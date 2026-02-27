"Capitán Valverde": el gran momento del uruguayo en Real Madrid fue destacado por el diario Marca de España
"Es el nuevo 'peón' de lujo blanco", destacó el diario deportivo español
27 de febrero 2026 - 8:32hs
Federico Valverde en la tapa de Marca
El gran momento de Federico Valverde en Real Madrid fue destacado por el diario Marca de España, que en su edición de este viernes le dedicó la tapa al uruguayo con una foto y el título “Capitán Valverde”.
“El Valverde actual ayuda en la organización, equilibra y corrige. Apaga incendios de sus compañeros (ante el Benfica incluso tuvo que hacerlo por la izquierda) y sostiene al equipo cuando el partido se parte. Se ha convertido en una prolongación del entrenador dentro del campo, en ese futbolista que traduce la pizarra en decisiones inmediatas hacia sus compañeros”, destacó Marca.
“Eso no significa renunciar a su esencia. Sigue pisando área y explotando su golpeo desde media distancia”, agregaron.
Otro punto que resaltan es un gran despliegue físico. “Valverde ha recuperado su jerarquía. Trabaja, corre, ocupa espacios, asiste y también golpea”.
“Suma 12 asistencias y dos goles, con un dato revelador: desde enero ha firmado 8 pases de gol y 2 tantos. Su mejor temporada en el Madrid en cuanto a asistencias. Es el nuevo 'peón' de lujo blanco. Es, de nuevo, el ‘enchufado’ del entrenador sobre el césped”, señalaron en Marca.