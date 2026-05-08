Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 9 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este sábado 9 de mayo una jornada fría, ventosa y con precipitaciones aisladas en distintas zonas del país, en medio del ingreso de una masa de aire frío que mantendrá bajas sensaciones térmicas durante gran parte del día.

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Las condiciones más adversas volverán a registrarse en la zona costera del sur y este del territorio, donde se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y condiciones ventosas en zonas costeras. Los vientos soplarán del noroeste al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de entre 60 y 70 km/h.

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La temperatura oscilará entre los 9 °C y los 12 °C.

Durante la tarde y noche continuará el cielo cubierto a nuboso, con precipitaciones aisladas, bajas sensaciones térmicas y viento persistente. Las rachas podrán ser “ocasionalmente superiores”, según el organismo.

Este

En el este del país se espera una jornada especialmente ventosa en áreas costeras. El organismo pronosticó cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos del oeste de entre 30 y 50 km/h.

Las rachas podrán alcanzar entre 60 y 80 km/h en la costa. La mínima prevista es de 5 °C y la máxima de 13 °C.

Hacia la tarde y noche persistirán las precipitaciones aisladas y las bajas sensaciones térmicas, mientras que el viento rotará al suroeste y oeste.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé aumento de nubosidad durante la mañana y baja probabilidad de precipitaciones.

Los vientos del oeste al suroeste soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura irá de los 5 °C a los 14 °C.

En la tarde y noche se esperan probables precipitaciones aisladas y bajas sensaciones térmicas, aunque el viento comenzará a disminuir gradualmente.

Norte

En el norte del país también se espera una jornada fría, con aumento de nubosidad y baja probabilidad de lluvias durante la mañana.

Los vientos del oeste al suroeste tendrán rachas de hasta 50 km/h y las temperaturas se ubicarán entre los 5 °C y los 14 °C.

Para la tarde y noche, el organismo prevé cielo cubierto a nuboso, posibles precipitaciones aisladas y bajas sensaciones térmicas, con viento en disminución.