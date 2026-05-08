Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 8 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 8 de mayo una jornada marcada por precipitaciones, fuertes vientos y bajas sensaciones térmicas en varias zonas del país , en medio del avance de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico.

Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente las zonas costeras desde este viernes y hasta la mañana del domingo 10 , con vientos persistentes de entre 40 y 60 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, además de un aumento significativo del oleaje.

Para Montevideo y el área metropolitana se espera una mañana cubierta, con precipitaciones y condiciones ventosas . Los vientos soplarán del suroeste y oeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores. La temperatura irá de los 10 °C a los 14 °C.

VIDEOS: el paso del temporal en Rivera dejó cortes de luz, voladura de techos y caída de árboles

Durante la tarde y noche el cielo continuará nuboso, con períodos de cubierto y precipitaciones aisladas . Inumet advirtió además por bajas sensaciones térmicas y rachas de entre 60 y 70 km/h.

Este

En el este del país se prevé una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. También habrá condiciones ventosas en zonas costeras, donde las rachas podrán alcanzar entre 60 y 70 km/h. La mínima será de 9 °C y la máxima de 16 °C.

Hacia la tarde y noche continuarán las precipitaciones aisladas, junto con bajas sensaciones térmicas y viento persistente del oeste.

Oeste

Para el oeste, el organismo pronosticó una jornada nubosa y cubierta, con lluvias y condiciones ventosas en la costa. Los vientos del oeste y suroeste alcanzarán rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores. La temperatura oscilará entre 7 °C y 14 °C.

En la segunda mitad del día persistirán las precipitaciones aisladas, el viento y el descenso de la sensación térmica.

Norte

En el norte del país se esperan precipitaciones durante la mañana, aunque con mejora gradual hacia el correr de la jornada. Los vientos del oeste y suroeste tendrán rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre los 9 °C y los 15 °C.

Para la tarde y noche, Inumet prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso y bajas sensaciones térmicas.