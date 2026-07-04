Avión Hércules partió con 15 toneladas de productos de ayuda humanitaria hacia Venezuela tras los terremotos

Este sábado por la mañana partió hacia Venezuela el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya con 15 toneladas de productos de ayuda humanitaria, tras los terremotos que dejaron devastado gran parte de este país.

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Entre este cargamento se destacan insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio, comunicaron desde la Cancillería de la República. Se trata de productos dispuestos por el Estado uruguayo y por la sociedad civil.

El avión despegó desde la Base Aérea Nro. 1 en un evento que contó con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, de Defensa Sandra Lazo y de Salud Pública Cristina Lustemberg. Hasta ahora la catástrofe natural ha registrado más de dos mil muertos y otros miles de heridos, principalmente en el estado de La Guaira.

Ya está todo acondicionado en el Hércules para partir mañana rumbo a Venezuela con las donaciones. Agradecemos al pueblo uruguayo, a las empresas, a la comunidad venezolana y de otros países hermanos, a los partidos políticos, la sociedad civil, las instituciones estatales y… pic.twitter.com/Ttmr5ah5LF — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) July 3, 2026 El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en redes sociales imágenes del cargamento que ya está en viaje. En este ámbito agradeció a la población, empresas, comunidad venezolana y de otros países, partidos políticos y a quienes ayudaran en general. "En las difíciles aflora lo mejor de nosotros", escribieron desde la cartera.