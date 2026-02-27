Sorteo de Liga de Campeones: Real Madrid vs Manchester City y Paris Saint Germain vs Chelsea son los cruces destacados de octavos de final

Real Madrid , de Fede Valverde, contra Manchester City, de Pep Guardiola, y Paris Saint Germain frente al Chelsea son los dos duelos estelares de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo se llevó a cabo este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El resto de emparejamientos son: Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich, Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, Bodo/Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.

Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.

Con seis equipos ingleses en el bombo (de un total de 16 participantes) y tres españoles , era fácil predecir que habría algún enfrentamiento entre clubes de estos dos de los más poderosos campeonatos en Europa y finalmente los tres representantes de LaLiga tendrán rivales de la todopoderosa Premier League.

En la fase de liguilla ya hubo 10 partidos con equipos de estas dos ligas y en sólo una ocasión, el representante español derrotó al inglés: fue en la primera jornada cuando el Barça se impuso 2-1 en la cancha del Newcastle, precisamente su rival en octavos.

El club azulgrana, de Ronald Araujo, tuvo suerte, ya que el otro rival que le podría haber tocado era el Chelsea y, además, quedó en la parte baja del cuadro, a priori mucho menos potente que la parte superior.

20260216 JOSEP LAGO / AFP Foto por JOSEP LAGO / AFP Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva (L) and Girona's Brazilian defender #12 Vitor Reis fight for the ball during the Spanish league football match between Girona FC and FC Ronald Araujo y Vitor Reis Foto: Josep Lago/AFP

El rival del Barcelona en cuartos podría ser el Atlético de Madrid, de Josema Giménez, o el Tottenham y el rival en semifinales el Arsenal, que fue el equipo que acabó primero en la liguilla, con un pleno de ocho victorias.

Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez (R) celebrates with teammates after scoring their second goal during the UEFA Champions League, league phase day 5 football match between Club Atletico de Madrid and Inter Milan at the Metropolitano St El festejo de José María Giménez Foto: AFP

Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012. En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu, aunque fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el play off de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.

Al vencedor le esperará en cuartos el ganador de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern.

El vigente campeón, Paris Saint Germain, se verá las caras con el Chelsea, el club que ya derrotó a los franceses en la final del pasado Mundial de Clubes, evitando que el PSG hiciera una temporada perfecta y ganase siete títulos.

Galatasaray's Colombian defender #06 Davinson Sanchez celebrates with Galatasaray's Uruguayan midfielder #34 Lucas Torreira (R) after scoring his team's third goal during the UEFA Champions League, knockout round play-off 1st leg, football match between G El festejo de Lucas Torreira con el colombiano Davinson Sánchez Foto: AFP

El vencedor del duelo se enfrentará en cuartos a Galatasaray de Lucas Torreira o Liverpool.

Mientras que el sorprendente Bodo/Glimt de Noruega será rival de Sporting de Portugal, el equipo del uruguayo Maxi Araújo.

Sporting Lisbon's Uruguayan midfielder #20 Maximiliano Araujo warms up before the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Sporting CP and Paris SG at Jose Alvalade stadium in Lisbon on January 20, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO M El nuevo look de Maxi Araújo Foto: EFE

Programa de los octavos de final de la Liga de Campeones:

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Bodo/Glimt (NOR) - Sporting (POR)

Paris Saint-Germain (FRA) - Chelsea (ENG)

Newcastle United (ENG) - Barcelona (ESP)

Galatasaray (TUR) - Liverpool (ENG)

Atlético Madrid (ESP) - Tottenham Hotspur (ENG)

Atalanta (ITA) - Bayern Munich (GER)

Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ENG)

