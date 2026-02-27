Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Capitán Valverde": el gran momento del uruguayo en Real Madrid fue destacado por el diario Marca de España

"Es el nuevo 'peón' de lujo blanco", destacó el diario deportivo español

27 de febrero 2026 - 8:32hs
Federico Valverde en la tapa de Marca

Federico Valverde en la tapa de Marca

El gran momento de Federico Valverde en Real Madrid fue destacado por el diario Marca de España, que en su edición de este viernes le dedicó la tapa al uruguayo con una foto y el título “Capitán Valverde”.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (R) jumps for the ball over SL Benfica's Swedish defender #26 Samuel Dahl during the UEFA Champions League knockout round play-off second leg football match between Real Madrid CF and SL Benfica at
Federico Valverde de Real Madrid ante Samuel Dahl de Benfica por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid ante Samuel Dahl de Benfica por la Champions League

También mencionan que “se ha convertido en la extensión de Arbeloa en el césped”, algo que fue destacado por el DT de Real Madrid, quien declaró de esa forma el pasado miércoles tras el triunfo ante Benfica por Liga de Campeones, partido en el que el uruguayo dio los dos pases para los goles del 2-1.

La clave de su rendimiento es el cambio de posición, dejando el lateral derecho y volviendo a la zona de volantes.

Fede Valverde durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Benfica 
URUGUAYOS

"Es una extensión mía en el terreno de juego, un capitán, uno de los líderes": los elogios de Arbeloa a Federico Valverde y lo que dijo de sus molestias físicas

El mediocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde lucha con Fredrik Aursnes, de Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Champions League
URUGUAYOS

La buena noticia de Federico Valverde: a menos de cuatro meses para el Mundial 2026 pasa por su mejor momento de la temporada en Real Madrid

“El Valverde actual ayuda en la organización, equilibra y corrige. Apaga incendios de sus compañeros (ante el Benfica incluso tuvo que hacerlo por la izquierda) y sostiene al equipo cuando el partido se parte. Se ha convertido en una prolongación del entrenador dentro del campo, en ese futbolista que traduce la pizarra en decisiones inmediatas hacia sus compañeros”, destacó Marca.

MADRID, 25/02/2026.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde (d) lucha con Fredrik Aursnes, del Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este m
El mediocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde lucha con Fredrik Aursnes, de Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Champions League

El mediocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde lucha con Fredrik Aursnes, de Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Champions League

“Eso no significa renunciar a su esencia. Sigue pisando área y explotando su golpeo desde media distancia”, agregaron.

Otro punto que resaltan es un gran despliegue físico. “Valverde ha recuperado su jerarquía. Trabaja, corre, ocupa espacios, asiste y también golpea”.

“Suma 12 asistencias y dos goles, con un dato revelador: desde enero ha firmado 8 pases de gol y 2 tantos. Su mejor temporada en el Madrid en cuanto a asistencias. Es el nuevo 'peón' de lujo blanco. Es, de nuevo, el ‘enchufado’ del entrenador sobre el césped”, señalaron en Marca.

Temas:

real madrid Federico Valverde

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones
DERECHOS DE TV

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones

Cristian Olivera
RECLAMO

El TAS condenó a Rentistas a pagarle a Defensor Sporting una importante suma por el pase de Kike Olivera de 2020

Sebastián Sosa de Juventud celebra un gol en el partido de la Copa Libertadores entre Guaraní 
COPA LIBERTADORES

Los millones que ya ganó Juventud de Las Piedras y los que puede llegar a sumar en caso de seguir en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos