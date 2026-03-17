Histórico e insólito fallo: le dieron por perdida la final de la Copa Africana de Naciones a Senegal y el título ahora es de Marruecos

Marruecos recibió este martes de manera sorprendente el título de la Copa Africana de Naciones, luego de que un tribunal de apelaciones anulara la victoria de Senegal en una caótica final disputada en enero pasado y en la que habían ganado los senegaleses.

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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) informó que su comité de apelaciones dictaminó que se " declara a Senegal perdedor por incomparecencia en la final ", por lo que su victoria de 1-0 en el alargue se convierte en un triunfo por defecto de 3-0 a favor de los marroquíes que fueron a su vez anfitriones del torneo .

En la final del 18 de enero en Rabat, Senegal abandonó el terreno de juego en señal de protesta durante el tiempo de adición, permaneciendo fuera durante 15 minutos.

Al mismo tiempo, los hinchas locales intentaron invadir la cancha cuando se le concedió un penal a Marruecos .

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Cuando se reanudó el juego, el penal ejecutado por el delantero marroquí Brahim Díaz, compañero de Federico Valverde en Real Madrid, fue detenido, y Senegal anotó el único gol del encuentro durante la prórroga.

En una audiencia disciplinaria inicial, la CAF impuso multas por un valor superior al US$ 1 millón, así como sanciones a jugadores y directivos tanto de Senegal como de Marruecos, pero mantuvo inalterado el resultado del partido.

El caso podría ser objeto de una nueva apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).