, señaló Oddone, con base en un informe de Presidencia de la República sobre su participación en Agro en Punta, impulsará a partir de este año una agenda de reformas microeconómicas, regulatorias y de promoción de la actividad económica que, para algunos casos, requerirá tratamiento legislativo y, para otros, cambios regulatorios que definirá el Poder Ejecutivo.

Uruguay está “lleno de ejemplos” de “mecanismos regulatorios que forman parte de una economía antigua”, entre los cuales Oddone mencionó la tasa de Aplicación de Normas de Seguridad Equivalentes (ANSE), derogada por la Ley de Presupuesto actual, que gravaba el comercio internacional para financiar a la estiba, una actividad que, si bien “desapareció” en la década de 1990, la tasa recaudaba US$ 8 millones al año.

El ministro adelantó que estas reformas supondrán “alteraciones de equilibrios” que tocarán “intereses del sector privado” durante la transición.

La energía, la logística, la forestación y la innovación son “áreas cruciales” por las cuales, según detalló el ministro, el país debe reducir sus “costos de acceso” y aumentar el suministro de esos servicios.

Mencionó también la revisión de la gobernanza del sistema portuario y la baja en los costos del transporte por carretera.

Aclaró que Uruguay no tiene escala para ser un “país barato”, ni cuenta con “aspiración de convivencia” para serlo.

“La única forma de convertirnos en un país barato es afectar los ingresos de las personas de manera severa”, señaló, un camino que el país no va a transitar porque “no forma parte de la matriz de convivencia del país”.

“Este gobierno ha decidido que no es la macroeconomía la que va a generar las condiciones de competitividad y eficiencia para que los sectores expuestos al comercio internacional puedan competir; de intentar hacerlo, seguramente fracasaríamos o, en un caso alternativo, afectaríamos la variación de la tasa de inflación o de los precios”, aclaró.

Uruguay necesita acelerar su tasa de crecimiento

En este contexto, el ministro entiende que Uruguay necesita acelerar su tasa de crecimiento para poder hacer sostenible el régimen uruguayo de convivencia.

“Esa es la razón por la cual en el gobierno estamos firmemente comprometidos en promover una agenda que incluya los temas de crecimiento como primer factor”, dijo.

Otros asuntos vinculados tienen relación con fortalecer el modelo de convivencia, atacando problemas de largo desarrollo en Uruguay, como la pobreza infantil o temas más emergentes relacionados con la seguridad.

A modo de ejemplo, señaló los cambios en el sector agropecuario durante los últimos 25 años, a través de la incorporación de ciencia y tecnología a la producción.

Para Oddone, esta es “la razón por la que Uruguay” es un país más competitivo, eficiente y con mayor actividad en mercados de todo el mundo. El ejemplo del agro es el camino “que el resto de los uruguayos tenemos que seguir”, definió.

Promoción del desarrollo del financiamiento dirigido a la producción

El jerarca recordó que el crédito medido como porcentaje del producto en Uruguay es el 30%. Sin embargo, en países de la OCDE es el 50%.

Para profundizar este proceso, Oddone indicó que el sistema financiero debe “introducir modificaciones en su funcionamiento”, una cuestión que “es parte de la agenda” de temas a tratar, entre ellos, una mayor cantidad de créditos hipotecarios y el desarrollo de un mercado de valores. En este último punto, ubicó a las empresas públicas en un rol “relevante”.

Estabilidad en un mundo convulso y los mercados top

En otro pasaje de su exposición, Oddone indicó que el conjunto de consensos internacionales de los últimos 70 años está “en crisis”, lo que genera un escenario “convulso”, con principios como la libre movilidad de bienes, personas y capitales “bajo controversia”, describió.

En este contexto, el ministro recordó que el principal socio comercial para los bienes uruguayos es China; que Estados Unidos lo es para los servicios; que el principal origen de la inversión extranjera en Uruguay es la Unión Europea; y, además, que el país cuenta con un vínculo privilegiado con Argentina y Brasil.

Este marco obliga a mantener un equilibrio cuidadoso en los vínculos desde el punto de vista geopolítico y económico, precisó.

Oddone destacó el diálogo para formar parte del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), evaluar la posibilidad de integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y recordó la firma del acuerdo con la Unión Europea a través del Mercosur y la misión oficial del presidente Yamandú Orsi en China, concluyó.

El mensaje

En su oratoria, el ministro Oddone destacó: Uruguay es el país más estable, más predecible, con mayor estabilidad política, con mejor clima de convivencia, que son condiciones elementales para el desarrollo de negocios de largo plazo.