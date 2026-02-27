Motorola presentó sus nuevos dispositivos para 2026 en Uruguay: del rastreador de objetos al modelo "ultra premium"

Motorola presentó en Uruguay su nuevo portafolio de dispositivos para 2026. La compañía ubicó la novedad dentro de su visión de “Lifestyle Tech” , que describió como una propuesta que combina “diseño, innovación y alto rendimiento”.

Pablo Brancone , product manager para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia , y repasó los teléfonos, accesorios y software que están disponibles en Uruguay.

El anuncio fue encabezado por el Motorola Signature , al que la marca definió como “el primer smartphone ultra premium de la marca”. En paralelo, Motorola sumó la familia edge 70 y la ampliación de moto g , además de la continuidad de su ecosistema moto things .

En el bloque de inteligencia artificial, la compañía afirmó que Moto AI está evolucionando y anticipó Qira como su próximo motor de IA dentro del grupo Lenovo.

Nuevos teléfonos: “Signature”, edge 70 y la ampliación de moto g

El modelo Signature destaca por ser muy fino, con un grosor de 6,99 milímetros, y por tener una batería que dura hasta 52 horas con una sola carga. Además, el equipo es resistente al agua y a las caídas, ya que cumple con normas de fabricación utilizadas en equipos de uso militar.

El teléfono tiene cuatro cámaras, todas de 50 megapíxeles, que permiten sacar fotos de paisajes, objetos lejanos con zoom y retratos frontales. La empresa asegura que el sistema del celular se mantendrá actualizado por siete años y ofrece asistencia para reservas en viajes o eventos.

En la gama premium, Motorola ubicó al Edge 70 como parte de su propuesta de teléfonos ultradelgados. La marca sostuvo que el equipo “redefine la categoría de teléfonos ultradelgados con estándares de durabilidad militar y funciones avanzadas de cámara y batería”. En la presentación también se remarcó la idea de “no sacrificar especificaciones técnicas” por el factor de forma.

Dentro de la familia premium, Motorola también presentó el Edge 70 Fusion como puerta de entrada al segmento. En esa línea, se mencionó que el 70 Fusion “ofrece una batería para todo el día” y que llega con un sistema de cámaras que incluye “sensores Sony” y una cámara principal de 50 megapíxeles.

En ese mismo equipo, Motorola destacó resistencia y durabilidad. En el evento se mencionaron certificaciones IP68 e IP69, y una protección de pantalla con Gorilla Glass. "Hacemos productos que a la gente le duran muchísimo”, dijo Brancone.

El foco de cámaras fue uno de los ejes más detallados del anuncio. La marca describió un sistema con “cuatro cámaras de 50 megapíxeles”, con un sensor principal presentado como “un Sony de la línea 800”, “la gama más alta”, con grabación en 8K. También se mencionó una cámara telescópica de 50 MP.

En rendimiento, la presentación mencionó un procesador “tope de gama”, el Snapdragon 8 Gen 5. La marca explicó que el procesamiento rápido “genera mucho calor”, y por eso detalló una solución de disipación mediante “cámara de vapor”. En el mismo tramo, se dijo que este enfoque permite procesar y “generar instrucciones de inteligencia artificial dentro de este procesador” sin afectar el uso cotidiano.

En memoria y almacenamiento, Motorola indicó que el equipo llega a Uruguay con la “máxima configuración disponible en Latinoamérica”, con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

En autonomía y carga, se describió un equipo de menos de 7 milímetros con batería de 5.200 mAh. La marca afirmó que el cargador viene “dentro de la caja” y que es de 90W TurboPower, con la promesa de “cargado en algunos minutos” para una jornada de uso.

La pantalla fue presentada como otro diferencial de la gama alta. Motorola describió un panel de 6,8 pulgadas, con picos de 6.200 nits, tasa de refresco de 165 Hz y resolución 1.5K, además de Dolby Vision. En audio, se dijo que el teléfono fue hecho “en conjunto para todo lo que es audio de alta resolución con Bose”, y se mencionó la presencia de Dolby en el equipo.

¿Cómo es la familia moto g?

En la familia moto g, el texto aportado marcó la llegada de cuatro modelos: moto g77, moto g67, moto g17 power y moto g17. En la presentación, el g77 fue descrito como el tope de esa línea local y se destacó una cámara de 108 MP.

Para el moto g77 viene con una pantalla “extreme AMOLED”, con referencia a estándar de color DCI-P3, y un enfoque en experiencia multimedia. En audio, se nombró una ecualización por Dolby, y se indicó certificación IP64, con la aclaración: “no lo puedo sumergir, pero sí lo puedo salpicar o lo puedo usar con las manos mojadas”.

En el moto g67, Motorola lo ubicó como un escalón por debajo del g77, con una cámara de 50 MP y cambios de configuración. En ese bloque se mencionó batería de 5.200 mAh, una ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP. Para moto g17 y moto g17 power, se indicaron dos baterías: 5.200 mAh y 6.000 mAh, y una mejora de cámaras con sensor Sony de 50 MP y selfie que “pasa a 32 MP”.

Los anuncios sobre moto things, Smart Connect y la hoja de ruta de IA con Qira

En paralelo a teléfonos, Motorola reforzó el concepto moto things como parte de su “ecosistema”. Brancone lo definió como una propuesta que combina “tecnología inteligente, diseño premium y conectividad pensada para la vida cotidiana”. En ese marco se listaron accesorios y se explicó que el objetivo es que el usuario mantenga continuidad entre dispositivos en escenarios de trabajo y uso diario.

La nueva línea incluyó moto sound flow, un parlante inteligente. Tiene “muchísima potencia”, 30W, conectividad Wi-Fi y Bluetooth 6.0, y con la posibilidad de armar una red doméstica con más de un equipo para separar canales. También se mencionó compatibilidad con Ultra Wideband para una función de “cambio de habitación”, donde la reproducción “automáticamente” pasa de un parlante a otro “sin necesidad de tocar absolutamente nada”.

En ese mismo producto se indicó una autonomía de “11 horas y media” y una base para mantenerlo cargado cuando está apoyado. También se mencionó resistencia IP67, pero con un matiz de uso: “No está hecho para ponerse a escuchar música todo el tiempo en la piscina”, pero sí para tolerar accidentes con agua o una inmersión breve.

Otro dispositivo anunciado fue moto watch, descrito como un reloj “un poquito por encima” del moto watch fit. En la exposición se destacó que permite “hacer o recibir llamadas desde el reloj”, siempre vinculado por Bluetooth. También se mencionaron mallas intercambiables en 22 milímetros, un sistema de anclaje para cambiarlas sin adaptadores, y mediciones biométricas con software desarrollado entre Motorola y Polar.

Productos de rastreo

En el apartado de rastreo, Motorola presentó moto tag 2 como evolución de su producto previo. En la presentación se señaló una mejora de autonomía “hasta 600 días” con una pila tipo reloj, junto con un cambio de certificación: “ahora es IP78”, cuando “la anterior era 67”.

En conectividad entre equipos, Motorola/Lenovo mencionó Smart Connect 3.0 como herramienta para sincronizar el ecosistema Android con computadoras y otros dispositivos. La explicación fue que permite “compartir información de un lado al otro”, con combinaciones posibles de PC, tablet, reloj y teléfono. En la presentación se lo vinculó a una estrategia de integración de productos dentro de la misma familia.

El bloque de inteligencia artificial presentó una transición de Moto AI “de 2.0 a 3.0” mediante actualizaciones de software. En ese contexto se anunció Qira como “nuestro nuevo motor de inteligencia artificial” del grupo Lenovo, con un lanzamiento previsto para “los meses de mayo, junio” y llegada a productos premium.

Según lo dicho en el evento, Moto AI opera con tres motores detrás: “Copilot, Perplexity y Google”, y esa integración “va a continuar”. La explicación fue que Qira no busca ser “un motor de inteligencia artificial más” para que el usuario “vaya por ese lado”, sino una capa que ayuda a decidir “qué motor de inteligencia artificial necesitamos usar” para cada pedido, eligiendo el más adecuado según la tarea.