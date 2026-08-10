El análisis del discurso de Lacalle Pou: el "tiro por elevación" a Orsi, según el politólogo Daniel Chasquetti, y la visión de Óscar Licandro

En su primera reaparición pública después de meses, el expresidente Luis Lacalle Pou fue el orador central en el acto por los 190 años del Partido Nacional. Entre reflexiones filosóficas sobre la "autoridad" y un discurso corrido al "centro", Daniel Chasquetti , politólogo e investigador uruguayo, y Óscar Licandro , sociólogo y exasesor de Luis Lacalle Pou, desmenuzaron, en conversación con El Observador Streaming, algunas de las claves de la intervención del domingo pasado.

En particular, Chasquetti definió el discurso como cercano al "socialismo liberal" o la socialdemocracia europea, pero lanzó una advertencia sobre el riesgo de la falta de diferenciación en la oferta electoral:

" Si la democracia y las alternancias no producen cambios en política pública, a la larga vamos a estar en problemas, porque para la gente va a ser lo mismo que gobierne la derecha o la izquierda. Se vacían las categorías y se vacían los contenidos de los partido", remarcó el politólogo.

Uno de los puntos centrales de su intervención estuvo basado en la naturaleza del liderazgo político. Lacalle Pou marcó una línea divisoria entre dos conceptos clave: "El poder es algo formal, básicamente tiene inicio en el voto, los ciudadanos te otorgan poder. Después, la autoridad es mucho más abstracto cuando se te concede. La autoridad tiene componentes que no necesariamente tiene el poder. Hay un lazo, un vínculo, la autoridad es intelectual, es moral, y sobre todo, afectiva. Si algo que me queda claro hoy en día, es que no se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad", afirmó.

Esta frase generó lecturas contrapuestas entre los Chasquetti y Licandro. Para el primero, la distinción representó un "tiro por elevación contra Orsi" y "tiene que ver con esta idea de que es un presidente que no puede ejercer autoridad porque no es el jefe ni del partido ni de la fracción". En palabras de Chasquetti, "el Frente está gobernando y Lacalle Pou está pensando en el 2029" aunque "no lo dice explícitamente, pero está implícito". Por el contrario, Licandro descartó segundas intenciones y mencionó que el expresidente "no está necesitando pasársela por la cara a los demás para decir 'háganme caso'".

La interna blanca

Otro punto de debate sobre el discurso del exmandatario que ha generado discusión es la orden de "no lastimar"; las palabras textuales del expresidente fueron: "¿Alguien cree que uno puede unir en el gobierno si llegó dividiendo en una campaña electoral o en su vida política? Nadie. Por eso no hay que curar heridas, hay que no lastimar".

Respecto a este punto, Licandro subrayó que la verdadera señal enviada a la interna del Partido Nacional estuvo en el principio y en el cierre de su discurso, cuando Lacalle Pou se definió como un militante y expresó: "Los tengo presentes, estoy con ustedes". Para Licandro, "el mensaje es: yo no me fui, yo estoy (...) y ese sí que es un mensaje claro hacia el futuro". Ante la pregunta de qué lugar toma Álvaro Delgado, Licandro respondió que "Lacalle es el centro (...) Es como en un acto donde viene una banda y primero hay un telonero; el telonero va ambientando. Yo creo que fue un poco eso. Ese sol que brilla tanto eclipsa todo".

Por su parte, Chasquetti advirtió sobre la heterogeneidad de perfiles en el partido nacionalista, señalando que dirigentes con discursos más duros no actuarán en función de rezongos: "Lo que pienso es que no va a tener ningún efecto [el comentario del expresidente a 'no lastimar']. Muchos políticos construyen un personaje y quedan presos de ese personaje (...) Los partidos rinden más cuando tienen alas que cubren el espectro ideológico".