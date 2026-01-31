"Un hito relevante": así definió el presidente del INAC a la presencia de Orsi liderando la misión en China

INAC: el presidente del instituto destacó la presencia de Orsi en la delegación que gestionará en China.

Gastón Scayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) , afirmó que la decisión del presidente de la República -Yamandú Orsi- de liderar una de las delegaciones más grandes con las que Uruguay viajó a China desde la apertura de relaciones diplomáticos con ese país "es un hito relevante y un espaldarazo fundamental" .

Destacó el valor que tiene que eso ocurra antes de cumplir el primer año de mandato de esta nueva administración de gobierno en Uruguay.

China es un mercado “sumamente relevante” y al que se debe prestar “especial atención”, porque Uruguay es “uno de los jugadores grandes dentro de ese país” , consideró Scayola, en una entrevista que difundió Presidencia de la República (ver más adelante), realizada previo al inicio de la gira oficial por la nación asiática.

CARNE AVIAR Casos de contrabando de pollo, los riesgos para la población y la industria avícola y un pedido de informes

TAMBOS Inale informó que pasó un año histórico, un 2025 en el que Uruguay produjo leche como nunca antes

Scayola destacó la participación de Orsi en la delegación, porque otorga “un nuevo impulso” a la labor para aumentar el comercio en un país con “un potencial enorme y una relación inmejorable”.

Sostuvo, relacionado con eso, que “el régimen de salvaguarda es ejemplo de las negociaciones”.

El contexto

El mencionado régimen refiere a la definición de las autoridades chinas que concedieron una cuotaparte por 324.000 toneladas, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028. “Si vemos los resultados, Uruguay, entre todos los importadores, es el país que obtuvo una cuota bastante mayor a lo que venía exportando, cosa que no sucedió con Brasil, Argentina, Australia o Estados Unidos. Uruguay jugó un partido importante con un resultado acorde”, manifestó Scayola.

Promoción de la carne uruguaya en China

Durante la misión en China, se presentará la campaña de promoción de la carne uruguaya, en un evento que contará con la participación del presidente Orsi, la comitiva oficial y la delegación empresarial que participa en la delegación.

Para este objetivo, se desarrollarán dos presentaciones: una en la capital del país, Beijing, y otra en el principal polo económico de China, Shanghái.

Por otra parte, INAC firmará un memorándum de entendimiento cooperación técnica con una organización compuesta por ex autoridades sanitarias de China, que permitirá reforzar los elementos de seguridad cárnica y cumplimento sanitario, explicó el jerarca.

Crecimiento del mercado chino

Scayola recordó que el mercado de China reabrió en 2005 para la producción nacional, tras el cierre provocado por la fiebre aftosa en Uruguay.

A partir de ese momento, la venta hacia ese mercado correspondía a productos que no se colocaban en otros, como cartílago o huesos.

El paulatino aumento del poder adquisitivo de la población china permitió la venta de los mismos cortes uruguayos que se exportan al resto del mundo, relató.

El valor del mercado

En 2025, la carne bovina se ubicó en el tercer lugar en el listado de productos uruguayos exportados a China, con ventas cercanas a US$ 724 millones y un incremento del 16% en valor, en relación al año pasado.

“En los últimos cinco o seis años pasamos a otro nivel, hay una clase media y un volumen de población de buen poder adquisitivo que consumen carne de alta calidad”, explicó el jerarca en la entrevista.

La estrategia que se implementa es la venta de los cortes de mayor valor a los segmentos con más poder adquisitivo, agregó.

Asimismo, la promoción de las carnes uruguayas se redirigió a las cadenas de hoteles y restaurantes de primer nivel.