Avión Hércules partió con 15 toneladas de productos de ayuda humanitaria hacia Venezuela tras los terremotos

Este sábado por la mañana partió hacia Venezuela el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya con 15 toneladas de productos de ayuda humanitaria, tras los terremotos que dejaron devastado gran parte de este país.
Entre este cargamento se destacan insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio, comunicaron desde la Cancillería de la República. Se trata de productos dispuestos por el Estado uruguayo y por la sociedad civil.
El avión despegó desde la Base Aérea Nro. 1 en un evento que contó con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, de Defensa Sandra Lazo y de Salud Pública Cristina Lustemberg. Hasta ahora la catástrofe natural ha registrado más de dos mil muertos y otros miles de heridos, principalmente en el estado de La Guaira.
El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en redes sociales imágenes del cargamento que ya está en viaje. En este ámbito agradeció a la población, empresas, comunidad venezolana y de otros países, partidos políticos y a quienes ayudaran en general. "En las difíciles aflora lo mejor de nosotros", escribieron desde la cartera.
El canciller afirmó que la tarea de Uruguay es "brindar solidaridad". "Esa es nuestra responsabilidad y es la etapa en la que entramos", sostuvo Lubetkin en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12. La ministra Defensa detalló que estaban "concretando el trabajo de muchos días".
Por su parte, la ministra de Salud Pública explicó en esta primera etapa acompañan con insumos médicos.