Enner Valencia, la fuerte apuesta internacional de Boca Juniors para suplir la baja que dejó Edinson Cavani: mirá el salario que percibirá

El delantero ecuatoriano Enner Valencia será jugador de Boca Juniors , según anunció el jueves el popular club argentino, que espera para el viernes el arribo a Buenos Aires del experimentado futbolista.

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Superman Valencia, de 36 años, que jugó los Mundiales de Brasil 2014, Catar 2022 y Norteamérica 2026 con Ecuador, deberá devolverle el poder de fuego en ataque a Boca.

"Enner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca", anunció el Xeneize en sus redes sociales.

Boca ha sufrido por la falta de poder ofensivo.

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La situación se agravó por la baja del paraguayo Adam Bareiro, lesionado, y por la ida del uruguayo Edinson Cavani, desvinculado luego de varios problemas físicos a mediados de año.

Surgido en Emelec, Valencia luego pasó por los ingleses West Ham United y Everton, los mexicanos Pachuca y Tigres, Fenerbahce de Turquía e Inter de Porto Alegre.

Viene de jugar en Pachuca, del que se liberó hace pocas semanas.

Superman Valencia disputó 109 encuentros con la selección ecuatoriana, de la que es sú máximo goleador histórico con 49 tantos anotados, aunque se fue en blanco en Norteamérica 2026, donde Ecuador llegó hasta dieciseisavos de final.

La idea de Boca es sumarlo de inmediato a su plantel que la semana próxima deberá encarar los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Deportivo Recoleta paraguayo, además del torneo Clausura local y la Copa Argentina.

Según medios argentinos, el salario del jugador rondará los US$ 150 mil mensuales.