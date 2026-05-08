Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Domingo:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 9 de mayo

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y condiciones ventosas en zonas costeras

8 de mayo de 2026 21:00 hs
Será un fin de semana con lluvias y frío
Será un fin de semana con lluvias y frío

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este sábado 9 de mayo una jornada fría, ventosa y con precipitaciones aisladas en distintas zonas del país, en medio del ingreso de una masa de aire frío que mantendrá bajas sensaciones térmicas durante gran parte del día.

Las condiciones más adversas volverán a registrarse en la zona costera del sur y este del territorio, donde se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y condiciones ventosas en zonas costeras. Los vientos soplarán del noroeste al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de entre 60 y 70 km/h.

Más noticias

Inumet emitió alerta amarilla por vientos fuertes, oleaje y descenso de temperatura: se extenderá hasta la mañana del sábado

Meteorólogos, Inumet y Metsul advierten por un fin de semana "bastante complicado" con frío intenso, lluvias y vientos fuertes

La temperatura oscilará entre los 9 °C y los 12 °C.

Durante la tarde y noche continuará el cielo cubierto a nuboso, con precipitaciones aisladas, bajas sensaciones térmicas y viento persistente. Las rachas podrán ser “ocasionalmente superiores”, según el organismo.

Este

En el este del país se espera una jornada especialmente ventosa en áreas costeras. El organismo pronosticó cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos del oeste de entre 30 y 50 km/h.

Las rachas podrán alcanzar entre 60 y 80 km/h en la costa. La mínima prevista es de 5 °C y la máxima de 13 °C.

Hacia la tarde y noche persistirán las precipitaciones aisladas y las bajas sensaciones térmicas, mientras que el viento rotará al suroeste y oeste.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé aumento de nubosidad durante la mañana y baja probabilidad de precipitaciones.

Los vientos del oeste al suroeste soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura irá de los 5 °C a los 14 °C.

En la tarde y noche se esperan probables precipitaciones aisladas y bajas sensaciones térmicas, aunque el viento comenzará a disminuir gradualmente.

Norte

En el norte del país también se espera una jornada fría, con aumento de nubosidad y baja probabilidad de lluvias durante la mañana.

Los vientos del oeste al suroeste tendrán rachas de hasta 50 km/h y las temperaturas se ubicarán entre los 5 °C y los 14 °C.

Para la tarde y noche, el organismo prevé cielo cubierto a nuboso, posibles precipitaciones aisladas y bajas sensaciones térmicas, con viento en disminución.

Las más leídas

Metsul advirtió por llegada de "ciclón bomba" y anunció que los vientos "más intensos" se concentrarán en Uruguay

"Pesquisa" y "usurpación de funciones": oposición denunciará a Sandra Lazo y asesores de Defensa por caso Cardama

La discusión incómoda que volvió con la batalla de Moratorio: el precio de vivir, el derecho a la salud y las prioridades del Estado

Sin acuerdo con el FA, blancos mueven sus fichas y se aseguran mayoría en Diputados para incluir caso Danza en investigadora sobre ASSE

Temas

Inumet Uruguay pronóstico

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos