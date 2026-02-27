Siguen los dolores de cabeza para Edinson Cavani: se resintió de la lesión y no será convocado

Boca Juniors desde fines del 2025 convive con una crisis y una plaga de lesiones en jugadores importantes en todas las líneas, incluso durante la pretemporada, y el principal caso es el del uruguayo Edinson Cavani , que luego de volver a las canchas tras padecer una lumbalgia, el delantero se resintió de esa misma lesión.

Cavani volvió a jugar en el duelo ante Platense , el pasado 15 de febrero, y fue titular ante Racing Club cinco días después. Posteriormente, no jugó por Copa Argentina para tener descanso y en los entrenamientos de este jueves el uruguayo volvió a resentirse de su lumbalgia y terminó la práctica con molestias muy fuertes en esa zona.

Ya desde el 2025 viene arrastrando una lumbalgia que lo hizo perderse los amistosos y los primeros 4 partidos del Torneo Apertura , y ahora no integrará la lista de convocados para recibir a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera, donde se fue muy silbado por el público de Boca en el partido frente a Racing la semana anterior.

La relación con los simpatizantes experimentó un quiebre, en parte por la seguidilla de lesiones que arrastra el delantero y su bajo aporte en la red desde que llegó al club.

Edinson Cavani, afuera de los convocados

La última molestia lumbar de Cavani se produjo durante una práctica, cuando todo indicaba que su recuperación le permitiría regresar a la titularidad junto a Adam Bareiro este fin de semana.

El uruguayo priorizó quedarse en Buenos Aires para enfocarse en el tratamiento de su lesión en lugar de viajar con el plantel a Salta para el duelo de Copa Argentina, y su plan era llegar en condiciones para el choque en La Bombonera, pero los dolores reaparecieron y lo marginaron otra vez.

Según informó TyC Sports en Argentina, el futbolista buscará ahora la opinión de un especialista con la intención de encontrar una solución definitiva. La permanencia del delantero en el plantel xeneize depende, en parte, del diagnóstico que reciba en los próximos días.

