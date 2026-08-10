Presentación de Diego Forlán EN VIVO: Diego Forlán le abrió a Luis Suárez la posibilidad de volver a la selección

La charla pendiente con el Maestro Tabárez

Consultado por Referí por cómo tomó este pase en su carrera su familia más cercana, Forlán dijo: "la familia está feliz, de mis hijos capaz que el más grande se va dando cuenta y disfruta mucho porque es muy futbolero. Los demás un poco sí, un poco no".

"Papá es de pocas palabras, pero ya lo llevaremos a los entrenamientos que disfruta mucho, siempre es lindo. Me aconsejó toda la vida, es un privilegio".

También se le preguntó si tuvo una charla con el Maestro Tabárez.

"Con el Maestro no tengo tanto contacto directo, tengo una muy buena relación, pero soy muy respetuoso. Sí tengo contacto con el profe (José Herrera), con Celso (Otero), con Marito Rebollo y todo el cuerpo técnico que trabajaba alrededor de ellos, están todos muy contentos. Me encantaría con el Maestro no mandarle un mensaje, pero sí sentarme. En febrero le pedí que participara en una entrevista para un documental que hice y pude hablar largo y tendido con él. Siempre es un placer hablar, todos me han demostrado su cariño", respondió.

"Con el Maestro me siento muy identificado por su don de gente, trataré de tener un buen relacionamiento con la gente que trabaja ahí, poder disfrutarlo, que ellos también disfruten y que cada uno haga el trabajo de la mejor manera posible para que la selección tenga el mejor rendimiento", agregó.