El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

La contundente frase de Óscar Ruggeri sobre Edinson Cavani y su presente en Boca Juniors

El campeón del mundo con Argentina en 1986, estuvo en Montevideo y fue la figura estelar en la presentación de la Copa del Mundo en el LATU; este lunes tuvo comentarios muy fuertes contra el uruguayo

23 de febrero 2026 - 15:54hs
Oscar Ruggeri
Oscar Ruggeri

Óscar Ruggeri, el campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de México 86, y campeón de América con dicha camiseta, además de ganar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con River Plate, habló este lunes sobre el presente del uruguayo Edinson Cavani en Boca Juniors y fue contundente: "Tiene que dejar de jugar", dijo.

Ruggeri, quien el domingo fue la figura estelar en Montevideo en la visita del trofeo de la Copa del Mundo FIFA que se desarrolló en el LATU, volvió a cargar las tintas contra el delantero xeneize.

Lo que dijo Ruggeri de Cavani

Edinson Cavani no atraviesa un buen momento en Boca Juniors desde hace tiempo y el hincha, que le tuvo mucha paciencia, explotó en el último partido, 0-0 ante Racing, y cuando lo cambiaron, lo silbó.

Este lunes en el programa F90 de ESPN, el exjugador argentino se descargó con Cavani.

"Es un pecado que este crack sea insultado de esa manera con la carrera inmensa que tiene", comenzó halagándolo.

Pero luego siguió: "Tiene que dejar de jugar. No lo conozco, nos vimos dos o tres veces, pero me dolía a mí verlo".

A su vez, indicó que "es bravo con 40 años jugar hoy en nuestro fútbol. Para mí, no toma la decisión porque quiere seguir intentando para dar vuelta la situación e irse".

