"Capitán Valverde": el gran momento del uruguayo en Real Madrid fue destacado por el diario Marca de España

El gran momento de Federico Valverde en Real Madrid fue destacado por el diario Marca de España, que en su edición de este viernes le dedicó la tapa al uruguayo con una foto y el título “Capitán Valverde”.

La portada señala que “el uruguayo ha recuperado su mejor nivel tras dejar la posición de lateral” y que “suma 12 asistencias”, una marca que es un récord personal en esta temporada .

También mencionan que “se ha convertido en la extensión de Arbeloa en el césped”, algo que fue destacado por el DT de Real Madrid, quien declaró de esa forma el pasado miércoles tras el triunfo ante Benfica por Liga de Campeones, partido en el que el uruguayo dio los dos pases para los goles del 2-1.

Federico Valverde de Real Madrid ante Samuel Dahl de Benfica por la Champions League

La clave de su rendimiento es el cambio de posición, dejando el lateral derecho y volviendo a la zona de volantes.

“El Valverde actual ayuda en la organización, equilibra y corrige. Apaga incendios de sus compañeros (ante el Benfica incluso tuvo que hacerlo por la izquierda) y sostiene al equipo cuando el partido se parte. Se ha convertido en una prolongación del entrenador dentro del campo, en ese futbolista que traduce la pizarra en decisiones inmediatas hacia sus compañeros”, destacó Marca.

MADRID, 25/02/2026.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde (d) lucha con Fredrik Aursnes, del Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este m El mediocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde lucha con Fredrik Aursnes, de Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Champions League FOTO: EFE

“Eso no significa renunciar a su esencia. Sigue pisando área y explotando su golpeo desde media distancia”, agregaron.

Otro punto que resaltan es un gran despliegue físico. “Valverde ha recuperado su jerarquía. Trabaja, corre, ocupa espacios, asiste y también golpea”.

“Suma 12 asistencias y dos goles, con un dato revelador: desde enero ha firmado 8 pases de gol y 2 tantos. Su mejor temporada en el Madrid en cuanto a asistencias. Es el nuevo 'peón' de lujo blanco. Es, de nuevo, el ‘enchufado’ del entrenador sobre el césped”, señalaron en Marca.