Orsi habló del secuestro del ómnibus de UCOT por hinchas de Cerro y advirtió por la cantidad de armas de fuego en Uruguay

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió este lunes al secuestro de un ómnibus de UCOT por parte de un grupo de hinchas de Cerro y aseguró que es necesario "seguir afinando" la coordinación entre los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el Ministerio del Interior para evitar este tipo de episodios.

El mandatario fue consultado por lo ocurrido el domingo con la unidad 306 de UCOT y por la violencia relacionada con el fútbol. " Sí, vinculados al fútbol y no vinculados al fútbol. Pero en este caso, un caso que lamentablemente se ha repetido, no de esta característica, pero sabemos que a veces pueden pasar esas cosas ", respondió Orsi en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

"Y bueno, hay que seguir afinando con los clubes, con la Asociación Uruguaya de Fútbol y por supuesto el propio Ministerio del Interior. Son cosas que las tenemos que evitar ", agregó.

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El presidente también fue consultado específicamente por la presencia de un arma durante el episodio y si esa situación le generaba preocupación. "Por supuesto, por supuesto, Uruguay está con muchas armas de fuego en la vuelta ", afirmó.

Según informó la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT-UCOT), unos 50 hinchas de Cerro subieron el domingo a la unidad 306 cuando esta circulaba por la zona del Cerro.

De acuerdo con la versión del sindicato, uno de los hinchas amenazó al conductor con un arma de fuego y le exigió que trasladara al grupo hasta el intercambiador José Belloni.

En el ómnibus viajaban además unos diez pasajeros y no se registraron personas heridas. El episodio llevó a ASCOT-UCOT a decretar un paro que se mantuvo hasta la movilización convocada para este lunes por la mañana.

El respaldo de Orsi a la Policía

En la misma rueda de prensa, Orsi fue consultado por la actuación policial en otro procedimiento, relacionado con el cajero automático explotado en Parque Miramar, y destacó el trabajo de los efectivos, aunque aclaró que no conocía los detalles del operativo.

"Sí, sí, no tengo los detalles. Una coordinación muy buena en la policía. No tengo los detalles, pero yo lo vengo diciendo desde anteriores gobiernos. Yo creo mucho en el profesionalismo de la policía, como toda profesión y como toda corporación de trabajo puede tener dificultades, pero hasta ahora yo tengo que decir que le ponen corazón y fuerza a lo que hacen", afirmó el presidente.