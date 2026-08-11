¿Cuánto sale vivir en Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo?: informe revela la brecha de salarios y costo de vida

Un relevamiento de indicadores de salarios y costo de vida realizado por la compañía global de recursos humanos Randstad —con sede en las tres ciudades—, se propuso averiguarlo con el objetivo de asistir a los profesionales que evalúan emigrar de manera temporal o definitiva a Chile o Argentina desde Uruguay.

Si bien los tres países comparten parte de su cultura, algunas costumbres y tienen cercanía geográfica e ideomática, presentan variaciones de salarios y gastos que hacen que los números de vivir en cada capital sean diferentes.

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En cuanto a los ingresos medios en cada país, el informe que utiliza estimaciones propias para el análisis, ubica la mediana de remuneración bruta en el sector privado formal en Uruguay en $ 34.600 (US$ 860), en Argentina el salario medio bruto se estima en $A 1.600.829 (US$ 1.053)y en Chile alcanza los CLP$ 1.333.905 (US$ 1.467).

Asimismo, cada país fija la remuneración mínima que rige por ley. El salario mínimo en Uruguay es de $ 25.383 (US$ 630); del otro lado del charco, el salario mínimo vital y móvil se establece en $A 376.600 (US$ 247) y en el país trasandino en CLP$ 555.553 (US$ 607).

El informe presenta indicadores de salarios de referencia en cada país para distintos roles laborales. Posiciona, por ejemplo, el sueldo bruto inicial de un operario industrial en Montevideo en $ 27.000(US$ 671), en Buenos Aires, $A 1.500.000 (US$ 987) y en Santiago, CLP$ 600.000 (US$ 656).

Asimismo, la remuneración bruta inicial de referencia de un empleado administrativo en Uruguay ronda los $ 35.000 (US$ 870), en Argentina es de $A 1.800.000 (US$ 1.184) y en Chile se ubica en alrededor de CLP$ 590.300 (US$ 645).

En el rubro de perfiles de Tecnologías de la Información, el salario de referencia de un programador junior, en Uruguay, parte en $ 60.000 (US$ 1.490), mientras que en Argentina perciben $A 1.800.000 (US$ 1.148), y en Chile el salario aproximado es de CLP$ 945.900 (US$ 1.034).

Estas remuneraciones de mercado son el punto de partida de la escala salarial que, afirma el estudio, suele estar por encima de estos montos y varía según el nivel de estudio, la trayectoria y la experiencia del profesional.

¿Cuánto varía el costo de vida en Montevideo, Buenos Aires y Santiago?

Para medir el costo de vida en Montevideo, Buenos Aires y Santiago, el relevamiento de Randstad toma indicadores de costos de productos y servicios.

La comparación se establece con la incidencia porcentual de estas variables en el salario bruto medio de $ 34.600 (US$ 860) en Uruguay, $A 1.600.829 (US$ 1.053) en Argentina y $CLP 1.333.905 (US$ 1.459) en Chile, respectivamente.

El primer factor considerado y el que tiene mayor peso relativo es el de la vivienda. En Montevideo, el alquiler de un departamento de un dormitorio en una zona media de la ciudad tiene un costo de $20.500, cifra que representa el 59% del salario bruto medio de un trabajador formal en Uruguay. El alquiler de un inmueble con las mismas características en una zona media de Buenos Aires oscila los $A 860.000, cifra que representa el 54% del ingreso medio en esa ciudad. En tanto, en Chile, un apartamento de un dormitorio en una ubicación promedio de Santiago se ubica alrededor de los $CLP 652.000, el 49% del salario bruto medio.

De estos indicadores se desprende que el costo habitacional resulta más elevado en Montevideo, le sigue el de Buenos Aires y, finalmente, el de Santiago de Chile.

Al comparar estos datos con el relevamiento realizado por Randstad en agosto de 2024, se observa que el peso relativo del alquiler sobre el salario promedio cambió ligeramente en la capital uruguaya donde disminuyó del 60% al 59% y, en Buenos Aires, donde pasó del 53% al 54%. La principal variación se registra en Santiago de Chile, en este caso el porcentaje de incidencia de la vivienda en el salario cayó drásticamente del 64% al 49%.

El valor de la tecnología, en tanto, es otro factor crucial que impacta en la economía personal. Una notebook de primera marca, con procesador i5, 16GB de RAM y disco de estado sólido de 500GB se consigue en Montevideo $27.789, el 80% de un salario bruto medio. La misma computadora comprada en Argentina tiene un costo de unos $A1.800.000, es decir, el 111% de un sueldo medio, mientras que en Chile se puede adquirir por aproximadamente $CLP 655.990.000, un 49% de la remuneración media bruta de un trabajador en Santiago.

En este punto, el informe destaca que aún con los cambios impositivos aplicados en los últimos años, el acceso a la tecnología continúa resultando notoriamente más costoso en Argentina que en los otros países.

El abono de conectividad a internet, uno de los servicios considerados imprescindibles en la vida actual, en especial para los nómades digitales. En Uruguay este servicio tiene un costo aproximado que parte de los $825, con un peso del 2,38% en el salario promedio de un trabajador.

El mismo servicio en Argentina parte de los $A 40.000 mensuales, con un peso del 2,50% en el ingreso percibido; y en Chile parte de los $ CLP 10.000, es decir, 0,75% del salario medio de un trabajador trasandino.

Si bien Chile tiene el costo más competitivo, Uruguay presenta un diferencial a favor en cuanto a la velocidad de conexión a internet que supera a los otros países y lo posiciona como referente a nivel regional.

El costo de la canasta básica y el precio de los alimentos es otro de los factores centrales que conforman el costo de vida. Para medirlo, Randstad toma el prestigioso “Índice Big Mac” elaborado por la revista The Economist y que es utilizado precisamente para comparar el costo de vida y el poder adquisitivo en los diferentes países tomando como punto de partida a la famosa hamburguesa de Mc Donald´s.

En Montevideo este combo Big Mac se consigue en Montevideo por $629, el 1,82% del salario medio bruto, en Buenos Aires se compra por $A 15.800, equivalente al 0,99% del salario medio y en Santiago por $CLP 8.790, que representa un 0,66% del salario bruto de Chile.

Finalmente, Randstad pondera el costo del combustible, otro ítem que influye en el costo de vida, por su impacto en la movilidad y en la formación de precios de los productos y servicios de la economía.

En Montevideo, el litro de nafta súper se comercializa en aproximadamente $ 88,67 que equivalen al 0,26% del salario medio, mientras que en Buenos Aires tiene un valor de $A 2.058 que representan el 0,13% del ingreso bruto medio de Argentina. En Santiago, en tanto, el litro de nafta súper tiene un costo de aproximadamente $CLP 1.583, equivalentes al 0,12% de la remuneración bruta media en Chile, por lo que este indicador muestra un impacto mucho más marcado en Uruguay.