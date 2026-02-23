La contundente frase de Óscar Ruggeri sobre Edinson Cavani y su presente en Boca Juniors

Óscar Ruggeri , el campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de México 86, y campeón de América con dicha camiseta, además de ganar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con River Plate, habló este lunes sobre el presente del uruguayo Edinson Cavani en Boca Juniors y fue contundente: "Tiene que dejar de jugar", dijo.

Ruggeri, quien el domingo fue la figura estelar en Montevideo en la visita del trofeo de la Copa del Mundo FIFA que se desarrolló en el LATU, volvió a cargar las tintas contra el delantero xeneize.

Álvaro "Tata" González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo

Edinson Cavani no atraviesa un buen momento en Boca Juniors desde hace tiempo y el hincha, que le tuvo mucha paciencia, explotó en el último partido, 0-0 ante Racing, y cuando lo cambiaron, lo silbó.

La semana pasada, como informó Referí, Óscar Ruggeri ya había sido duro con el uruguayo por la manera de calentar fuera de la cancha previo al partido ante Platense: "No parece un jugador de fútbol", dijo entonces.

Este lunes en el programa F90 de ESPN, el exjugador argentino se descargó con Cavani.

20260222 Óscar Ruggeri fue el único que pudo tocar la Copa del Mundo de la FIFA Óscar Ruggeri fue el único que pudo tocar la Copa del Mundo de la FIFA FOTO: Gastón Britos/FocoUy

"Es un pecado que este crack sea insultado de esa manera con la carrera inmensa que tiene", comenzó halagándolo.

Pero luego siguió: "Tiene que dejar de jugar. No lo conozco, nos vimos dos o tres veces, pero me dolía a mí verlo".

A su vez, indicó que "es bravo con 40 años jugar hoy en nuestro fútbol. Para mí, no toma la decisión porque quiere seguir intentando para dar vuelta la situación e irse".