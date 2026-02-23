Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
muy nuboso
Martes:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Opinión

El arte de lo posible, otra vez.

Cuando todo se comunica pero poco se construye, el problema no es el relato: es la política. Si la reacción desplaza al proyecto, el desafío vuelve a ser el mismo de siempre

El Observador | Margarita Morales

Por  Margarita Morales

Politóloga, diplomada en Comunicación Política y doctoranda en Política y Gobierno (Universidad Católica de Córdoba). Fue parte del equipo de comunicación del expresidente Luis Lacalle Pou.
20250722 Presidencia, comunicación, microfonos.
Foto: Inés Guimaraens
23 de febrero 2026 - 16:56hs

Vivimos en una época de democratización de los medios y de los dispositivos móviles, pero no necesariamente de las formas de utilizarlos. El acceso se amplió, pero su uso no siempre acompañó esa expansión. La educación quedó rezagada frente a la velocidad de las plataformas y, en ese desajuste, la política empezó a perder terreno frente a la lógica de lo instantáneo. La política suele definirse como el arte de lo posible. Lo posible, en política, nunca es solo gestión: es siempre una utopía mínima, una idea de futuro que ordena el presente y justifica la negociación, el acuerdo y el conflicto administrado. Hoy esa definición parece haberse desplazado. La política perdió cuando dejó de proponer horizontes posibles y comenzó a reaccionar en tiempo real; cuando el impacto pasó a valer más que el contenido y la imagen proyectada empezó a pesar más que el proyecto colectivo.

Por eso aparece la nostalgia. No necesariamente por los resultados —siempre discutibles— sino por la existencia de un sentido reconocible. José Mujica y el Plan Juntos; Julio María Sanguinetti y la reforma educativa; Tabaré Vázquez y la creación del Plan Ceibal; Luis Lacalle Pou y la idea de un país más libre. Se podrá coincidir o no con cada uno, pero había una dirección política explícita, un marco desde el cual se tomaban decisiones. Hoy, en cambio, proliferan las tribus: ya no se busca el mínimo de bien común sino el máximo de alcance.

La política dejó de conducir y pasó a reaccionar, y en ese desplazamiento fue perdiendo densidad. En ese proceso, la educación vuelve a ser central. Sin formación y pensamiento crítico, la democratización de los dispositivos amplifica el ruido. Con educación, en cambio, puede fortalecer el debate democrático.

Conviene entonces una advertencia final. Cuando los resultados no llegan, cuando las políticas no generan impacto ni legitimidad, la explicación suele ser inmediata: “falló la comunicación”. Pero antes de decidir cómo comunicar, hay que saber qué comunicar. Y cuando no hay proyecto, cuando no hay una idea de lo posible que ordene, no falla la comunicación: falla la política. La comunicación puede amplificar, explicar o persuadir. Lo que no puede hacer es reemplazar aquello que la política dejó de construir. Tal vez el desafío no sea inventar nuevos relatos, sino volver a ejercer —con responsabilidad y formación— el arte de lo posible

Más noticias
que es el autoliderazgo, como aplicarlo y por que puede ser un punto de quiebre en el bienestar dentro y fuera del trabajo

Qué es el autoliderazgo, cómo aplicarlo y por qué puede ser un punto de quiebre en el bienestar dentro y fuera del trabajo

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor
CTI

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero
RECICLAJE

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero

Daecpu postergó la actuación Doña Bastarda (en la foto la murga, con Agustín entre sus componentes, durante la segunda rueda del concurso en el Teatro de Verano).
CARNAVAL 2026

La decisión que tomó Daecpu sobre la actuación de Doña Bastarda en la liguilla del carnaval

Los incidentes virales del show de Tini en el Estadio Centenario: corridas, una rata entre el público y una canción que cantó por primera vez en vivo
MÚSICA

Los incidentes virales del show de Tini en el Estadio Centenario: corridas, una rata entre el público y una canción que cantó por primera vez en vivo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos