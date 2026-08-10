Orsi aseguró que no se sintió aludido por el discurso de Lacalle Pou sobre gobernar "con autoridad"

El presidente Yamandú Orsi descartó este lunes que tenga previsto realizar cambios en su gabinete y respaldó a su equipo de gobierno, al tiempo que se refirió a las recientes declaraciones del expresidente Luis Lacalle Pou y aseguró que no se sintió aludido cuando el exmandatario habló de la necesidad de gobernar "con autoridad".

"A ver, lo primero que tengo que decir que a un presidente de la República no le corresponde andar haciendo comentarios de lo que dicen otros líderes. No, no corresponde ", respondió Orsi al ser consultado sobre las palabras de Lacalle Pou.

El mandatario agregó que, cuando tiene diferencias o asuntos que conversar con otros dirigentes, prefiere hacerlo directamente.

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"Incluso, cuando me ha pasado, hablo mano a mano con cualquiera de los líderes o lo que fuera un presidente de la República", señaló en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

Orsi defendió además la libertad de expresión y puso como ejemplo la decisión del gobierno de conceder una cadena nacional al Partido Nacional por sus 190 años.

"Por otro lado, lo que debemos todos propender y lograr es que haya libertad de expresión a tal punto que le hemos concedido al Partido Nacional la cadena de radio y televisión para conmemorar los 190 años, que es un hecho fundamental en la historia nacional", afirmó.

AHORA | HABLA EL PRESIDENTE ORSI: EL DISCURSO DE LACALLE POU



"A un presidente de la República no le corresponde andar haciendo comentarios de lo que dicen otros líderes"



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Qué había dicho Lacalle Pou sobre el ejercicio del poder y la "autoridad"

Tras varios meses de mantener un bajo perfil, el expresidente Luis Lacalle Pou reapareció públicamente este domingo con un discurso durante la celebración del 190 aniversario del Partido Nacional, realizada en la Plaza Matriz.

Lacalle Pou, que se presentó como un "viejo militante", fue el orador central del encuentro y aseguró que, luego de dedicar los últimos meses a realizar una suerte de balance de su administración, se siente "tranquilo, satisfecho, pero no conforme".

"Hubo aciertos y errores, pero siempre el fin último fue el bienestar de todos y cada uno de los compatriotas", afirmó.

Durante su discurso, de aproximadamente media hora y en el que fue interrumpido en varias oportunidades por militantes que corearon "¡Presidente!", Lacalle Pou habló sobre la situación de la política uruguaya, aunque no mencionó directamente al gobierno de Yamandú Orsi ni al Frente Amplio.

"Hoy se exigen respuestas más rápidas. Es lógico que así sea, es mucho mejor que se exijan si la política es más lenta que las necesidades de la gente", señaló. En ese sentido, consideró que la inteligencia artificial debe ser "abrazada por la política" para "resolver antes los problemas".

El exmandatario también llamó a evitar un "enfrascamiento de partidos y políticos" y cuestionó que la actividad política pueda transformarse en una disputa personal entre dirigentes.

"Flaco favor le hacemos a la política si termina siendo un concurso de egos. Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengamos respeto. Esto no significa callarse la boca, pero es tener claro quiénes somos y a dónde vamos", afirmó.

Lacalle Pou llamó además a que "prime el concepto de unión" y vinculó esa idea con la forma de llegar al gobierno y ejercerlo.

"Vamos a mirar un poquito por el espejo retrovisor, cuando nos tocó gobernar el país, o cuando los compañeros les toca desde las intendencias, se gobierna desde la unión. Pero para poder gobernar desde la unión, hay que elegir un camino que sea desde en ese sentido. ¿Alguien cree que uno puede unir en el gobierno si llegó dividendo en una campaña electoral o en su vida política? Nadie. Por eso no hay que curar heridas, hay que no lastimar", sostuvo.

Uno de los pasajes centrales de su discurso llegó cuando habló sobre la diferencia entre "poder" y "autoridad", una reflexión que, según dijo, surgió durante un proceso de "introspección" que comenzó meses antes de finalizar su mandato.

"El poder es algo formal, básicamente tiene inicio en el voto, los ciudadanos te otorgan poder. Después, la autoridad es mucho más abstracto cuando se te concede. La autoridad tiene componentes que no necesariamente tiene el poder. Hay un lazo, un vínculo, la autoridad es intelectual, es moral, y sobre todo, afectiva. Si algo que me queda claro hoy en día, es que no se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad", afirmó.

Lacalle Pou aseguró además que se ha "vuelto menos ortodoxo con el tiempo" y defendió una concepción de la libertad vinculada a la justicia social.

"Qué lindo ser ortodoxo cuando alguien no tiene laburo, no tiene casa, no tiene salud. Entonces, la libertad tiene que estar vinculada al concepto de que la justicia es tratar desigual a los desiguales", expresó. "Nuestro gobierno fue profundamente humanista", concluyó.

Orsi descartó cambios en el gabinete: "Son mi equipo y lo defiendo a muerte"

El presidente también fue consultado por versiones periodísticas que indicaban que podría comenzar a evaluar en setiembre cambios en el gabinete para concretarlos hacia fin de año o durante el verano. "No, no lo tengo pensado. Por ahora no", respondió.

Ante una nueva consulta sobre su respaldo a los integrantes del gabinete, Orsi fue enfático: "Por supuesto, son mi equipo y lo defiendo a muerte".

Otro de los asuntos abordados por el mandatario fue la negociación política por la Rendición de Cuentas. Orsi señaló que el gobierno analiza las propuestas recibidas y que el Ministerio de Economía y Finanzas trabaja junto con Presidencia para determinar cuáles pueden ser incorporadas.

"No, tenemos la respuesta. Pero se está trabajando, obviamente, el ministro de Economía y con la Presidencia estamos analizando qué puntos, hasta dónde podemos llegar y cuáles son los que no podemos avanzar. Más allá de si se vota o no se vota, tiene que ver con visión del país", sostuvo.

La Rendición de Cuentas será además uno de los temas centrales del Consejo de Ministros previsto para este martes.

"Agenda muy abierta, muy abierta. Por supuesto, tema central, la rendición pero estamos juntando mucha información porque hay muchas cosas que han pasado, porque hemos dejado pasar unos cuantos días y creo que no hemos nutrido de mucha agenda como para que mañana lo trabajemos por lo menos en par de horas", explicó.

El gobierno se prepara ante El Niño

Orsi también se refirió a la preparación del gobierno ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño y adelantó que mantendrá contactos con los intendentes.

El mandatario señaló que los gobiernos departamentales serán actores fundamentales en la respuesta ante eventuales emergencias y mencionó específicamente conversaciones con el intendente de Durazno.

Orsi sostuvo que existen fenómenos que el gobierno no podrá impedir, pero sí trabajar para reducir su impacto sobre la población.

"Hay cosas que van a pasar, que no las vamos a poder evitar, lo que sí podemos amortiguar las consecuencias humanas", afirmó.

Consultado sobre los recursos necesarios para afrontar eventuales emergencias, el presidente aseguró que el Estado deberá disponer de fondos aun cuando eso implique modificar otras prioridades. "Para esto el país tiene que tener recursos, las emergencias las tenemos que atender y bueno, a veces habrá que sacrificar otras cosas", concluyó.