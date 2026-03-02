Cómo funciona Zapia Max: la IA uruguaya que pide al delivery por vos y te informa cuándo baja el precio de los pasajes

Zapia modernizó su app luego de recibir más de 7 millones de dólares de financiamiento y presentó un primer demo que combina navegación por internet con la posibilidad de programar tareas recurrentes.

La herramienta permite, por ejemplo, monitorear el precio de un vuelo de cara a Semana de Turismo o comparar una lista de compras en distintos supermercados para identificar la opción más conveniente y ayudar a ahorrar. La propuesta apunta a que el usuario no solo consulte información, sino que delegue acciones que el sistema pueda ejecutar y actualizar de forma automática.

Un usuario puede pedir comida en lenguaje natural al chat de Zapia. Juan Pablo Pereira, cofundador de la app, contó: "Yo, por ejemplo, antes me pedía el mismo poke por PedidosYa todos los días. Ahora le digo a Zapia que todos los días a las 12:00 me pregunte si quiero mi poke y Zapia entra a la página del restaurante (Hola Poke) y hace el pedido directamente. Eso me ayuda a ahorrar porque en las plataformas a veces las cosas valen más que en la página directa".

El Observador, que tuvo acceso anticipado a esta funcionalidad, pidió a Zapia: pedime una hamburguesa en un local de Montevideo que me llegue al mediodía. Como era muy temprano, me indica que todos los locales figuran como cerrados, pero sugieren armar el pedido y pregunta qué me gusta.

Lo pidió y lo siguiente que solicitó fue un usuario y contraseña, algo inusual en chatbots de inteligencia artificial. Cuando el usuario ingresa esos datos privados, se indica que hay un problema en el logueo por captcha. Como no puede finalizar la tarea, sugiere al usuario ingresar por sus propios medios a una plataforma de delivery o a la web.

¿Puede monitorear vuelos?

Este sistema es capaz de monitorear vuelos en tiempo real. Es una función destacadísima que puede informarte cuándo un vuelo baja de precio. Por ejemplo, El Observador probó:

"Quiero que encuentres la mejor relación calidad precio en pasajes a Cancún para viajar entre el 18 y el 26 de setiembre, podés sugerirme vuelos algunos días antes o después si es más barato o menos tiempo de vuelo. Partimos desde Montevideo y somos dos adultos y un niño de 7 años".

Y responde: "Más barato — LATAM + Aeromexico • $ 1.139 USDSale: 4:05 $ ightarrow$ Llega: 20:30 (mismo día)". El asunto es que luego sugiere una posibilidad de que envíe una notificación si baja de precio para ese día.

La app asegura que es posible conectarse con Gmail

Pereira relató que la herramienta sincroniza la cuenta de Gmail de forma inmediata para analizar y categorizar más de 50 correos electrónicos acumulados durante una semana, organizándolos bajo criterios de prioridad y urgencia. Pereira subrayó que la capacidad del sistema no se limita al resumen de datos, sino que se extiende a la ejecución de tareas complejas, como la redacción de borradores específicos sobre inversiones en publicidad, demostrando un equilibrio entre la autonomía basada en el contexto y la validación previa con el usuario antes de proceder.

El Observador, al intentar conectar la cuenta de Gmail, no tuvo éxito. "La aplicación está solicitando acceso a información sensible de tu cuenta de Google. No deberías utilizar esta aplicación hasta que el desarrollador ([email protected]) la verifique con Google".

Permite reservar hora en peluquería y pide información a salones

Otra función destacada es la agenda de citas. Antes, cuando Zapia estaba disponible en WhatsApp, se llamaba Zapia Conecta. Ahora está incorporado dentro de todas las funcionalidades nuevas que tienen. Y se vincule correctamente a WhatsApp.

El Observador probó con el siguiente pedido: "Buscá una peluquería cerca de Palermo para cortarme el pelo mañana a las 17.00". El sistema detectó de manera correcta que era una peluquería masculina, y le escribió al peluquero en cuestión.

Para agendar horas con ciertos servicios que solés consumir o para pedir precios en varios lugares y que te resuelva cuál es la mejor función parece muy útil.

También es capaz de pedir presupuestos de salones infantiles para cumpleaños infantiles: manda mensajes en tu nombre por intermedio por WhatsApp. Y, según pudo comprobar El Observador, utiliza tu propio número para hacerlo. Esto agiliza el encontrar una web o contacto, agendar el contacto en la app de mensajería y enviar. Puede hacerlo con varios a la vez.

¿Cómo maneja la seguridad Zapia?

Juan Pablo Pereira, cofundador de la plataforma, aseguró que ZapiaMax maneja un "navegador virtual efímero" que "muere cuando termina la sesión". Explicó que tiene un tiempo límite de tarea de unos 10 minutos. "En todas las pruebas no hemos encontrado temas de seguridad que nos preocupen por esa arquitectura remota", indicó.

"Tenemos políticas de anonimización muy serias y pasamos auditorías basadas en las leyes de Brasil", agregó.

Al mismo tiempo, para garantizar la máxima protección de los datos financieros, Zapia no solicita números de tarjeta de crédito ni credenciales sensibles de forma directa.

Aunque la IA gestiona la navegación general, el sistema implementa un protocolo de "cesión de control": ante una instancia de login o pago, el asistente devuelve el mando del navegador al usuario. Una vez completada la transacción de forma segura y privada, Zapia retoma sus funciones de asistencia.