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Uruguay perdió con Argentina en el Sudamericano femenino de básquetbol y quedó eliminado de la AmeriCup 2027

El torneo que se disputa en Zárate reparte cuatro cupos para la AmeriCup de El Salvador 2027

6 de agosto de 2026 23:10 hs
Josefina Zeballos

Josefina Zeballos

Foto: FIBA

La selección uruguaya de básquetbol de la rama femenina fue goleada este jueves por Argentina, en cifras de 64-45, quedando así última en el grupo A del Sudamericano que se disputa en Zárate y por consiguiente, ya fue eliminada de la AmeriCup de El Salvador 2027.

El martes hizo un buen partido contra Colombia, sobre todo en el segundo y tercer cuarto, pero en el final las cafeteras apretaron el acelerador para ganar 83-65.

Este jueves se dio la lógica y Argentina impuso su neto favoritismo para imponerse por 21 puntos.

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Como ante Paraguay, Florencia Niski fue la goleadora de Uruguay con 14 puntos, siendo secundada con 13 por Josefina Zeballos, máxima anotadora contra Colombia con 14.

Lara Barbato aportó siete rebotes.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

El primero del grupo, Argentina, pasó directo a semis. El segundo, Colombia, jugará ante Chile en cuartos de final y el tercero, Paraguay, lo hará ante Brasil. Los cuatro primeros del Sudamericano se clasificarán a la AmeriCup.

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