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Cumbre del Mercosur: Uruguay asumirá este lunes la presidencia pro tempore del bloque

Está previsto que sobre las 13:00 el presidente de la República pronuncie su primer discurso oficial al frente del bloque

29 de junio de 2026 9:11 hs
Imagen representativa de Yamandú Orsi en una Cumbre del Mercosur en Brasil

Imagen representativa de Yamandú Orsi en una Cumbre del Mercosur en Brasil

Foto: Presidencia de la República

La Cumbre del Mercosur comenzará este lunes en Asunción (Paraguay), con la reunión de cancilleres de los países miembros, mientras que el martes se celebrará el encuentro de jefes de Estado en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

En el marco de la cumbre, el presidente de la República, Yamandú Orsi, asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur, que le será traspasada por el mandatario paraguayo, Santiago Peña.

Está previsto que sobre las 13:00 Orsi pronuncie su primer discurso oficial al frente del bloque, cargo que ocupará por los siguientes seis meses, cumpliendo con la rotación establecida por orden alfabético entre los Estados partes.

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La reunión coincide con el 35º aniversario de la firma del Tratado de Asunción, que dio origen al bloque regional.

Más allá de los Estados miembros, como invitados participarán también el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el de Ecuador, Daniel Noboa.

Asimismo, fueron convocadas delegaciones de Colombia, Panamá, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago, Uzbekistán, Perú e India.

Entre los principales asuntos que analizarán los mandatarios figura la instrumentación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, especialmente en lo referente al establecimiento de cuotas para el ingreso de productos.

La agenda también incluirá la situación en Venezuela tras los devastadores terremotos que afectaron al país y causaron más de 1.400 muertes.

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