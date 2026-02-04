Dólar
Orsi le pateó un penal a un niño chino pero no quedó conforme con el gol: "se lo dejó hacer", dijo el presidente

Orsi le obsequió a las autoridades de un complejo deportivo en Beijing una pelota del 50, al tiempo que recibió una pintura de regalo

4 de febrero 2026 - 16:39hs
Yamandú Orsi en el complejo

Yamandú Orsi en el complejo

Foto: Camilo dos Santos

El presidente de la República, Yamandú Orsi, visitó este miércoles las instalaciones de un Complejo Deportivo en Beijing y allí compartió varios momentos con niños y jóvenes del club.

En el marco de su visita oficial al país asiático, Orsi se dirigió rumbo al complejo, donde fue recibido por el embajador de la República Popular China en Uruguay, Huang Yazhong, así como por autoridades deportivas y decenas de niños que portaban banderas de ambos países.

Las autoridades del centro deportivo mostraron a la delegación las instalaciones, donde se exhiben varias fotografías de la selección uruguaya sub 20 que tiempo atrás jugó un partido allí.

Además de compartir con los menores y realizar un saque de honor, el mandatario pateó un penal ante un juvenil chino. Tras marcar el tanto, Orsi en tono jocoso comenzó a decir que el arquero le había dejado "hacer" el gol.

Sobre el final del recorrido, el presidente agradeció la hospitalidad y destacó que China ha hecho mucho por el deporte uruguayo.

"Muchas gracias por esta magnífica forma de recibirnos", comenzó señalando el mandatario en una declaración compartida por Presidencia.

"China ha hecho mucho por el deporte uruguayo", dijo y recordó que hace algunos años tuvo la "suerte" de "recibir una donación muy importante para gimnasia artística" cuando era intendente de Canelones.

"Uruguay puede aportar mucho en el entrenamiento del fútbol, queremos ser socios y ayudar en el desarrollo de este deporte que en el mundo tiene tanta fama y tantos adeptos", cerró.

Orsi, que estuvo acompañado por el presidente de la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, le obsequió a las autoridades del complejo una pelota del 50, al tiempo que recibió un cuadro de regalo.

En la oportunidad, la AUF firmó una carta de intención con el gobierno del condado de Dingnan, de la ciudad de Ganzhou, sobre cooperación para el establecimiento de un Centro Internacional de Entrenamiento de Fútbol Juvenil China-Uruguay.

También suscribió un acuerdo con una empresa de infraestructura deportiva.

Yamandú Orsi beijing niños jóvenes Ignacio Alonso

