La startup de IA Zapia capta más de US$ 7 millones para lanzar un asistente personal que ejecuta tareas de forma autónoma

Se trata de la segunda inversión de Prosus Ventures , la división de capital de riesgo (venture capital) del grupo tecnológico global Prosus, uno de los fondos tecnológicos más grandes del mundo enfocado en apalancar startups desde etapas tempranas.

Con esta inversión, la startup uruguaya cofundada por Martín Alcalá Rubí, Nicolás Loeff, Juan Pablo Pereira, Juan Olloniego y Pablo Rodríguez-Bocca suma US$ 19,3 millones en capital .

Los recursos del nuevo financiamiento serán utilizados para ampliar el equipo y acelerar el desarrollo de Zapia Max, un asistente personal de IA capaz de realizar tareas de forma autónoma a nombre del usuario .

“Prosus Ventures comparte nuestra visión de construcción a largo plazo, orientada al producto y basada en necesidades reales de los usuarios”, señala el CEO de Zapia, Juan Pablo Pereira y apunta: “Más allá del capital, la cercanía con el ecosistema de Prosus ha sido extremadamente valiosa, y estamos entusiasmados por profundizar esta alianza a medida que escalamos”.

Desde su fundación en 2023 Zapia- que llega a 6 millones de usuarios en América Latina- se enfocó en crear un asistente personal de IA que va más allá del formato conversacional tradicional. Ahora, por medio de su aplicación propia, la herramienta realiza acciones como hacer reservas, crear recordatorios, gestionar agendas y sincronizar compromisos con Google Calendar.

Estas acciones se ampliarán con Zapia Max que “tiene la capacidad de actuar sobre las principales plataformas de América Latina”, afirma Pereira.

Esta versión permitirá navegar en sitios web, interactuar con aplicaciones como si fuera el usuario, comparar precios en diferentes tiendas online y recomendar las mejores opciones de comprar, monitorear variaciones de precios y generar recordartorios, completar reservas en línea organizar bandejas de entrada de correo electrónico o identificar suscripciones activas que el usuario no utiliza.

zapia 1

Las tareas se realizan mediante el uso de un navegador efímero y a través de la cuenta de Whatsapp del propio usuario una vez que realiza el enlace con su número.

Por el momento la aplicación de Zapia es gratuita. La meta de los fundadores es lograr que crezca el volumen de usuarios y ayudar a decenas de millones de personas a “ahorrar tiempo, dinero y vivir mejor”. “Sentimos que si eso se logra, eventualmente, habrá muchas maneras de monetizar”, apunta Pereira. Algunas de las opciones que analizan para financiar el negocio que hoy se sostiene con el capital de sus inversores son modelos de suscripción o comisiones de los negocios cuando llegan clientes recomendados por Zapia.

Según informan desde la firma, las acciones que llevará adelante Zapia Max son ejecutadas de forma autónoma, mediante permisos explícitos y capas restringidas de acceso para garantizar la seguridad y el control del usuario sobre lo que la asistente puede o no puede hacer.

“Durante mucho tiempo, los agentes de IA fueron más un concepto que una realidad práctica. En las últimas semanas vimos surgir sistemas poderosos, pero todavía muy enfocados en desarrolladores y usuarios avanzados”, afirma Pereira. “Zapia Max es nuestra respuesta a este momento. Estamos haciendo que esta ejecución autónoma impulsada por IA sea accesible para personas comunes, con seguridad y control en el centro de la experiencia”, sostiene el CEO.

Por el momento está disponible una lista de espera para probar la nueva versión Zapia Max en la app de Zapia y mediante una landing page en su sitio.

Redoblar la apuesta fuera de Whatsapp

La nueva ronda de inversión se produce pocos meses después de cambios en las políticas de Meta (empresa matriz de WhatsApp) que impactaron en el alcance de asistentes de IA de terceros en la plataforma.

En enero de este año Zapia y otras herramientas como ChatGPT, Perplexity y Copilot fueron forzadas a dejar el canal de Whatsapp por Meta que impulsó, en paralelo, su propio asistente Meta AI.

Este hecho llevó a Zapia a acelerar la migración de usuarios hacia su propia aplicación móvil, hoy disponible para Android e iOS. A pesar del impacto que supone la migración para la llegada de Zapia a sus usuarios, la compañía señala que el cambio fortaleció el producto y a la marca, al consolidar usuarios en un canal independiente. “La inversión refuerza que nuestro futuro no está atado a un único canal de distribución”, destaca Pereira.

La polémica medida fue llevada a la justicia por la startup uruguaya que ya obtuvo tres fallos a favor en Brasil, Italia y la comisión europea.