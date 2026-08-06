María Corina Machado lamentó la muerte de preso político uruguayo-venezolano José Breijo: "Otra víctima de la crueldad infinita de este régimen"

A los 71 años de edad y bajo régimen de arresto domiciliario, murió en Venezuela el preso político uruguayo-venezolano José Breijo . María Corina Machado , líder de la oposición del venezolana, se expresó esta tarde del jueves lamentando su fallecimiento.

" Otra víctima de la crueldad infinita de este régimen . Hoy lamentamos profundamente la muerte de José “Pepe” Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 71 años, quien falleció tras sufrir el horror del secuestro y la injusticia", escribió Corina Machado en una publicación compartida en la red social X.

La historia de Breijo cobró notoriedad pública hace un par de meses, cuando, al ser liberado de prisión, descubrió que su propia vivienda había sido ocupada por el mismo funcionario policial que lo había arrestado . Dado el estado de ocupación de su departamento, Beijo tuvo que dormir varios días en el pasillo del edificio para cumplir con el arresto domiciliario. Solo tras presiones de parte de la ciudadanía y algunos medios, logró recuperar su hogar y recibir atención médica.

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Después de la captura de Nicolás Maduro, en una operación militar de Estados Unidos, la presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó una ley de amnistía bajo la presión de Washington . Gracias a esta medida, Breijo fue liberado en mayo, aunque salió de la cárcel enfermo de edema doble pulmonar tras haber permanecido en prisión durante dos años y medio .

"Con mucho dolor debo anunciar la muerte de mi hermano de vida, el preso político uruguayo venezolano José Breijo, ", informó en X el activista y exdetenido político Carlos Julio Rojas.

Con mucho dolor debo anunciar la muerte de mi hermano de vida el preso político uruguayo vzlano José Breijo (71 años) quien se encontraba bajo medida de casa por cárcel luego de ser acusado injustamente de terrorismo y pasar más de dos años secuestrado en Tocuyito, estuvo… pic.twitter.com/DNfPxsA7zR — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) August 6, 2026

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido de oposición venezolano Vente Venezuela emitió un comunicado que afirma que la muerte de Beijo "constituye un hecho cuya responsabilidad recae sobre el Estado venezolano (...) que lo privó arbitrariamente de su libertad en el año 2023 bajo el absurdo e infundado señalamiento de 'terrorismo', tras haber tomado una fotografía a una bandera en un establecimiento comercial de Caracas".

Corina Machado compartió el comunicado y condenó el actuar del gobierno venezolano: "El arresto domiciliario de José, como el que sufre mi amigo Perkins Rocha, no es libertad; es otra forma de cautiverio. No descansaremos hasta lograr la libertad y la justicia para todos los presos políticos, civiles y militares, en Venezuela", declaró.

Otra víctima de la crueldad infinita de este régimen. Hoy lamentamos profundamente la muerte de José “Pepe” Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 71 años, quien falleció tras sufrir el horror del secuestro y la injusticia.



A José lo encarcelaron en 2023 solo por tomar una… https://t.co/mAZUm5APYs — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 6, 2026

Breijo nació en Uruguay y llegó a Venezuela en 1979 por razones de trabajo. Posteriormente, se casó con una mujer venezolana y se estableció de forma permanente en el país. Según relató a AFP en su momento, su arresto ocurrió tras intentar vender una fotografía que había tomado de las oficinas de un presunto grupo islamista en Caracas, luego de que estallara el conflicto entre Israel y Hamás. Debido a esto, fue imputado por "terrorismo".

Con información de AFP