Lubetkin expresó su respaldo a Venezuela y adelantó cuáles serán las prioridades de Uruguay frente al Mercosur

Durante su intervención en la Cumbre del Mercosur , el canciller de la República, Mario Lubetkin , se refirió al acuerdo con la Unión Europea, expresó su respaldo a Venezuela tras los terremotos y adelantó las prioridades de Uruguay durante su próxima presidencia pro tempore al frente del bloque .

Sobre el comienzo de su oratoria, el ministro extendió su "sincero reconocimiento" por las "tareas desarrolladas y los logros alcanzados" por parte de Paraguay al frente del Mercosur el primer semestre de 2026.

Luego, y en nombre de Uruguay, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano "ante los devastadores sismos que han afectado de forma crítica a diversas regiones de ese país" .

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"Lamentamos profundamente las pérdidas de vidas sumadas y transmitimos nuestra más sincera condolencia a los familiares de las víctimas, entre los que hay víctimas uruguayas, al tiempo que manifestamos nuestra total disposición para colaborar en la asistencia al pueblo venezolano ", dijo.

También manifestó el apoyo de Uruguay a Bolivia frente a la situación que atraviesa y reafirmó la vigencia del compromiso democrático previsto en el Protocolo de Ushuaia.

Tras esto, habló sobre la próxima presidencia pro tempore del bloque, que será asumida por Uruguay este martes, y señaló cuáles serán las prioridades para los próximos seis meses.

La implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la principal prioridad

El canciller destacó que el mayor logro del bloque en sus 35 años de historia fue la concreción del acuerdo con la Unión Europea y el inicio de la aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio.

"La aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea constituye un resultado histórico, fruto del esfuerzo conjunto de los cuatro Estados parte del Mercosur", afirmó.

Según explicó, Uruguay aprovechará su presidencia para acelerar la puesta en marcha del acuerdo y de la estructura institucional que permitirá su funcionamiento.

"Impulsaremos las tareas de implementación del acuerdo interino de comercio con la Unión Europea, promoviendo que la estructura institucional prevista acompañe su puesta en práctica", sostuvo.

En ese marco, anunció la realización del primer Consejo del Acuerdo Interino de Comercio en diciembre, junto con un foro empresarial orientado al sector privado.

Más acuerdos comerciales y un Mercosur más flexible

Lubetkin también señaló que Uruguay buscará avanzar en la implementación del tratado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), recientemente aprobado por el Parlamento uruguayo.

Además, ratificó el deseo del país de avanzar a la "pronta conclusión" de las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como el interés por iniciar conversaciones con India, Vietnam y Japón.

También anunció que buscarán promover un nuevo diálogo con China y profundizar la agenda regional con Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

Otro de los conceptos apuntados por el ministro durante su discurso fue la necesidad de adaptar el funcionamiento del bloque a las diferencias entre sus integrantes.

"El Mercosur debe ser capaz de contemplar las necesidades de las economías de menor dimensión relativa (...) permitiendo que los Estados parte puedan avanzar a distintas velocidades", sostuvo Lubetkin.

La referencia apunta a uno de los planteos de Uruguay dentro del bloque: otorgar mayor flexibilidad para negociar e implementar acuerdos comerciales sin afectar el proceso de integración regional.

Seguridad, inteligencia artificial y agricultura

Entre las prioridades del semestre, indicó que también figuran el fortalecimiento de la cooperación en seguridad pública y el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

Lubetkin anunció que Uruguay impulsará la ampliación del sistema de intercambio de información de seguridad del Mercosur (SISME), propondrá retomar la cooperación con Interpol y promoverá nuevos mecanismos de coordinación en las zonas de frontera.

En materia educativa, adelantó que el país propondrá incorporar el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas de enseñanza de la región, tomando como referencia la experiencia del Plan Ceibal.

Asimismo, explicó, la presidencia uruguaya buscará avanzar en la integración fronteriza, la implementación del Focem II, el fortalecimiento de las políticas de derechos humanos, la participación ciudadana dentro del bloque y buscarán dar "continuidad" al trabajo realizado por anteriores presidencias en "materia de propiedad intelectual".

Además, aseguró que trabajarán desde la "Red Especializada de Agricultura Familiar" en impulsar la promoción de un "Plan Nacional de Agricultura Familiar como referencia para los países de la región".

Fuera de esto, expresó su "pleno apoyo" a Bolivia para dar un "nuevo impulso" al proceso de incorporación plena del país al Mercosur.

En el cierre de su intervención, el canciller resumió el objetivo del semestre: construir "un Mercosur cada día más potente", con "mayor cohesión" interna y una presencia internacional más fuerte.