Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / INAU

INAU contrató universidad argentina por USD 250.000 pese a advertencias de los equipos técnicos

Los técnicos del organismo y la directora por la oposición Carina Gómez habían objetado que la contratación directa de la Universidad Atlántida no estaba justificada

4 de febrero 2026 - 20:37hs
foto Inau

Una resolución interna del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) puso en evidencia que el Directorio aprobó una compra directa por USD 250.000 a la Universidad Atlántida, para financiar una diplomatura dirigida a funcionarios, aun cuando los equipos técnicos del organismo advirtieron que la justificación presentada no alcanzaba para habilitar la excepción prevista en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

La decisión se tomó el 5 de diciembre, en una sesión virtual donde el tema ingresó como “asunto extra y urgente” mientras autoridades del organismo participaban en actividades fuera de Montevideo. El expediente, de 123 folios, proponía adquirir 300 cupos de la “Diplomatura Superior Universitaria en Infancias e Instituciones” y sostenía que podía contratarse en forma directa por tratarse, supuestamente, de un servicio exclusivo. Para ampararse en el artículo 33 literal D del TOCAF, la normativa exige acreditar en forma fehaciente esa causal, con informe fundado, demostrando que no existe ninguna otra institución capaz de ofrecer un servicio equivalente en contenido, metodología y estructura académica. Sin embargo, el propio Departamento Técnico de Adquisiciones afirmó que los elementos presentados no permitían acreditar la exclusividad “de manera fehaciente” y recomendó consultar a tres o cuatro instituciones nacionales de referencia para verificar que no estuvieran en condiciones de brindar una capacitación similar, un paso que no se cumplió.

La documentación también muestra que semanas antes, el INAU había impulsado un convenio con la misma universidad argentina, pero el Departamento Notarial observó que, por el monto, debía intervenir preventivamente el Tribunal de Cuentas, que la Constitución exige la participación del Poder Ejecutivo y que la institución extranjera debía presentar personería jurídica apostillada. Ese expediente fue archivado el 7 de noviembre.

Más noticias
oposicion convocara al mides y al inau a comision permanente y evaluan interpelacion para marzo

Oposición convocará al Mides y al INAU a comisión permanente y evalúan interpelación para marzo

oposicion analiza interpelar a autoridades de inau por muerte de menores bajo tutela del estado
PARLAMENTO

Oposición analiza interpelar a autoridades de INAU por muerte de menores bajo tutela del Estado

Un mes después, la iniciativa reapareció reformulada como compra directa y fue aprobada con el doble voto del presidente interino, Mauricio Fuentes, y con la abstención de la directora por la oposición, Carina Gómez, quien dejó por escrito los argumentos de su posición. En su fundamentación señaló que la causal de excepción no estaba debidamente acreditada según el informe técnico y que el asunto había sido incorporado como punto extra en una sesión virtual, sin discusión presencial en el Directorio.

El documento interno deja registro de que la resolución avanzó pese a las advertencias técnicas sobre la falta de sustento para aplicar la causal de exclusividad y sin que se cumplieran los requisitos que los propios servicios del organismo consideraban necesarios para validar un gasto de un cuarto de millón de dólares.

Temas:

INAU

Seguí leyendo

Las más leídas

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja
POLICIALES

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado
CONTAMINACIÓN EN PLAYAS

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí
CONEXIÓN GANADERA

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos