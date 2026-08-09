La selección uruguaya de básquetbol terminó sexta en el Sudamericano femenino con un partido ganado, ante Chile, y Florencia Niski fue la más destacada

La selección uruguaya de básquetbol cerró este domingo su participación en el Sudamericano disputado en Zárate, en el que terminó en el sexto puesto con un balance de cuatro derrotas y un solo triunfo.
La celeste debutó con derrota 68-63 contra Paraguay, luego cayó 83-65 con Colombia y cerró la fase de grupos cayendo ante el local Argentina por 64-45.
El sábado, en semifinales por el quinto puesto, el equipo de Gino Alderete logró el único triunfo de su torneo al derrotar a Chile por 66-58.
En ese partido Aldana Gayoso y Josefina Rivera fueron las goleadoras con 14 puntos cada una.
Florencia Niski lideró las asistencias con 5 y el rebote con 8.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Ese domingo se perdió con Paraguay 73-55, con un trámite y marcador mucho más abultado con respecto al del partido debut.
Lucía Auza fue la goleadora con 15 tantos.
Lucía Schiavo lideró las asistencias con 3 y Carolina Fernández el rebote con 10.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
|Partido
| Líder en puntos
| Líder en rebotes
| Líder en asistencias
|Paraguay 63-68
|Florencia Niski 15
|Lucía Schiavo 7
|Florencia Niski 6
| Colombia 65-83
|Josefina Zeballos 14
|Josefina Rivera 9
|Florencia Niski 4
| Argentina 45-64
|Florencia Niski 14
|Lara Barbato 7
|Lucía Shiavo y Aldana Gayoso 2
| Chile 66-58
|Aldana Gayoso y Josefina Rivera 14
|Florencia Niski 8
|Florencia Niski 5
| Paraguay 55-73
|Lucía Auza 15
|Carolina Fernández 10
|Lucía Schiavo 3
Niski fue el gran destaque de Uruguay con 11,6 puntos, 4,8 rebotes y 3,4 asistencias.