Cumbre del Mercosur: Uruguay asumirá este lunes la presidencia pro tempore del bloque

La Cumbre del Mercosur comenzará este lunes en Asunción (Paraguay), con la reunión de cancilleres de los países miembros, mientras que el martes se celebrará el encuentro de jefes de Estado en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

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En el marco de la cumbre, el presidente de la República, Yamandú Orsi, asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur, que le será traspasada por el mandatario paraguayo, Santiago Peña .

Está previsto que sobre las 13:00 Orsi pronuncie su primer discurso oficial al frente del bloque, cargo que ocupará por los siguientes seis meses , cumpliendo con la rotación establecida por orden alfabético entre los Estados partes.

Orsi recordó a Zelmar Michelini en el aniversario del golpe de Estado del 27 de junio de 1973

Orsi alineó al gabinete detrás del uso de los blindados militares y envió guiño al FA al aumentar gasto en la Rendición de Cuentas

La reunión coincide con el 35º aniversario de la firma del Tratado de Asunción , que dio origen al bloque regional.

Más allá de los Estados miembros, como invitados participarán también el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el de Ecuador, Daniel Noboa.

Asimismo, fueron convocadas delegaciones de Colombia, Panamá, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago, Uzbekistán, Perú e India.

Entre los principales asuntos que analizarán los mandatarios figura la instrumentación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, especialmente en lo referente al establecimiento de cuotas para el ingreso de productos.

La agenda también incluirá la situación en Venezuela tras los devastadores terremotos que afectaron al país y causaron más de 1.400 muertes.