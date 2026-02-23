La decisión que tomó Daecpu sobre la actuación de Doña Bastarda en la liguilla del carnaval

Daecpu postergó la actuación Doña Bastarda (en la foto la murga, con Agustín entre sus componentes, durante la segunda rueda del concurso en el Teatro de Verano).

Daecpu decidió postergar la etapa de la liguilla del carnaval en la que debía actuar Doña Bastarda , considerando el momento adverso que afronta la murga tras el fallecimiento en la madrugada de este domingo 22 de febrero de uno de sus integrantes, Agustín Ríos .

"Dado el triste momento por el que atraviesa murga Doña Bastarda, la comisión directiva agradece la comprensión y el aval de todo/as lo/as directores/as liguilleros de las categorías Murgas, Sociedad de negros y lubolos, Humoristas y comunica que la etapa del jueves 26/2 pasa para el día lunes 2 de marzo", informó la entidad que preside Alfredo Jaureguiverry.

Doña Bastarda debía realizar su tercera presentación ante el jurado que preside Gabriela Barboza en el cierre de la etapa 6, sobre la medianoche del jueves 26, tras las presentaciones iniciales en esa jornada de la comparsa La Sara del Cordón y de los humoristas Los Rolin.

CARNAVAL 2026 Primer fallo del jurado del carnaval: 24 clasificados, las ausencias y el fixture de las ocho etapas finales

CARNAVAL SOLIDARIO Una noche de carnaval para darle una mano a Rafa Villanueva: tablado, conjuntos, precio y animadores

Esa etapa, por el triste motivo señalado, se reprogramó para el primer día disponible tras la actuación del resto de los 24 conjuntos liguilleros.

Como se decidió al mediodía de este domingo, la etapa 2 de la liguilla del concurso que se realiza en el Teatro de Verano pasó para la noche del domingo 1º y en esa jornada se presentarán la comparsa Yambo Kenia, los humoristas Sociedad Anónima y la murga Patos Cabreros.

Concurso de carnaval: vuelve este lunes 23

Según se informó a El Observador desde Daecpu, institución que nuclea a los directores de los conjuntos y organiza el concurso en coordinación con la Intendencia de Montevideo, la actividad en el Ramón Collazo del Parque Rodó se reanudará en la noche de este lunes 23, como siempre con espectáculos desde la hora 20.30.

Hasta el momento, por la rueda final de la competencia, solo pudieron actuar las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo y los parodistas Caballeros, por la etapa 1, en la noche del sábado 21.

Si no hay nuevas suspensiones, la Noche de Fallos sucederá en la madrugada del martes 3 de marzo.

Este domingo, por decisiones simultáneas de Daecpu, la Intendencia de Montevideo y los programadores, se suspendieron las actividades de carnaval en todos los escenarios, como señal de luto tras el fallecimiento de Agustín Ríos.

El nuevo fixture de la liguilla del carnaval

Etapa 1 ya cumplida

Cayó la Cabra (murga)

Un Título Viejo (murga)

Caballeros (parodistas)

Etapa 3 lunes 23

Tabú (revista)

Queso Magro (murga)

Los Muchachos (parodistas)

Etapa 4 martes 24

Valores (soc. de negros y lubolos)

Cyranos (humoristas)

La Trasnochada (murga)

Etapa 5 miércoles 25

La Compañía (revista)

Falta y Resto (murga)

Momosapiens (parodistas)

Etapa 7 viernes 27

Madame Gótica (revista)

La Nueva Milonga (murga)

Zingaros (parodistas)

Etapa 8 sábado 28

Integración (soc. de negros y lubolos)

Los Diablos Verdes (murga)

La Gran Muñeca (murga)

Etapa 2 domingo 1°

Yambo Kenia (soc. de negros y lubolos)

Sociedad Anónima (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Etapa 6 lunes 2

La Sara del Cordón (soc. de negros y lubolos)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)