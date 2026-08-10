Chofer de ómnibus UCOT habló sobre el secuestro: "Con una persona apuntando detrás y otro adelante, no tenés mucho para hacer"

Este lunes de mañana, Carlos, el chofer de la línea 306 de UCOT que protagonizó un episodio violento a manos de hinchas de Cerro el domingo, se pronunció sobre el hecho y contó detalles de cómo fue la situación. En particular, mencionó que se vio amenazado por una "parcialidad" de personas que subieron en la terminal del Cerro con destino al intercambiador José Belloni y le impidieron seguir su recorrido de forma normal: " Con una persona apuntando detrás y otro adelante, no tenés mucho para hacer ".

"Cuando se me sube la parcialidad, me dicen: 'Mirá que vamos a ir escoltados por dos motos adelante, unos tres autos, cuatro, atrás. No sube nadie. Va mi compañero atrás tuyo con un arma; la moto de adelante también va armada'. Me dicen: 'Vamos a cruzar los semáforos en rojo, los muchachos te cortan el tránsito y vos seguís, no sube nadie '", contó en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Además, Carlos mencionó que fue apuntado con un arma durante todo el trayecto por la persona que estaba detrás de él y, también, por la persona de la moto que iba adelante: "En determinados semáforos para, se me pone adelante, me mira y se sube el cierre y me muestra el revólver. Y así me llevan todo el camino", aclaró.

Sindicato de UCOT decretó un paro tras el secuestro de un ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro

Según relata el conductor, los delincuentes lo forzaron a mantener una marcha rápida y no detenerse en ningún semáforo: "Las motos se paraban en los semáforos también para que ningún auto pasara. La gente que quería cruzar caminando... algún insulto que otro recibía, pero la gente tampoco se imagina la situación que pasa uno arriba de un ómnibus", agregó.

A pesar de ir con "seis o siete pasajeros" en el trayecto, Carlos contó que los delincuentes no se relacionaron con ellos: "Iban tomando alcohol, iban fumando marihuana, otras sustancias, y la cuestión era conmigo, no con los pasajeros", mencionó. Los diferentes pasajeros, relató el chofer, fueron bajando en sus paradas, y el último bajó en la parada de la intersección de la avenida Luis Alberto de Herrera y la calle Reyes: "De ahí en adelante ya no sube más nadie y queda todo parcialidad de Cerro arriba de la ómnibus".

Al llegar al intercambiador Belloni, los hinchas de Cerro se bajan y proceden a "vandalizar" la estación, mientras que el chofer recuerda quedarse ahí y llamar a la empresa en "estado de shock" dado que no se podía mover "de los nervios".

En cuanto a la respuesta policial, el conductor contó que, en un punto del recorrido, "logró" comunicarse con alguien en el control operativo de UCOT, quien procedió a llamar al 911. La respuesta de la fuerza policial, según relató, fue una llamada que fue cortada porque el efectivo que estaba del otro lado de la línea no "escuchaba". El chofer también agregó que no volvieron a llamar y que "no había nadie esperándome ahí en el intercambiador".

Sindicato ASCOT-UCOT exigirá "medidas concretas"

El sindicato ASCOT-UCOT decretó un paro para este lunes que se realizó sobre las 09:00 de la mañana y terminó sobre las 11:00. En un comunicado oficial, la gremial afirmó que no podían "permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad" y que exigirá "medidas concretas".

"La integridad física y la vida de nuestros compañeros y compañeras no pueden quedar libradas a la suerte. No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar", agregó el sindicato.

Por su parte, el chofer de la línea 306 que protagonizó el episodio mencionó que "alguien debería darnos una respuesta" y que, a pesar de la movilización, que "todo esto quede [no] en la nada mañana".