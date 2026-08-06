Las declaraciones de Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol, que molestaron y cayeron mal a Nicolás De la Cruz y sus representantes

El vicepresidente de Peñarol , Eduardo Zaidensztat, realizó este jueves declaraciones sobre la posible llegada de Nicolás De la Cruz al aurinegro y las mismas cayeron muy mal tanto en el jugador como en sus representantes.

"De La Cruz es un jugadorazo y ojalá pueda tenerlo Peñarol" , dijo Zaidensztat en Minuto 1 de Carve Deportiva.

El vicepresidente y tesorero de Peñarol fue entrevistado por el triunfo del aurinegro contra Wanderers por la final del Torneo Intermedio.

Cuando el tema se enfocaba en esa final, Zaidensztat pidió agregar sobre el tema De La Cruz: "Sería muy bueno contar con él pero hay condiciones económicas".

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Luego se explayó: "Cuando uno analiza traer a un jugador, hay que ver lo que pide el jugador, lo que pide el representante y las comisiones que cobran los representantes. Hay un tema en el que no estamos de acuerdo. El esfuerzo que se estaría haciendo por el salario ya es muy pero muy grande y si le sumás las condiciones que pone el representante, y bueno... Por eso dije que no es para el fútbol uruguayo".

"Una cosa es cuando uno habla con el jugador que 'está todo divino', que 'quiero jugar en Peñarol', 'me encanta', 'bárbaro', se habla de ciertas condiciones y después cuando se pasa al representante el representante pone cifras distintas", agregó.

De La Cruz es representado por Faro Sports donde Sebastián Taborda y Gonzalo Sorondo son los directores.

"Cada negociación es un mundo a veces se habla de un porcentaje y a veces de cifras fijas periódicas", comentó sobre lo que Peñarol paga a representantes por los jugadores que llegan al club.

"Es parte de un proceso de negociación natural, ojalá termine en Peñarol Nico De la Cruz, pero yo en mi rol de tesorero, tengo que dejar un club lo más ordenado posible y estamos hablando que en este momento estamos a 15 finales de salir campeones uruguayos. Si lo cerramos hoy lo tendríamos por 14 partidos. Si sumás el esfuerzo económico que se estaría haciendo, es una inversión enorme", expresó.

"Futbolísticamente, los 11 consejeros de Peñarol lo queremos, pero varios somos los que mantenemos la preocupación grande del costo que tendría", agregó.

Según pudo saber Referí, las declaraciones no cayeron nada bien en el jugador y tampoco en sus representantes.

Las partes se lo hicieron saber a los interlocutores con los que se negocia la posible llegada a Peñarol.

El jugador publicó una historia en su cuenta de Instagram entrenando junto a Guillermo Varela, su compañero en Flamengo, sobre la que escribió: "No hagas película", arrobando a su compañero, exjugador de Peñarol.