La primera ciudad inteligente de América Latina suma inversores con una emisión de obligaciones negociables por US$ 3 millones

El mercado de capitales tendrá lugar en el financiamiento de la primera ciudad inteligente de la región . A través de la compra de Obligaciones Negociables los inversores podrán formar parte del proyecto de más de 500 hectáreas que combina zonas residenciales, oficinas, cultura y servicios accesibles en un marco de tecnología de última generación.

Balanz Uruguay es la encargada de lanzar la emisión serie I por US$ 3 millones que tendrá un plazo de cuatro años y pago de intereses semestrales.

Su tasa de interés será de 9% anual y la suscripción está prevista para el 2 y 3 de febrero, con integración el 6 de febrero. “ Posee una calificación BBB+ (Uy) con perspectiva estable , destacando así la solidez crediticia de la operación. Además, el instrumento está respaldado sobre un padrón con una tasación de más de US$ 13 millones de dólares, brindando a los inversores garantías tangibles”, asegura el comunicado emitido por las empresas.

Balanz Uruguay forma partedel Grupo Balanz que cuenta con más de 20 años de trayectoria en la región y es regulada por el Banco Central del Uruguay. Se dedica a brindar acceso a mercados globales y soluciones financieras integrales mediante la gestión de portafolios personalizados.

Andres Piazze, referente de Mercado de Capitales en Balanz y quien acompaña la estructuración de esta emisión, asevera que la empresa “acompaña activamente proyectos que promueven inversión productiva y desarrollo económico en el país. Programas como +Colonia, con una visión estratégica de largo plazo, nos permiten canalizar tanto ahorro local como internacional hacia iniciativas estructuradas; en este caso, a través de Obligaciones Negociables, un instrumento que combina solidez financiera, planificación y crecimiento sostenible”.

“En Balanz mantenemos el objetivo firme de continuar ampliando la oferta de instrumentos en el mercado de valores y de facilitar el acceso a oportunidades que conecten a los inversores con proyectos estratégicos para Uruguay”, destaca.

colonia2

Por su parte, desde +Colonia, su cofundador y CEO Eduardo Bastitta considera esta emisión como “un hito histórico para nuestra compañía y para el desarrollo del proyecto”. “La posibilidad de que inversores accedan a través del mercado de capitales marca un paso fundamental hacia la concreción de +Colonia. Invitamos especialmente a los inversores residentes en Uruguay a sumarse a esta iniciativa única: una ciudad inteligente en el entorno histórico de Colonia e integrada a la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con garantías sólidas y la participación de empresas públicas y entidades estratégicas. Esperamos que muchos más se unan al desafío de construir juntos esta urbanización innovadora”.

El desarrollo de +Colonia

La ciudad inteligente de Colonia del Sacramento que demandará una inversión de de US$ 2.000 millones se encuentra en plena construcción de sus primeras 400 viviendas residenciales. Su diseño basado en la premisa de “ciudad de 15 minutos” apuesta a ser un polo tecnológico en Colonia que cautive a extranjeros- principalmente argentinos- pero también a residentes locales con un concepto de “vivir en las dos orillas”.