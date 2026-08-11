Shows de electrónica, carnaval y cancha de golf: la nueva vida del Parque Roosevelt, las críticas de los vecinos y el objetivo de la intendencia

El Parque Roosevelt es el principal pulmón verde del área metropolitana, con una dimensión similar al del Central Park de Nueva York (casi 350 hectáreas) y cientos de miles de árboles, principalmente eucaliptos.

Sin embargo, en los últimos años se han construido distintas instalaciones públicas y privadas dentro de las cuatro fracciones del parque, algunas de ellas generando la oposición de grupos de vecinos de la zona, que reclaman que el parque mantenga sus condiciones naturales.

El último caso fue el de la carpa de espectáculos Sitio , que desde mediados de junio está instalada en la Fracción 4 del parque, entre Avenida Giannattasio y la rambla. A casi dos meses del primer espectáculo, los shows de electrónica y conciertos de rock “se escuchan en Shangrilá” , aseguró Ernestina Fontes, referente del grupo de vecinos de la zona.

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Desde la Intendencia de Canelones no coinciden: “ Estuvimos haciendo mediciones, de hecho, antes del primer show hicimos una prueba de sonido y nadie se enteró que existió, no hubo denuncias”, dijo a El Observador Sebastián Vázquez, director de Desarrollo Económico de la comuna.

Ese emprendimiento privado -que ganó una licitación por un año, con posibilidad de que se renueve por otro- también generó cuestionamientos por la tala de una veintena de árboles.

Vázquez cuestionó que se “politice” la tala de “15 árboles” cuando “todos los temporales se caen árboles de a decenas”.

“No estamos en contra del progreso, pero no puede ir todo dentro del Roosevelt. Si se les antoja hacer el hospital nuevo ahí… si (Pedro) Bordaberry quiere hacer un proyecto con Gómez Platero…”, cuestionó Fontes.

La referencia es a un proyecto que presentó hace dos meses el senador colorado al presidente Yamandú Orsi para crear una “Exposición Iberoamericana del Bicentenario” en el parque en ocasión del Mundial 2030, que tendrá su partido inaugural en el Estadio Centenario.

Esta obra implicaría crear pabellones con exposiciones sobre distintos aspectos de Uruguay y otros países. La propuesta implicaría trabajar sobre 70.000 metros cuadrados por seis meses.

Proyecto de Bordaberry para el Parque Roosevelt Captura proyecto

Uno a uno

Las cuatro fracciones del parque han recibido, principalmente en los últimos años, una importante cantidad de obras que implican reducir el -aún muy mayoritario- espacio de árboles.

La fracción 1, la ubicada al norte de Avenida Wilson Ferreira Aldunate, en la zona de Paso Carrasco, es la de menor tamaño y cantidad de árboles. Buena parte del terreno está en manos del Ejército Nacional. Además, en los últimos años se construyó un polideportivo público de 1.200 metros cuadrados y una cancha de baby fútbol.

En la fracción 2, entre Avenida Wilson Ferreira Aldunate y Avenida de las Américas, se han construido una escuela pública, otra cancha de baby fútbol y el complejo deportivo de la Federación Uruguaya de Handball.

Más al sur, en la fracción 3, está el ruedo donde desde hace décadas se realiza la Criolla del Parque Roosevelt en Semana de Turismo, pero también hay estructuras nuevas: el Monumental de la Costa -tablado de carnaval que hasta el año pasado funcionaba en el estacionamiento del supermercado Geant-, una terminal de ómnibus y la sede de la Jefatura Operacional III de la Policía.

Si se cruza Avenida Giannattasio, en la fracción más cercana a la rambla, funciona Patinlandia, las canchas de fútbol de Estudiantes del Plata, el centro de espectáculos Sitio. Además, allí, en la zona de Avenida Carlos Racine y Giannattasio, se instalará el centro de entrenamiento de golf.

Este último proyecto, la cesión de 4 hectáreas en comodato por 20 años a la Asociación Uruguaya de Golf (AUG), generó cuestionamientos de los vecinos, especialmente a raíz de una noticia falsa que circuló en redes sociales: la tala de 10.000 árboles.

“No sabemos de dónde salió, pero no es así. Como el proyecto de la AUG todavía no está presentado, no hay un estimado específico. Se estima que el techo de la cantidad de árboles que se puedan sacar es un 2% de lo que hablaron (200 árboles). Ese es el techo que sí sabemos que es lo que puede llegar a suceder. Es una zona que está algo degradada”, aclaró a El Observador Eugenio Castro, director de Espacios Públicos de la comuna canaria.

Vázquez reconoció que la intendencia debe, "en algun momento, proyectar al Roosevelt como un gran parque, como son el Central Park, el Retiro de Madrid": "Hay que decir: no está mal que haya actividad deportiva, que haya espectáculos, que tenga espacios verdes. Tenemos que dar seguridad, luz, que sea algo más vivo. Realmente, hoy en día, en las tardes y fuera del camino central, hay lugares donde no hay nadie, hay lugares que no te generan ninguna seguridad. Ahora, ¿cómo lo cuidamos y lo llenamos de contenido? Para que no sean unas hectáreas de eucalipto nomás".

Desde la oposición, el edil blanco Gustavo Morandi cuestionó que la intendencia tiene “enormes dificultades para gestionar el parque como corresponde”.

“La basura, la tala indiscriminada, la falta de iluminación, la falta de seguridad, de guardaparques. No hay capacidad de gestión. Tienen prioridades distintas, no está dentro de las prioridades la conservación del parque para que sea un lugar ameno y utilizable por los vecinos. Entonces ven en la alternativa de privatizar algunos espacios la posibilidad de recibir apoyos para gestionar espacios. No lo veo mal, pero falta la otra pata: que la intendencia esté presente en el cuidado. No es un 'no a todo', pero es un 'sí con condiciones'”, dijo.

¿Un parque público?

La condición de parque público es innata al terreno. En 1917, la familia García Lagos donó el predio al Estado con la condición de que se deseque el humedal que había allí y se construya un parque que permanezca público. El proceso implicó el plantado de miles de eucaliptus, una especie que no es nativa de Uruguay.

Entre tantos emprendimientos y edificios, ¿continúa siendo público en su totalidad el Roosevelt?

“No me digas que es un parque público, un parque de todos. Para acceder al evento tengo que pagar, no es un evento público”, dijo Fontes sobre Sitio.

El director de Espacios Públicos no coincide: "Son emprendimientos privados que están dentro del espacio público, se generan situaciones que son públicas para determinados espectáculos, por ejemplo, cuando debutó Uruguay en el Mundial, se abrió a la ciudadanía y todos podían participar de un espectáculo".

"Hay momentos en los que el privado hace sus intervenciones y ahí sí pasa a tener determinadas condiciones", aclaró, y también se refirió al caso del campo de entrenamiento de golf: "Va a ser un espacio público, va a ser abierto, no va a estar cerrado. Sí va a tener algunas características que la propia infraestructura delimita, pero sigue siendo un espacio público".

Morandi, que como edil votó la aprobación del comodato para la AUG, destaca que no hay una privatización porque en el convenio se establece que deberá haber participación de la población, por ejemplo, para que estudiantes de escuelas puedan practicar golf.

El edil lo compara con otra propuesta que se estudió casi en paralelo, pero que no fue aprobada. En 2021 la Asociación Uruguaya de Fútbol propuso instalar un centro para juveniles en el parque con al menos dos canchas, tribunas y vestuarios para las selecciones juveniles.

“Ese proyecto quedó en standby, coincidimos en que había un mayor impacto ambiental. Se entendió que no era lo más apropiado porque, además, se estaría privatizando para el uso exclusivo de la selección uruguaya”, dijo el nacionalista.