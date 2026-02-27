Google lanza Nano Banana 2 que combina el razonamiento de imágenes profesionales con velocidad "ultrarrápida"

Google ha lanzado su nuevo modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial (IA) Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), que ofrece capacidades de razonamiento y alta precisión para generar imágenes profesionales, pero con una velocidad "ultrarrápida".

Tras el lanzamiento de Nano Banana Pro en noviembre del pasado año, que permite generar imágenes con una máxima precisión factual, la compañía ha presentado su nuevo modelo, en este caso, enfocado para ofrecer resultados más rápidos, pero manteniendo un seguimiento preciso de las instrucciones.

Se trata de Nano Banana 2, es decir, Gemini 3.1 Flash Image, su modelo de última generación, que ha sido diseñado para reducir drásticamente la diferencia entre velocidad y fidelidad visual, con resultados que mejoran la fidelidad visual, con iluminación más vibrante, texturas más variadas y detalles más nítidos, así como calidad realista de hasta 4K.

Así lo ha dado a conocer el gigante tecnológico en un comunicado en su blog, donde ha asegurado que Nano Banana 2 lleva "la inteligencia de alta velocidad de Gemini Flash a la generación visual", permitiendo llevar a cabo ediciones de fotografías o generar imágenes rápidamente.

Concretamente, Google ha explicado que, para generar sus imágenes, el nuevo modelo extrae información de la base de conocimiento del mundo real de Gemini y se basa en información en tiempo real de la Búsqueda en la web, lo que le permite representar temas con mayor precisión.

Igualmente, también ofrece altas capacidades a la hora de renderizar imágenes y traducir texto de forma precisa, de manera que permite generar texto preciso y legible para maquetas de marketing o tarjetas de felicitación, por ejemplo. Incluso, localizando y traduciendo texto dentro de una fotografía.

Continuando con las capacidades de Nano Banana 2, Google ha asegurado que ha mejorado la consistencia del sujeto, ya que el modelo puede mantener el parecido de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta 14 objetos en un solo flujo de trabajo. Esto permite crear distintas narrativas sin alterar la apariencia de los distintos resultados.

Igualmente, Google asegura un seguimiento preciso de las instrucciones, es decir, que el modelo se ciñe estrictamente a las peticiones de los usuarios, captando los matices de la idea para que la imagen generada sea lo más fiel posible a lo solicitado.

Por otra parte, Nano Banana 2 también puede generar imágenes con varias relaciones de aspecto y resoluciones, en base a las necesidades de los usuarios, desde 512 px hasta 4K.

Se ha de tener en cuenta que, de la mano de este modelo, Google ha subrayado que siguen impulsando su tecnología de marca de agua SynthID, junto con las credenciales de contenido C2PA, en las imágenes con IA. De esta forma, informan a los usuarios no solo de si se ha utilizado la IA, sino de cómo se ha hecho. Al respecto, ha adelantado que la verificación C2PA, se incorporará pronto en la aplicación de Gemini.

Con todo ello, Google ha señalado que Nano Banana 2 ya está disponible en los productos de Google, incluida la aplicación de Gemini, donde sustituirá a Nano Banana Pro en los modelos Rápido, Pensamiento y Pro (excepto para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra, que seguirán teniendo acceso para tareas especializadas).

El nuevo modelo también estará disponible en la búsqueda, a través del Modo IA y Lens, en la aplicación de Google y en los navegadores móviles y de ordenador. Asimismo, se podrá encontrar en AI Studio + API, en Google Cloud, Flow y Google Ads.

Europa Press