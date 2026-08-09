Sorteo del 5 de Oro: mirá los resultados de este domingo

Este domingo 9 de agosto se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 24.600.000 , lo que equivale a más de medio millones de dólares ( US$ 603.829,16 ).

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 14.800.000, pero quedó vacante. Por su parte, el Pozo Revancha, que repartía $ 9.800.000, también quedó vacante.

De esta manera, en el próximo sorteo habrá pozos acumulados por $39.400.000 .

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados con tres aciertos de este domingo 2 de agosto

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 55 millones de pesos

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.