Movida gerencial: Aventura Shopping incorpora a su gerenta de marketing, ejecutivo pasa de FNC a SLS Punta del Este y Balanz suma una nueva líder de inversiones

Nuevos liderazgos y la designación de gerentes en áreas clave de proyectos en expansión marcan las movidas empresariales de las últimas semanas.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

El nuevo hotel de lujo que llegará a Punta del Este con un modelo innovador que permite invertir en residencias

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Después de casi ocho años en WPP Media, Haim anunció el comienzo de una nueva etapa profesional como gerente de marketing de Aventura, el nuevo shopping en construcción en Montevideo, ubicado en el barrio Sayago.

La ejecutiva es licenciada en comunicación social, con un posgrado en marketing y cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector. Durante su recorrido profesional fue marketing brand manager en Punta Carretas Shopping, asesora de Marketing y Comunicación en Paseo del Este y directora de cuentas en WPP Media.

“Ser parte de un proyecto desde sus inicios, acompañando la construcción de una marca y de una propuesta que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para la ciudad, es una oportunidad que me entusiasma mucho”, sostuvo Haim en su cuenta de LinkedIn.

Ejecutivo deja FNC y se suma como gerente comercial de SLS Punta del Este Hotel & Residences

Juan Andrés Pieroni asumió un nuevo desafío profesional como gerente comercial de GNV Group, con foco en la comercialización del primer proyecto de la desarrolladora en Uruguay, SLS Punta del Este, una iniciativa de branded residences -residencias de lujo asociadas a cadenas hoteleras- con el respaldo hotelero de Accor. Pieroni llega a este nuevo cargo luego de seis años en Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), donde se desempeñó en distintas posiciones dentro del área comercial y llegó a liderar las operaciones de las regiones Interior y Metropolitana del país.

“El objetivo es consolidar la estrategia comercial del proyecto y la red de brokers, tanto a nivel local como internacional, para posicionar a SLS como referente del segmento de branded residences en la región”, sostuvo Pieroni en diálogo con Café y Negocios.

El ejecutivo es licenciado en administración de empresas y cuenta también con experiencia en empresas como Bodega Oceánica José Ignacio.

“Vengo del mundo comercial, no del real estate y es justamente eso lo que me entusiasma: sumar una mirada distinta a un equipo que ya tiene experiencia en el rubro”, sostuvo en su cuenta de LinkedIn.

Balanz tendrá una nueva head of investment strategy en Uruguay

Balanz, empresa líder en el mercado de capitales, anunció que tendrá una nueva head of investment strategy en Uruguay. Se trata de María Camacho, ejecutiva con una trayectoria de más de 30 años en el sector financiero y con experiencia en posiciones de liderazgo en empresas e instituciones de referencia de este sector.

En Balanz, Camacho estará a cargo del desarrollo de la estrategia de inversión internacional de la firma. En este rol se encargará de liderar la selección de productos y soluciones de inversión en función de la visión de mercado de la compañía, con el objetivo de construir propuestas de valor sólidas y consistentes .De esta manera uno de los pilares de su gestión será brindar soporte a los asesores financieros, acercándoles análisis, estrategia, herramientas y oportunidades de inversión que les permitan ofrecer un asesoramiento diferencial en un entorno global cada vez más dinámico.

“Comienzo esta etapa con entusiasmo, compromiso y muchas ganas de contribuir al crecimiento de Balanz, apoyando la estrategia de inversión internacional para las unidades de Uruguay, Panamá y Miami”, sostuvo la head of investment strategy.

Por otro lado, desde la empresa sostuvieron que su conocimiento del mercado, visión estratégica y experiencia liderando equipos, serán un gran aporte para seguir fortaleciendo el crecimiento.

Movida gerencial internacional: McDonald’s reemplazó a su presidente en Estados Unidos

La cadena multinacional de restaurantes de comida rápida McDonald’s anunció en los últimos días un cambio en la conducción de su negocio en Estados Unidos.

El movimiento se produjo luego de que la compañía reportara un aumento de 0,8% en las ventas de sus restaurantes en Estados Unidos, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas.

La firma nombró a Skye Anderson como nueva presidenta de McDonald’s Estados Unidos, en reemplazo de Joe Erlinger, quien dejó la empresa tras cerca de siete años en el cargo. Anderson lleva casi tres décadas en McDonald’s y hasta ahora se desempeñaba como directora de Operaciones de la filial estadounidense.

"Hace 26 años me incorporé a McDonald’s en Australia, en un puesto inicial dentro del área de Finanzas. Nunca podría haber imaginado hasta dónde me llevaría ese camino. Planeo liderar a través de la colaboración, el foco y un compromiso inquebrantable con nuestros clientes y nuestros restaurantes. La oportunidad que tenemos por delante es enorme. Contamos con un sistema extraordinario, una marca poderosa y personas profundamente comprometidas con ambos", sostuvo la ejecutiva en su cuenta de LinkedIn.