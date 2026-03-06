Con inversión de más de US$ 10 millones, cowork y 10.000 metros cuadrados: así será la terminal de e-commerce que se construye en el predio del viejo Aeropuerto de Carrasco

Latin America Cargo City, la plataforma logística del Aeropuerto Internacional de Carrasco, presentó en las últimas horas los avances de su nueva terminal logística . El proyecto, que surgió a partir del efecto Temu y fue diseñado para atender el crecimiento del sector del comercio electrónico internacional en los últimos años , está destinado a potenciar las operativas logísticas vinculadas al e-commerce y otras industrias .

El nuevo espacio tendrá una superficie construida de 10.000 m2 en distintos niveles, y busca consolidar a la empresa como polo logístico multimodal en el país y la región .

De esta manera, con una inversión superior a los US$ 10 millones , el espacio incorporará espacios amplios y modernos, nueva tecnología y capacidades multimodales.

En el piso inferior el desarrollo contará con espacios de atención a particulares , así como ampliación de la capacidad de docks de carga de camiones y camionetas. Este espacio permitirá procesar los envíos con otra infraestructura y soluciones automatizadas y estará enfocado en el comercio electrónico cross border , asociado a plataformas como Temu, Amazon y Shein que ingresa al país bajo el régimen de franquicia o el régimen simplificado.

En los pisos superiores, en tanto, se instalarán oficinas comerciales y un área de cowork, con el objetivo de dinamizar el desarrollo de la zona. El área de cowork estará diseñada para albergar entre 50 y 60 personas y contará con salas de reuniones y espacios multipropósito. Esta área tendrá además la particularidad de ofrecer vistas a un mural que el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró pintó en el antiguo aeropuerto.

La propuesta de oficinas y cowork apunta tanto a profesionales y empresas de perfil logístico, agentes de carga, despachantes de aduanas, y la comunidad más cercana a la terminal de cargas, como a empresas que quieren desarrollar su hub de distribución regional desde el país.

En este segmento, la terminal apunta a empresas multinacionales de sectores como electrónica, tecnología y farmacéutica interesadas en aprovechar los beneficios impositivos en una zona regida por la Ley de Aeropuertos Libres de Uruguay.}

LACC render (1)

En ese marco, el edificio también contará con un área operativa en un piso intermedio, de más de 1.000 metros cuadrados, destinada a actividades de hub de distribución regional. Allí, las empresas podrán gestionar su logística y realizar procesos de valor agregado sobre la carga directamente dentro de la terminal.

El modelo apunta especialmente a compañías internacionales que buscan desarrollar estrategias de nearshoring en la región. Este esquema les permite consolidar su inventario en Uruguay, destino que eligen por la estabilidad de su plataforma logística, el contexto político y los beneficios impositivos, factores que les permiten gestionar y perfeccionar sus operaciones comerciales desde el país con destino a distintos mercados.

“Cada vez más hay un interés más grande en Uruguay como hub, por los beneficios, la estabilidad, reglamentaciones que tiene el país que son muy fuertes en comparación con el resto de la región, procesos operativos, de documentos y de trazabilidad de la carga mucho más ágiles”, sostuvieron desde la empresa.

Se estima que la construcción finalice en el último trimestre del año.

“Apuntamos a estar operativos antes de la zafra de fin de año, que se concentra entre noviembre y diciembre”, señalaron.

El detrás del proyecto y las proyecciones del comercio cross border en Uruguay

TEMU Foto: Gastón Britos / FocoUy

A mediados de 2024, la operativa de Latin America Cargo City experimentó un cambio radical con la irrupción de una tendencia global que en Uruguay tuvo nombre propio: Temu, la aplicación de comercio electrónico de origen chino.

Esto provocó que en 2024 la llegada de encomiendas internacionales experimentara un crecimiento de 165% en la comparación interanual y que marcó en 2025 un nuevo récord histórico, con 1,78 millones de paquetes procesados por la Dirección Nacional de Aduanas. Esto representa un salto interanual del 87,2%, lo que consolida al 2025 como el año de mayor actividad desde que se tiene registro.

“Ese salto de escala siempre representa oportunidades de desarrollar y ampliar los servicios y los negocios, pero también desafíos a nivel de infraestructura. El espacio requerido para procesar aumenta, hay desafíos a nivel operativos de procesos, aumenta el volumen de productos a procesar, pero también el requerimiento de procesarlos rápido”, señaló meses atrás a Café y Negocios el gerente general de LACC, Bruno Güella.

Esto llevó a la compañía al desarrollo del nuevo proyecto, con el objetivo de aggiornarse al crecimiento acelerado que experimenta el comercio cross border (transfronterizo).

“El mercado en 2026 se mantiene estable, aunque con un leve crecimiento. Ese boom explosivo que tuvimos en la segunda mitad de 2024 encontró una especie de techo, pero la actividad sigue creciendo, aunque no a las mismas tasas”, señaló José Larpin, gerente de Planeamiento Estratégico de la empresa.

Además, Mariela Prospitti, gerente comercial de LACC, agregó que plataformas como Temu contribuyeron a ampliar el tipo de productos que ingresan al país a través del comercio electrónico transfronterizo. Mientras que anteriormente las compras estaban más concentradas en categorías específicas —principalmente tecnología y electrónica, dominadas por plataformas como Amazon o Tiendamia—, la irrupción de Temu diversificó la oferta y sumó nuevas categorías de consumo a los uruguayos.