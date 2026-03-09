GOL proyecta vuelos intercontinentales hacia Europa y Estados Unidos

GOL Líneas Aéreas anunció la incorporación de cinco aeronaves Airbus A330-900 de fuselaje ancho, con capacidad para alrededor de 300 pasajeros y autonomía cercana a las 15 horas de vuelo, en el marco de un plan para iniciar operaciones intercontinentales desde Brasil hacia destinos en Europa y Estados Unidos.

Las aeronaves se incorporarán gradualmente a la flota entre 2026 y 2027 y forman parte de la estrategia de expansión internacional del grupo Abra, al que pertenecen GOL y Avianca.

En ese contexto, la compañía confirmó la apertura de una nueva ruta directa entre Río de Janeiro y Nueva York , que comenzará a operar el 8 de julio con tres frecuencias semanales entre el Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim (RIOgaleão) y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

El anuncio fue realizado durante un evento con la prensa en RIOgaleão, con la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes; el vicealcalde Eduardo Cavaliere; y directivos de Abra Group y de GOL.

“En 2026, cuando GOL cumple 25 años, la llegada de estos aviones nos permitirá ampliar el alcance de nuestras operaciones y fortalecer la conectividad de Brasil con otros mercados”, señaló el CEO de la compañía, Celso Ferrer.

Los A330-900 fueron incorporados por Abra Group y serán destinados a GOL para el desarrollo de operaciones de largo alcance desde Brasil hacia otros continentes.

“El grupo busca ampliar la conectividad aérea entre América Latina y el resto del mundo y explorar nuevas rutas de larga distancia”, indicó el CEO de Abra Group, Adrian Neuhauser.

El Airbus A330-900 pertenece a la familia A330neo y presenta mejoras en consumo de combustible respecto de generaciones anteriores, lo que permite optimizar los costos operativos en rutas de larga distancia. Según informó la empresa, los aviones contarán con nuevas configuraciones de cabina, sistemas de entretenimiento a bordo y mayor capacidad en compartimentos superiores, además de sistemas de iluminación diseñados para mejorar la experiencia en vuelos prolongados.

En paralelo, GOL informó que utilizará un esquema ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) con aeronaves operadas por Wamos Air, compañía que también forma parte del Grupo Abra. Este modelo permitirá sumar capacidad en determinadas rutas, atender picos de demanda y facilitar el inicio de las operaciones de largo alcance.

La empresa señaló que en las próximas semanas dará a conocer las rutas previstas y el inicio de la comercialización de nuevos vuelos intercontinentales.