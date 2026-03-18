"Vengan a buscarla": Senegal no entrega la copa y apelará la "decisión injusta" que le quitó el título de África y se lo asignó a Marruecos

Sadio Mane y Gianni Infantino en la premiación de la Copa de África

La Federación Senegalesa de Fútbol calificó de "injusta" la decisión que le retiro su título ganado de la Copa de África en favor de Marruecos y anunció el miércoles que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

"La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable que desacredita al fútbol africano", escribió en un comunicado publicado en las redes sociales.

"Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá, en el plazo más breve posible, un recurso de apelación ante el TAS en Lausana", añadió.

El título de Senegal hubiera sido el segundo de su historia.

El órgano de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) había anunciado la noche del martes que retiró el título ganado por Senegal en la Copa de África (CAN) el pasado 18 de enero y declaró vencedor a Marruecos .

POLÉMICA EN EL FÚTBOL AFRICANO Senegal se niega a darle el título a Marruecos tras perder la Copa de África y recurre al TAS

FÚTBOL Histórico e insólito fallo: le dieron por perdida la final de la Copa Africana de Naciones a Senegal y el título ahora es de Marruecos

La CAF decidió así "declarar a la selección de Senegal excluida durante la final", ganada 1-0 por los senegaleses, con un nuevo resultado de 3-0 para Marruecos, precisa el comunicado.

Senegal EFE

Las redes sociales se incendiaron tras la decisión de la CAF y, entre las duras reacciones, el defensa senegalés Moussa Niakhaté, que juega en el Olympique de Lyon, publicó una foto suya levantando la Copa de África, con el comentario: "vengan a buscarla, están locos estos tipos".

HDpQq0cWQAI03MY El posteo de Moussa Niakhaté

Inmediatamente fue imitado por compañeros de su selección que compartieron el mismo tipo de imágenes.

En efecto, durante la final de la CAN en Rabat (Marruecos), que Senegal había ganado 1-0 al término de un partido caótico, varios futbolistas de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego durante el partido en protesta por las decisiones arbitrales.

Cuestión de Estado

El gobierno senegalés pidió este miércoles una investigación internacional por "sospechas de corrupción" dentro de la Confederación Africana de Fútbol, después que el organismo decidiera retirarle el título de campeón de la Copa de África de Naciones y atribuírselo a Marruecos.

"Senegal rechaza sin ambigüedad este intento de desposesión injustificado", declaró Marie Rose Khady Fatou Faye, portavoz del Gobierno, en un comunicado.

Final caótica

Tras un penal concedido a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte, justo después de que se anulara un gol a Senegal, algunos jugadores de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego antes de regresar, mientras que hinchas senegaleses intentaron invadir el campo y lanzaron objetos hacia el terreno de juego.

Tras el penal fallado por el extremo marroquí Brahim Díaz, de Real Madrid, los dos equipos disputaron una prórroga, en la que Senegal ganó gracias a un gol de Pape Gueye.

Morocco's forward #10 Brahim Diaz receives the Golden Boot from FIFA President Gianni Infantino during presentation ceremony at the end of the Africa Cup of Nations (CAN) final football match between Senegal and Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadi Brahim Díaz recibe la bota de oro de parte de Gianni Infantino Foto: AFP

El comité de apelación de la CAF justifica su decisión en aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), según los cuales, si un equipo "se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso".

En un comunicado, la Federación Marroquí de fútbol indicó que su iniciativa "nunca tuvo por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la competición".

20260118 Senegal campeón de la Copa de áfrica de Naciones

Precedente

Una fuente cercana de la Federación Marroquí recordó a la AFP la existencia de un precedente en el marco de otra competición africana.

En 2019, el Espérance Sportive de Túnez fue declarado vencedor de la Liga de Campeones de la CAF, tres meses después de que los jugadores del Wydad Casablanca hubieran abandonado el terreno de juego durante la final en protesta por una avería del VAR.

A finales de enero, el órgano disciplinario de la CAF, sin poner por tanto en entredicho el resultado final de aquel partido, había impuesto una serie de sanciones disciplinarias, entre ellas multas que ascendían a varios cientos de miles de euros, a las federaciones de ambos países por comportamientos antideportivos y violaciones de los principios del juego limpio.

El juicio en apelación de 18 aficionados senegaleses, encarcelados desde la final y condenados a penas de entre tres meses y un año de prisión por hooliganismo, que debía celebrarse el lunes, fue aplazado al 30 de marzo.

AFP