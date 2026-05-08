Juez de Operación Océano notificó a Fiscalía para que investigue a Tuana y exfiscal Viera por caso de mujer que dijo fue instigada a mentir

El juez de operación Océano, Huberto Álvarez, notificó a Fiscalía para que investigue un audio en el que una testigo afirmó que Andrea Tuana sugería a una mujer mentir acerca de que su pareja había tocado a su hija, confirmaron a El Observador fuentes judiciales.
El audio fue divulgado por el programa de streaming Todo se sabe y tuvo su repercusión en la audiencia del caso que se realizó el jueves. El juez no dejó pasar el audio en cuestión, pero sí decidió notificar a las oficinas de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) para que un fiscal lo investigue.
Las indagaciones buscarán determinar si Tuana o la exfiscal del caso Darviña Viera cometió un delito, si es que esta última estaba en conocimiento de la situación y no hizo nada al respecto.
El audio publicado por el citado medio es de una mujer, esposa de un hombre vinculado a la operación Océano, que en Fiscalía afirmó: "A mí Tuana me dijo, porque ella es asistente social y me reuní una vez con ella: 'bueno dígale que le tocó unas partes'". Ahora esta información será investigado por un fiscal.
Por Operación Océano hay once condenados por la red de explotación sexual. El juicio oral será contra nueve implicados y ya tuvo 12 sobreseimientos.
Fiscalía detalló que el último hombre condenado fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión por un delito de "retribución o promesa de retribución a cambio de realizar actos de naturaleza sexual", que el implicado ofreció a dos víctimas.
En agosto pasado se determinó que el involucrado pasará 18 meses de prisión efectiva, seis en prisión domiciliaria total y otros seis en prisión domiciliaria con un régimen horario reducido. El año restante lo pasará en un régimen de libertad vigilada, en el que deberá fijar domicilio y concurrir a una seccional a firmar.
El hombre no podrá comunicarse con las víctimas "por cualquier medio" y deberá pagarles un monto equivalente a 12 salarios a cada una. Además, perdió su derecho a ejercer la patria potestad y se le prohibió trabajar con menores de edad en cualquier empleo vinculado a la salud o la educación.