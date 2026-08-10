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Presentación de Diego Forlán EN VIVO: Diego Forlán le abrió a Luis Suárez la posibilidad de volver a la selección

Seguí la conferencia de prensa en la que Diego Forlán se presenta como nuevo entrenador de la selección uruguaya

10 de agosto 2026 - 14:40hs

EN VIVO

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán, es presentado de forma oficial por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) este lunes a las 14:00 horas en el Estadio Centenario.

En el hall del palco oficial de la Tribuna América, el exfutbolista será presentado como entrenador de selecciones uruguayas, tras ser designado al frente de la sub 20 y de la mayor.

Seguí la conferencia de Diego Forlán EN VIVO desde las 14:00

La charla pendiente con el Maestro Tabárez

Consultado por Referí por cómo tomó este pase en su carrera su familia más cercana, Forlán dijo: "la familia está feliz, de mis hijos capaz que el más grande se va dando cuenta y disfruta mucho porque es muy futbolero. Los demás un poco sí, un poco no".

"Papá es de pocas palabras, pero ya lo llevaremos a los entrenamientos que disfruta mucho, siempre es lindo. Me aconsejó toda la vida, es un privilegio".

También se le preguntó si tuvo una charla con el Maestro Tabárez.

"Con el Maestro no tengo tanto contacto directo, tengo una muy buena relación, pero soy muy respetuoso. Sí tengo contacto con el profe (José Herrera), con Celso (Otero), con Marito Rebollo y todo el cuerpo técnico que trabajaba alrededor de ellos, están todos muy contentos. Me encantaría con el Maestro no mandarle un mensaje, pero sí sentarme. En febrero le pedí que participara en una entrevista para un documental que hice y pude hablar largo y tendido con él. Siempre es un placer hablar, todos me han demostrado su cariño", respondió.

"Con el Maestro me siento muy identificado por su don de gente, trataré de tener un buen relacionamiento con la gente que trabaja ahí, poder disfrutarlo, que ellos también disfruten y que cada uno haga el trabajo de la mejor manera posible para que la selección tenga el mejor rendimiento", agregó.

Su idea futbolística para la celeste

"Cada uno tiene su personalidad, Bielsa es un entrenador de mucha jerarquía, mucha experiencia. Me toca entrar en este momento para tratar desde lo que sé, conozco y he vivido. Trataré de darle las mejores herramientas a los jugadores. Si mi estilo será de propuesta o de respuesta te digo que me encantaría proponer todos los partidos, pero uno que ha jugado en tantos lados sabe que a veces no es lo que uno quiere sino lo que puede. Hay que abarcar, trabajar y tratar de tener una idea global para ver después cómo podés salir de determinadas situaciones en los partidos".

"Te pongo el ejemplo de la final del mundo entre España y Argentina. España dominó 112 minutos y cuando se puso 1-0 Argentina, con 10 jugadores, le generó tres chances claras para empatar. A veces es como dice mi hermano, la diferencia en el fútbol entre el mejor y el peor a veces es de un solo gol. Es lo lindo y lo malo del fútbol. Yo trato de abarcar todo tipo de situaciones dependiendo de las situaciones que se te pueden dar a lo largo de un partido".

Uruguay: el proyecto que tanto estaba esperando

"Siempre me preguntaban si había dejado de lado ser entrenador y yo les decía que no, que estaba a la espera de un buen proyecto. Fui muy feliz dirigiendo a Peñarol y Atenas de San Carlos y también disfrutaba de la vida que estaba teniendo. Hasta que llegó el llamado de Nacho. Feliz de que me hayan tenido en cuenta y ni lo pensé. Estaba en casa viendo un partido del Mundial, me paré y automáticamente dije que sí".

Remarcó que el foco está puesto en la sub 20

"Cuando vino el llamado de Nacho para dirigir la sub 20 ese era el objetivo principal, más allá de poder dirigir a la mayor. El foco está puesto en marzo, aunque si clasificamos al Mundial van a ser unos meses más. Trato de no ir mucho más allá, el objetivo principal es la 20, conocernos más con el cuerpo técnico y los jugadores. En lo otro hay mucho para adelante".

La armonía que busca para su selección

"Cuando te toca estar en la selección es lo más lindo. Cuando estás en los equipos hay muy buena relación, pero no dejan de ser de otros países o culturas. En mi época de selección, nos mirábamos y nos entendíamos y juntarnos era una felicidad enorme. En 2006 quedamos eliminados en repechaje fue peor de lo que vivieron ellos en 2026. Ellos sacarán las conclusiones de lo que se hizo bien y se hizo mal. Pero cuando te llama la selección es lo más grande".

La proyección de juveniles para la mayor

"No te voy a dar nombres, pero en la 20 hay jugadores que están o que estoy siguiendo que tienen gol. Hay uno o dos puntualmente que cuando hacemos definición tienen facilidad para pegarle a la pelota, goles o forzar a los goleros a hacer atajadas"

"Pensar más allá de marzo es difícil"

"Pensar más allá de marzo es difícil. Si se dejan a dar ocho partidos con la selección mayor es espectacular. Están las elecciones y hay cosas que no dependen de uno. Voy a disfrutar este momento e intentar ganar estos ocho partidos. Me gustan mucho los jugadores jóvenes y darles oportunidad. No es sencillo, teniendo en cuenta los jugadores de experiencia hay muy buenos y en muy bien rendimiento. Habrá una competencia linda y sana para mejorar el nivel general de la selección".

¿La vuelta de Luis Suárez a la selección?

"Tengo un cariño enorme con Luis (Suárez), tenemos mucha confianza y si él está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador con su experiencia, que tiene gol, que lo sigue demostrando cada vez que juega, ¿por qué no? Se verá más adelante. Nadie va a discutir lo que es Luis. No sabía que había dicho que estaba dispuesto a volver a la selección, si lo dijo bienvenido sea", dijo consultado sobre la posibilidad de que Luis Suárez pueda volver a la selección.

"Tenemos muchos jugadores que hacen goles. En México lo vimos este fin de semana. Zalazar hizo un gol y dio una asistencia, aunque es volante. No es algo que me preocuparía mucho el gol en la selección", agregó.

Las posibilidades que valorará para conformar a la selección mayor

"Con respecto a la selección mayor no he hablado con nadie, sí hablé con excompañeros que me felicitaron y desearon lo mejor. Sobre jugadores del medio local, siendo uruguayos, son todos seleccionables. Lo importante es ver cómo cada uno se va desempeñando en sus equipos y tratar de elegir a los mejores para los amistosos que tengamos adelante".

Su primera mirada a la selección sub 20

"Los cuatro días espectacular, el hecho de estar con jóvenes te mantiene joven, es algo muy lindo. Tenemos un gran grupo de trabajo con Nacho Bordad, el Ruso (Diego Pérez) y el profe (Marcos) Mansulino que nos ayudan mucho a mí y a Santiago Espasandín para entrar en confianza con ellos. Hay muy buenos jugadores. Y hay otros que no hemos podido citar que son también muy buenos. Si Dios quiere van a ser el futuro de la selección y del fútbol uruguayo", dijo Forlán.

Lo importante para Diego Forlán a la hora de elegir jugadores

"Cuando empezás a ver jugadores lo primero que te tiene que llenar el ojo es su condición como jugador de fútbol. Después empezás a averiguar sus características, su carácter, su personalidad, su entorno, cómo se comporta. Es una misma selección que tienen los equipos con sus jugadores. Hay grandísimos jugadores que tal vez no son grandes profesionales y a veces ese talento no te suma para el conjunto".

¿Por qué eligieron a Diego Forlán?

Ignacio Alonso tomó la posta para una pregunta que Forlán eludió por entender que no era él el indicado para responderla. "En alguna ocasión lo hemos dicho, nosotros cuando arrancamos el proceso de búsqueda de técnico de selección sub 20, lo hicimos en el entendido que nuestras selecciones tienen un proceso donde se viene preparando pasando por distintos cuerpos técnicos. El último paso de esa preparación lo queríamos hacer con un entrenador destacado. Gran parte de los jugadores que forman parte de la selección, estuvieron en la preparación de la selección mayor desde mayo en el Complejo Celeste y durante la Copa del Mundo. Eso nos ponía la responsabilidad de poner un entrenador capacitado para el Sudamericano. El proceso fue prácticamente público. Hablamos con Marcelo Broli y Diego Forlán, los dos con gran jerarquía y terminamos volcando por la convicción que apuntamos a Diego por su jerarquía, conocimiento de la selección, por las charlas que habíamos tenido antes y por suerte no se hicieron públicas. Lo conocíamos todos en el consejo ejecutivo. Todos teníamos ya la convicción de que Diego estaba en un momento ideal para asumir esta responsabilidad".

¿Cuál es su sueño como entrenador?

"Mi sueño es que tenemos el Sudamericano que es muy importante, a mediados de enero, todavía no se sabe dónde, y ese es el objetivo más importante. También tenemos los Juegos Odesur. Intentaremos tener partidos amistosos. Tenemos muchos jugadores en Primera y es difícil congeniar para tenerlos con nosotros. Eso es lo más importante. La fecha FIFA nos va a hacer trabajar para seleccionar a los mejores jugadores por rendimiento".

¿Qué le puede aportar a la selección?

"Aportar la experiencia, el conocimiento de tantos años, después que me retiré mi conocimiento del lado del entrenador, poder aportarle a los chicos, poder formarlos. La 15, la 17 y la 20 son categorías muy importantes para el futuro. Con respecto a la selección mayor se da esta instancia de ser interino, hay elecciones en marzo y es todo un privilegio poder acompañar a los mejores jugadores del fútbol uruguayo, poder liderarlos y aportar la experiencia que uno tiene es un privilegio enorme".

¿Cómo se siente en este momento?

Diego Forlán tomó la palabra luego de la presentación y dijo: “Por suerte después del video no me tocó hablar porque habría sido mucho más emocionante y hubo un impasse que eso me permitió estar tranquilo en este momento. Primero, Nacho (Alonso), agradecerte a vos y a todos quienes están confiando en mí como técnico de la sub 20 y obviamente interino de la selección mayor. Es un privilegio enorme. Ya de muy chico esa foto que mostraban, cuando uno soñaba jugar en la calle y de segur los pasos de papé, mi abuelo, mi hermano, que los veía jugar, la verdad que haber tenido esa oportunidad, no solo de haber sido jugador profesional, de vivir de esta linda profesión que tenemos, haber tenido la oportunidad de vestir la camiseta, que para mí creo que es lo más grande que hay, sin lugar a dudas se me eriza la piel, porque, siempre digo, no es la selección, es tu país, y es representarlo y tener ese privilegio de estar cantando el himno. Ese privilegio es algo maravilloso. El momento que me tocó volver la semana pasada, llegar al Complejo y ver a aquellas personas, María, Minguta, que estaban desde el año 1999, que a mí me tocó entrar a la selección, fue algo muy emocionante. Hay mucha gente nueva, pero ese ambiente que hay, y cómo me hicieron sentir, me hicieron sentir como que volví a mi casa, todo un privilegio. Y es algo que ustedes lo continúan y lo hacen sentir a uno, que llevaba mucho tiempo de no estar, como en casa. Muy feliz, empezando los entrenamientos con la sub 20, simpe tener la posibilidad estar con chicos jóvenes y el futuro de nuestro fútbol uruguayo es algo maravilloso. Y entrando un poco en ruedo en lo que es la selección mayor. Así que un gracias enorme, porque es un privilegio enorme y trataremos de poder seguir llevando a la selección de la mejor manera, y representar a nuestro papis y nos represente a nosotros la selección como tiene que ser. Así que muchísimas gracias”.

Sube al escenario Pablo Forlán

Ahora es el turno de Pablo Forlán, quien subió al escenario y recibió un presente de Ignacio Alonso. Un momento muy emotivo para el nuevo DT celeste y su familia.

Habla Alfredo Etchandy

El periodista e historiador Alfredo Etchandy hace uso de la palabra para repasar la carrera de Diego Forlán Corazzo y el linaje de Pablo Forlán y Juan Carlos Corazzo en la selección uruguaya. Su padre Pablo está junto a la familia del exjugador en primera fila.

Etchandy repasó la carrera de Juan Carlos Corazzo, abuelo de Diego Forlán, como jugador y entrenador, y también los logros de su padre Pablo Forlán.

"¡Mucha suerte y todos estamos contigo!", le deseó el historiador a Diego.

Ignacio Alonso le entregó la camiseta a Diego Forlán

El nuevo entrenador ya tiene la camiseta celeste tras ser presentado como nuevo DT. Además, se emitió un video de reconocimiento de la trayectoria de Diego Forlán.

Ignacio Alonso abre la presentación de Diego Forlán

El presidente de la AUF le da la bienvenida a Diego Forlán a la sub 20 y la selección mayor.

“Es un día de mucha celebración para nosotros porque nuestra casa, la celeste vuelve a recibir a uno de sus hijos más directos, a uno de sus protagonistas más notorios y más importantes en todos estos 116 años que tiene la camiseta celeste, en más de 126 años de la representaciones de Uruguay”

Comienza la conferencia

A las 14:12, comenzó la conferencia de prensa.

Está demorado el inicio de la presentación de Forlán

A las 14:07, aún no comienza la conferencia que estaba anunciada para las 14.00.

"La leyenda vuelve a casa"

Así presenta la AUF a Diego Forlán en el acceso a la Tribuna América.

La presentación de Forlán en el Estadio Centenario

La presentación de Forlán en el Estadio Centenario

Todo pronto en la Tribuna América

El hall del palco oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario ya está pronto para la conferencia de Diego Forlán.

Presentación de Diego Forlán en la selección uruguaya

Presentación de Diego Forlán en la selección uruguaya

Lo que destacó la AUF sobre Forlán

"Autor de 36 goles en 112 partidos con Uruguay, Campeón de América en 2011 y figura decisiva del histórico cuarto puesto conseguido en Sudáfrica, Forlán conoce como pocos el significado de representar al país. Su regreso reafirma la identidad, la ambición y el compromiso de la AUF con un proyecto que une formación, experiencia y sentido de pertenencia", señaló la AUF.

"Forlán vuelve a donde dejó una huella imborrable. Referente, figura y emblema de una generación inolvidable, el mejor jugador de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 regresa ahora para aportar su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del fútbol internacional desde la conducción técnica", destacaron.

Diego Forlán, nuevo entrenador de la selección uruguaya

Diego Forlán, nuevo entrenador de la selección uruguaya

El primer desafío con la selección mayor

Al frente de la selección uruguaya mayor, Forlán será el DT celeste en la ventana internacional de setiembre-octubre, cuando Uruguay dispute los encuentros amistosos correspondientes a la Fecha FIFA (confirmados hasta el momento ante Japón el 28 de setiembre y luego frente a Corea del Sur). "Será el comienzo de una nueva era, con uno de sus máximos ídolos nuevamente como protagonista", destacó la AUF.

Su equipo en la selección uruguaya sub 20

El nuevo entrenador ya comenzó a trabajar con la sub 20, al frente de "un proyecto que buscará potenciar a los jóvenes talentos, acompañar su desarrollo y fortalecer el camino hacia la Selección Mayor", destacó la AUF.

Trabajará con Santiago Espasandín y Diego Pérez como ayudantes, Marco Mansulino como preparador físico, Ignacio Bordad como entrenador de arqueros y Gabriel Skrilec será el videoanalista.

Diego Forlán comenzó sus tareas en el Complejo de la AUF

Diego Forlán oficialmente en la selección

El exjugador de la selección uruguaya es presentado este lunes como nuevo DT de la sub 20 y la mayor celeste. El entrenador ya comenzó sus trabajos en el Complejo de la AUF con la selección juvenil.

Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20

Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20

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