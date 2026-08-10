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El futuro del Ferrocarril Central: Orsi remarcó que la prioridad es "conectar al país" pero "sueña" con que también pueda llegar a Argentina y Paraguay

Sobre la posibilidad de incorporar viajes con pasajeros, el presidente respondió que se está realizando un estudio para analizar esa posibilidad en corredor de Ruta 5 que dará resultados en setiembre

10 de agosto de 2026 14:10 hs
Yamandú Orsi, presidente de la República

Yamandú Orsi, presidente de la República

Foto: Presidencia de la República

Este lunes al mediodía, el presidente Yamandú Orsi participó de un evento por el segundo aniversario del Ferrocarril Central. Durante la instancia contó que una de las prioridades relacionadas al ferrocarril es "conectar el país", potenciando la conexión con "Rivera y el litoral". Además, consultado sobre la posibilidad de ampliar la conexión a otros países, Orsi mencionó que "si se pudiera conectar con otros países, fundamentalmente Argentina y Paraguay, mejor" pero que habría que ver "hasta dónde llegamos".

"Primero, conectar con el resto del país; Rivera y el litoral. O sea, es lo que tenemos que ahora potenciar. Si se pudiera conectar con otros países, fundamentalmente Argentina y Paraguay, mejor. Los avances en las conversaciones son buenos. Veremos hasta dónde llegamos, pero hay que soñar, hay que pensar y hay que expandir", afirmó el presidente en rueda de prensa.

Sobre esto agregó que el tema presenta diferentes aristas de trabajo y requiere de articulación con diferentes áreas: "Tiene articulación con el puerto, tiene articulación con lo que es la producción del interior y tiene que ver con la posibilidad de que otros operadores, no sólo UPM, utilicen la vía férrea", dijo Orsi.

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Ante el planteo de la posibilidad de sumar viajes metropolitanos de pasajeros, el presidente contó que se está realizando actualmente un estudio que evaluará cómo tendría que ser el servicio para el corredor de la Ruta 5 que arrojará resultados en setiembre.

"El corredor Ruta 5 está 'picando en el área', como decimos normalmente. Ahí se está haciendo un estudio donde se tiene que analizar para las cantidades de gente y cómo tendría que ser el servicio. En setiembre van a estar los resultados, veremos qué es lo que nos arrojan. Uno sueña con llegar lo más lejos posible, ¿no? El viejo ferrocarril de 25 de Agosto, pero veremos hasta dónde llegamos", comentó Orsi.

Acerca de los operadores, el presidente contó que "en pocos meses va a quedar resuelto el puente sobre el Río Negro" y que solo faltan "detalles" para que quede todo operativo.

"[Los operadores] están llegando. Incluso hubo operadores que ya compraron las máquinas, hablando de locomotoras, con máquinas de otro origen, de origen norteamericano, por ejemplo. Ya están, faltan ajustar algunos detalles para que puedan empezar a trabajar y que incluso puedan seguir al norte. En pocos meses va a quedar operativo, va a quedar resuelto, el puente sobre el Río Negro", concluyó.

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