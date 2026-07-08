Uruguay hará un segundo envío de ayuda humanitaria a Venezuela

El gobierno uruguayo hará un segundo vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela, pocos días después de haber entregado 15 toneladas de artículos que viajaron en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) rumbo a Caracas.
La operativa prevista para este segundo vuelo es la misma. Se empezarán a recoger los insumos —muchos de ellos recolectados por la sociedad civil organizada y otros donados por el Estado— este jueves en la Embajada de Venezuela y partirán en un nuevo vuelo del Hércules, aunque resta definir en qué fecha.
Desde Cancillería informaron que para este envío se priorizarán artículos más necesitados por el pueblo venezolano a consecuencia de los terremotos que sacudieron ese país el 24 de junio. Hasta ahora hay más de 3.500 muertos contabilizados, miles de heridos y desaparecidos.
Los artículos más demandados en esta ocasión, entonces, serán los insumos médicos, los medicamentos, materiales de higiene personal, leche en polvo, suplementos, carpas y colchones.
Poco después del terremoto, el gobierno uruguayo había puesto a disposición de Venezuela la ayuda necesaria y se produjeron varios intercambios entre el canciller Mario Lubetkin y su par venezolano, Yván Gil.