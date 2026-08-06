Ignacio Ruglio sumó un nuevo título en Peñarol, llegó a 12 conquistas y le pasó un particular mensaje a Eduardo Ache, expresidente de Nacional

Peñarol conquistó el miércoles el Torneo Intermedio, tras golear 5-1 a Wanderers, y el presidente Ignacio Ruglio se mostró orgullo de la nueva conquista que el club logra bajo su mandato.

El 9 de febrero, tras un largo silencio de dos meses tras perder las finales de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional, pero luego de conquistar la Supercopa Uruguaya ante el clásico rival, Ruglio salió a defender su gestión publicando, a través de un estado de WhastApp, todos los títulos que había logrado en su gestión .

En el ranking que armó el propio presidente de Peñarol, se había equiparado con 11 títulos con Eduardo Ache, quien presidió a Nacional entre 2001 y 2006 y luego entre 2012 y 2015.

"Ahora lo pasé y le voy a mandar un mensaje. Me va a decir cualquier disparate, porque tenemos muy buena relación. Es un orgullo darle a Peñarol un título cada cinco meses y medio en esta gestión. Cada título oficial tiene su valor", expresó este jueves Ruglio en La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

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Ruglio confesó que la gestión que tiene "más valor" por los títulos alcanzados es la de José Luis Palma en Liverpool, más allá de que la misma lleve 25 años. En ese lapso los negriazules ganaron 10 títulos oficiales.

Con Ache se comparó en la cantidad de tiempo que cada uno estuvo al frente de sus clubes. El actual neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol fue nueve años presidente de los albos y Ruglio está por cumplir su sexto año.

Pero la primera gran diferencia de los números que compara Ruglio es que en su época actual, se disputan más títulos por año que antes no se jugaban: Supercopa Uruguaya, creada en 2018, Torneo Intermedio, generado en 2017, y la Copa AUF Uruguay que nació en 2022.

La segunda diferencia es que hay copas y copitas. Por en ese ranking tienen el mismo peso un Campeonato Uruguayo (desde 2025 denominado Liga AUF Uruguaya) que un Torneo Intermedio cuando jerárquicamente nada tiene que ver uno con el otro.

En ese sentido, Ache ganó cinco uruguayos con Nacional en el siglo actual -período donde Ruglio se mide con otros dirigentes- mientras que Juan Pedro Damiani conquistó cuatro con Peñarol.

Ruglio, por su parte, fue campeón uruguayo en 2021 y en 2024. Es más, en las estadísticas que lleva y en sus declaraciones públicas, deja fuera al Torneo Clausura 2020 que se jugó íntegramente en el comienzo de 2021, retrasado por la pandemia de coronavirus, donde Peñarol no fue campeón ni pudo meterse en la definición del Uruguayo.

La tercera diferencia es que una forma más justa de comparar las gestiones en función de los títulos oficiales ganados sería hacer un porcentaje de éxito en función de los títulos disputados bajo su período, y en ese caso el más efectivo fue José Decurnex de Nacional, contemplando todos las copas jugadas en su mandato.

En Peñarol, Ruglio superó a Juan Pedro Damiani (10), porque en el mandato de este (2008-2017) se disputaban menos cantidad de títulos por temporada.

Pero hay nombres ilustres en Peñarol que ganaron, con menos torneos en disputa, mucho más y no solo a nivel loca, sino también internacional.

José Pedro Damiani ganó 20 copas, incluidas siete por el Uruguayo y una Copa Libertadores, la última que ganó Peñarol, en 1987.

Washington Cataldi ganó 22 títulos oficiales, entre ellos siete Uruguayos, una Libertadores y una Intercontinental.

Gastón Güelfi conquistó 24 títulos oficiales con nueve Uruguayos, tres Libertadores, dos Intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinentales, entre otras copas.