Orsi alineó al gabinete detrás del uso de los blindados militares y envió guiño al FA al aumentar gasto en la Rendición de Cuentas

El de este viernes fue, para algunos secretarios de Estado consultados por El Observador, uno de los más contundentes Consejo de Ministros . El gobierno de Yamandú Orsi blindó al gabinete de posibles fisuras y envió un guiño al oficialismo al conceder un mayor gasto en la Rendición de Cuentas para que la bancada frenteamplista cierre filas a la hora de salir a buscar los dos votos opositores en la Cámara de Diputados.

El encuentro en Torre Ejecutiva duró más de cuatro horas y permitió al gobierno salir con anuncios centrales en las vísperas a un partido entre Uruguay y España que horas más tarde concentraría la totalidad de la atención pública.

A un mes de haber afirmado que quedaría “inalterado” el perímetro fiscal establecido el año pasado en la Ley de Presupuesto, el ministro Gabriel Oddone anunció este viernes que habrá un “adicional respecto al Presupuesto” de US$ 31 millones. Entre ese monto –destinado a financiar el robustecimiento del sistema unificado de transferencias– y los US$ 50 millones de incremento ya previstos en esa norma, el gobierno celebró que habrá una inversión de US$ 81 millones en las cuatro prioridades establecidas para la Rendición de Cuentas: infancia, seguridad, educación y situación de calle.

Orsi reúne a su Consejo de Ministros para tratar el uso de vehículos militares para patrullaje, Rendición de Cuentas y combustibles de julio

El pedido de mayores recursos había sido un planteo reiterado por legisladores del Frente Amplio en las últimas semanas. Una de las claves en esa línea fue una reunión la semana pasada del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , con los diputados del MPP que integran la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, quienes procuraron un gesto de parte del Poder Ejecutivo para poder abroquelar a la propia bancada oficialista.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva luego del Consejo de Ministros el miércoles 27 de mayo Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Cerraron filas sobre los blindados

Por otro lado, el gobierno consiguió aprobar con la firma de todos los ministros el nuevo convenio entre los ministerios de Defensa e Interior para ceder por un plazo de seis meses hasta 12 blindados militares para la Policía.

El Consejo de Ministros tuvo lugar apenas dos días después de que el titular de Trabajo, Juan Castillo, declarara en Arriba Gente –tras una respuesta elíptica– que “para la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es buena cosa”. El propio presidente Orsi respondió esa tarde desde Treinta y Tres que “no es un tema de imagen”, que “la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad” y que era una “decisión tomada”.

Durante el encuentro de este viernes, según pudo reconstruir El Observador, Castillo habló de que los titulares en redes daban a entender una desautorización al presidente y que él no había hecho afirmaciones en ese sentido.

Orsi pidió a sus ministros que continúen con un trabajo coordinado y sobre ese punto reflexionaron que deben evitar entrar en polémicas cuando las propias afirmaciones de origen no hacían un planteo en ese sentido.

El acuerdo aprobado entre ambas carteras –y que terminó saliendo con el respaldo de Castillo– implicó un mandato de la ministra Sandra Lazo este mismo viernes al Ejército Nacional para proporcionar a la Dirección General de Operaciones Especiales de la Policía una cantidad de cuatro vehículos RPZ Cóndor “a efectos de dotar de una adecuada protección blindada”.

El convenio concretado deja en evidencia que fue inexacto el anuncio del ministro del Interior Carlos Negro la semana pasada en una comisión de Diputados respecto a que serán “doce en total” los blindados Mamba MK7 que empezarán “a circular por algunos barrios de Montevideo” en “colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional”.

El eventual uso de estos vehículos levantó de inmediato polvareda dado que se trataba de una donación de 13 unidades por parte de Estados Unidos con el fin de constituir una Fuerza de Rápida Respuesta en misiones autorizadas por Naciones Unidas. La idea quedó por el camino tras el triunfo del Frente Amplio, ya que su programa explicita que están en contra de ese tipo de despliegues.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone en el centro, junto al ministro del Interior, Carlos Negro, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo luego del Consejo de Ministros del viernes 26 de junio de 2026 Foto: Dante Fernández/FocoUY

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ya tenía previsto que algunos de estos Mamba partieran hacia el Congo en el relevo de efectivos del próximo diciembre.

La movilización de los Condor confirma que los Mamba quedan relegados. En caso de requerirse para operativos policiales, explicaron fuentes del gobierno a El Observador, deberá enviarse una nota formal a la Embajada de Estados Unidos para notificar del cambio.

Contrario a los otros blindados del Ejército, los Mamba sí exigen que haya un chofer militar. Llegado el caso, Negro informó que utilizarán el mecanismo de pase en comisión para equipararlos a la función policial.

Los otros blindados militares que estarán a disposición del Ministerio del Interior son los Vodnik, Urutu y Mowag. Fuentes de la Policía confirmaron a El Observador que estas opciones no son “tan operativas” en función de sus objetivos, pero que usarán las unidades que Defensa les presente.

Tanto Lazo como Negro rebatieron la idea de que con esto habrá de una “militarización”. “Se trata de una manera de mejor policializar o de resguardar el policiamiento. De ninguna manera utilizar un vehículo militar en uso policial significa militarizar. Se trata de vehículos, no de otro tipo de armamento”, defendió Negro, y aclaró que para casos extremos contarán con porte de arma de “uso civil” y no militar.