Empresarios proponen construir una planta de gas natural en Paysandú al lado de la ubicación alternativa de HIF

La empresa de servicios logísticos Fraylog presentó una propuesta para construir y operar una planta de gas natural comprimido (GNC) en el departamento de Paysandú .

Este gasoducto, tiene capacidad para mover 1 millón de metros cúbicos diarios, comienza en Entre Ríos y finaliza en Paysandú, desde donde suministra gas natural a la red de distribución domiciliaria. También abastece a industrias ubicadas al norte de la ciudad, aunque en mayo solo transportó 10 mil metros cúbicos por día, mes en el que Uruguay importó desde Argentina 310 mil metros cúbicos diarios.

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La planta tendrá una capacidad máxima de producción de 400.000 m³ diarios de GNC . Para lograr esto, el sistema se conectará al gasoducto mediante un procedimiento conocido como "Hot Tap", el cual permite intervenir y realizar la conexión sin la necesidad de interrumpir el suministro a los usuarios actuales de la red.

Una vez captado, el gas pasará por etapas de acondicionamiento: un sistema redundante de filtrado de partículas para proteger los equipos, un precalentador para evitar el congelamiento por expansión del gas, estaciones de medición fiscal y una dosificación obligatoria de odorizante (mercaptanos) para garantizar la seguridad en la detección de posibles fugas, según detalla el proyecto.

Posteriormente, seis compresores instalados en paralelo elevarán la presión del gas natural hasta la necesaria para su transporte seguro.

Con la presión adecuada, el GNC será despachado mediante seis islas de carga hacia isotanques montados sobre camiones de alta seguridad, cada uno con capacidad para transportar unos 7.000 m³ de gas. Para sostener este nivel de producción, la planta demandará una potencia eléctrica de casi 3 MW, abastecida a través de una nueva conexión de media tensión de UTE, y un consumo estimado de entre 10 y 15 m³ diarios de gasoil para el uso operativo.

La empresa detrás del proyecto es Fraylog, la cual se dedica a servicios logísticos desde 2007 y está próxima a inaugurar Kahirós, una planta de producción de hidrógeno para abastecer camiones que transportan madera en Fray Bentos.

Actualmente, los empresarios evalúan dos alternativas viables de localización en Paysandú. Ambas cerca de la ruta 3 en predios muy cercanos a la “ubicación alternativa” de HIF donde está la planta de Ancap.

De hecho, la denominada "localización A" –marcada en magenta– se sitúa íntegramente en el padrón 4.960 (propiedad de ANCAP), aprovechando el polo industrial existente donde ya operan empresas como ALUR y Cementos Artigas.

La "localización b", en tanto, propone ubicar únicamente la conexión inicial en el padrón 4.960, debiendo construir un ramal de 1,6 km para instalar la base productiva principal en el padrón 76.

Empleo e impactos

Durante la fase de construcción, que se estima durará unos 12 meses, se requerirá un promedio de 50 puestos de trabajo de mano de obra calificada, alcanzando un pico máximo de 80 trabajadores en el momento de mayor actividad constructiva y de montaje electromecánico.

Por su parte, la fase de operación asegurará la creación de empleo permanente, puesto que la planta funcionará ininterrumpidamente las 24 horas de los 7 días de la semana. Se emplearán 16 personas operativas en los turnos diurnos y 12 en el turno nocturno, a los que se sumarán aproximadamente 80 choferes especializados en tránsito permanente.

La comunicación del proyecto presentada ante el Ministerio de Ambiente a la que accedió El Observador señala que no tendrá impactos severos por lo que proponen clasificarlo con la categoría B dado que sus efectos negativos son moderados y pueden mitigarse de manera efectiva con prácticas de ingeniería conocidas.

Entre los desafíos ambientales se encuentra el incremento de los niveles de ruido por el funcionamiento continuo de los seis compresores y el importante flujo vehicular. Para controlar esto, el proyecto propone instalar cabinas de insonorización en la maquinaria y barreras acústicas de ser necesarias.

Asimismo, la presencia de la planta cambiará el paisaje de la zona, lo cual será mitigado utilizando cortinas vegetales y diseños acordes.

El impacto en la infraestructura vial local será uno de los más notorios, ya que se estima la salida diaria de hasta 57 camiones pesados cargados. Esto afectará la caminería departamental, por lo que la empresa prevé ejecutar obras de mejora, ensanchamiento y pavimentación de los accesos como parte integral de su inversión.

A juicio de los proponentes, el proyecto ofrecerá una ventaja estratégica invaluable ya que permitirá a la gran industria acceder a un combustible menos intensivo en carbono, reduciendo de manera drástica sus costos operativos y disminuyendo las emisiones globales, a la vez que potenciará toda la logística energética de la región litoral.