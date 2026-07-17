Segundo vuelo con ayuda humanitaria partirá hacia Venezuela este sábado tras comunicación entre cancilleres

El primer envío de ayuda humanitaria con el Avión Hércules de la FAU

Un segundo vuelo del avión Hércules partirá en la mañana de este sábado hacia Venezuela con ayuda humanitaria tras los terremotos en el país caribeño que han registrado, hasta ahora, más de 4.500 muertos y casi de 17.000 heridos.

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El avión partirá el sábado las 08:00 desde la Base Aérea Nro. 1, luego de que inicialmente este vuelo se retrasara debido a que se le iba a cobrar a la aeronave uruguaya una tasa por utilizar el Aeropuerto Internacional de Caracas. Finalmente este pago no ocurrirá luego de que se pusieran en comunicación los cancilleres uruguayo Mario Lubetkin y el venezolano Yván Gil.

Según había informado anteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores, se priorizará el envío de insumos médicos, medicamentos, artículos de higiene personal, leche en polvo, suplementos nutricionales, carpas y colchones.

Los insumos provienen tanto de donaciones realizadas por el Estado como de aportes de organizaciones de la sociedad civil, que comenzaron a ser recibidos en la Embajada de Venezuela en Uruguay.