Juez de Operación Océano notificó a Fiscalía para que investigue a Tuana y exfiscal Viera por caso de mujer que dijo fue instigada a mentir

El juez de operación Océano , Huberto Álvarez, notificó a Fiscalía para que investigue un audio en el que una testigo afirmó que Andrea Tuana sugería a una mujer mentir acerca de que su pareja había tocado a su hija, confirmaron a El Observador fuentes judiciales.

El audio fue divulgado por el programa de streaming Todo se sabe y tuvo su repercusión en la audiencia del caso que se realizó el jueves. El juez no dejó pasar el audio en cuestión, pero sí decidió notificar a las oficinas de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) para que un fiscal lo investigue.

Las indagaciones buscarán determinar si Tuana o la exfiscal del caso Darviña Viera cometió un delito , si es que esta última estaba en conocimiento de la situación y no hizo nada al respecto.

Operación Océano: condenaron a un hombre por ofrecer dinero a cambio de actos sexuales a dos víctimas

El audio publicado por el citado medio es de una mujer, esposa de un hombre vinculado a la operación Océano , que en Fiscalía afirmó: " A mí Tuana me dijo , porque ella es asistente social y me reuní una vez con ella: 'bueno dígale que le tocó unas partes' ". Ahora esta información será investigado por un fiscal .

Por Operación Océano hay once condenados por la red de explotación sexual. El juicio oral será contra nueve implicados y ya tuvo 12 sobreseimientos.

Fiscalía detalló que el último hombre condenado fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión por un delito de "retribución o promesa de retribución a cambio de realizar actos de naturaleza sexual", que el implicado ofreció a dos víctimas.

En agosto pasado se determinó que el involucrado pasará 18 meses de prisión efectiva, seis en prisión domiciliaria total y otros seis en prisión domiciliaria con un régimen horario reducido. El año restante lo pasará en un régimen de libertad vigilada, en el que deberá fijar domicilio y concurrir a una seccional a firmar.

El hombre no podrá comunicarse con las víctimas "por cualquier medio" y deberá pagarles un monto equivalente a 12 salarios a cada una. Además, perdió su derecho a ejercer la patria potestad y se le prohibió trabajar con menores de edad en cualquier empleo vinculado a la salud o la educación.