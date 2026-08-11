FA dice que la interna entre Orsi y Cosse en 2024 "llevó a que parte de la militancia cayera en la construcción de visiones antagónicas" sobre ambos

“Estamos mal”, enfatizó el senador suplente Rafael Michelini cuando tomó la palabra en el Plenario del Frente Amplio de este sábado. “ Estamos muy mal por errores propios y por errores de principiantes ”.

En una convocatoria que duró menos de lo normal y en la que todas las resoluciones se aprobaron por unanimidad, la intervención del dirigente del Nuevo Espacio terminó siendo una de las más sonadas de la jornada en la Huella de Seregni. “El problema no es que no hagamos cosas, sino de una narrativa de izquierda”, enfatizó, según pudo reconstruir El Observador.

Michelini habló de los refuerzos para la pobreza infantil y diferenció entre una narrativa caritativa o una que sea “de lucha”, y afirmó que prefiere la segunda. Para finalizar, ponderó el informe político que había brindado el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , y destacó que a partir de ahora –con la preparación hacia un “Congreso de unidad”– la fuerza política empieza a ponerse “de pie”.

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En plenas tensiones entre el gobierno de Yamandú Orsi y el partido, el Plenario del sábado transcurrió sin estridencias y hasta tocó una fibra de los militantes con una aplaudida intervención del exsenador Carlos Baraibar, en la que apeló con voz quebrada al recuerdo de Líber Seregni.

El encuentro permitió aprobar el documento de 39 páginas –al que accedió El Observador– que bajará a la estructura de cara al Congreso Ordinario José “Pepe” Mujica de mediados de octubre.

El texto contiene algunas novedades en cuanto a la lectura política del Frente Amplio sobre el malestar imperante en su militancia, a la vez que arremete en varios tramos contra una “derecha” uruguaya que entiende como “cada vez más desestabilizadora” y que “procura instalar de forma permanente un clima de temor, incertidumbre y desconfianza en la sociedad”.

Plenario Frente Amplio Frente Amplio

Por ejemplo, el documento precongresal aprobado alude a una “paradoja” tras el “ciclo exitoso” de la elección que permite en parte “explicar por qué este cuarto gobierno frenteamplista inició su gestión en marzo de 2025 con niveles de popularidad inferiores a los registrados en los tres anteriores”.

“La elección interna llevó a que parte de la militancia cayera en la construcción de visiones antagónicas de las precandidaturas mayoritarias”, repara el texto, en referencia a la contienda que en junio de 2024 enfrentó a Orsi con la hoy vicepresidenta Carolina Cosse. “Muchas veces sustentadas en prejuicios y preconceptos vinculados a las características personales de cada compañera y compañero candidato”, agrega respecto a esa elección que – grosso modo– configuró dos grandes bloques en torno al MPP y al Partido Comunista.

“Esta situación se tendió a profundizar durante el tránsito a octubre y al balotaje, en función de una estrategia de campaña que, si bien demostró ser efectiva en términos electorales, no logró convencer ni conmover plenamente a una parte significativa de la militancia, tanto por sus formas como por algunos de sus contenidos”, reconoce el documento.

En ese contexto, añade, se inscribió el plebiscito contra la reforma de la seguridad social del gobierno de Luis Lacalle Pou que dividió a la izquierda en el Frente Amplio y el PIT-CNT.

La autocrítica como izquierda y la crítica a la derecha

En otro pasaje del texto, que incluye un extenso análisis sobre la coyuntura internacional, el Frente Amplio reconoce que el “impulso” que han tomado los discursos antisistema “también responde a fenómenos de izquierda y progresistas que no han sido capaces de salir de propuestas de nicho y han difuminado la necesidad de lograr transformaciones concretas que mejoren la calidad de vida de la gente”.

El documento consigna en ese sentido que “el avance de las nuevas derechas” en la región “ha tomado la forma de líderes carismáticos con discursos provocativos y anti-establishment, muchas veces presentados como outsiders que han logrado captar a parte del sujeto histórico de las izquierdas y los progresismos”.

“Ante este escenario, se vuelve imperativo que la izquierda continental posicione la batalla de ideas en el plano cultural, como parte de su estrategia”, asegura, y llama a que la “disputa cultural del Frente Amplio” incorpore “la defensa de la igualdad de género como parte inseparable de la defensa de la democracia”.

En el plano internacional, y tras valorar lo que entienden como aciertos del gobierno con el Mercosur, la Celac y el Consenso de Brasilia, el documento recuerda que el Frente Amplio ha calificado “como un genocidio” a la “masacre en Gaza”, un término que han evitado el presidente Orsi y el canciller Mario Lubetkin.

“Se observa, al respecto, la necesidad de alcanzar una mayor precisión y dinamismo por parte del gobierno nacional en la fijación de su postura ante la comunidad internacional. Este posicionamiento viene despertando atención en la opinión pública y, de manera específica, genera legítimas valoraciones éticas negativas por parte de colectivos de la izquierda social y política. Ante este escenario, se considera fundamental abrir canales de diálogo e intercambio que permitan consolidar posiciones claves en materia de política exterior con consensos amplios a escala social”, sostiene la coalición de izquierdas.

Plenario Frente Amplio 8 de agosto de 2026 Frente Amplio

El texto precongresal alude en otro tramo a la “ofensiva ideológica” de la oposición al Frente, la que a su entender “modela un humor social adverso a las transformaciones impulsadas” por el gobierno. “La velocidad de las redes sociales, la lógica del inmediatismo y la permanente producción de desinformación amplifican estos mecanismos incidiendo incluso sobre el estado de ánimo de nuestras y nuestros militantes, adherentes y votantes, con el objetivo de debilitar la confianza en el gobierno”, advierte la izquierda.

El documento también señala a la “derecha nativa” como “cada vez más agresiva y envalentonada”. En esa línea, sostiene que “el gobierno de la derecha” de Lacalle Pou “no barrió con casi ninguna de las grandes transformaciones del período 2005-2019” en parte por la “demostración de fuerza” y la “acumulación” del “movimiento popular”, que logró 830 mil firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la LUC.

“Otra de las razones es que esas transformaciones se arraigaron en la vida de nuestra gente y los costos políticos para la coalición de derecha hubieran sido monumentales”, sostiene.

“Enorme carencia anímica” y “falta de coordinación”

El documento aprobado el sábado por unanimidad llama a “reconocer la enorme carencia anímica que aqueja” a los militantes de base y a “una parte no menor” de las Departamentales y coordinadoras a partir de los “problemas de gestión política y errores en la comunicación del gobierno nacional”.

“Es en esta misma línea, viene siendo notoria también la falta de coordinación dentro del propio gobierno”, admite el Frente. Eso, agrega, “ha generado un gran malestar y desorientación en la militancia más estrecha, alimentando dudas y disconformidades”. “Son estos los primeros escollos a superar, y lo que está claro es que la fuerza política sola, sin la ayuda del gobierno, no los podrá corregir”.

El texto llama a “metabolizar las críticas” para “volver a entusiasmar” a los frenteamplistas que son “el muro de contención” contra el “accionar de una derecha que miente descaradamente y se muestra cada vez más desestabilizadora y despreocupada por el debilitamiento del debate político con las consecuencias que esas actitudes tienen en la valoración de la política por parte de los sectores menos dinámicos de la sociedad y en última instancia también de la propia democracia”.

Sobre el final, el documento a tratar en el Congreso propone la creación de una comisión que aborde la situación de las “colectoras de votos” y que se pronuncie como máximo en diciembre de 2027, de modo de resolverlo en el primer Plenario Nacional de 2028.

También recoge –a impulso del MPP y por unanimidad del resto de los grupos– la recomendación de conducir a “iniciativas electorales” mantengan “la identidad del Frente Amplio” y que “permitan dar pasos decisivos para consolidar el segundo ciclo progresista del siglo XXI”.