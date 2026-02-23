La contundente frase de Óscar Ruggeri sobre Edinson Cavani y su presente en Boca Juniors
El campeón del mundo con Argentina en 1986, estuvo en Montevideo y fue la figura estelar en la presentación de la Copa del Mundo en el LATU; este lunes tuvo comentarios muy fuertes contra el uruguayo
23 de febrero 2026 - 15:54hs
Oscar Ruggeri
Óscar Ruggeri, el campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de México 86, y campeón de América con dicha camiseta, además de ganar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con River Plate, habló este lunes sobre el presente del uruguayo Edinson Cavani en Boca Juniors y fue contundente: "Tiene que dejar de jugar", dijo.