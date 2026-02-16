La lista de tablados donde se puede ver carnaval sin pagar entrada
A la lista de tablados privados y populares -y además del Teatro de Verano- se añaden escenarios donde no se cobra entrada para ver carnaval
Carnaval: espectáculos gratuitos en varias zonas de Montevideo.
Además de la actividad que se desarrolla cada noche en el Teatro de Verano -sede del concurso de carnaval-, en los escenarios privados y en los tablados populares, en estos primeros días de la semana hay varios sitios donde se pueden ver los espectáculos sin pagar entrada.
Se trata de propuestas que suelen ser de especial utilidad para la gente que, en una semana que incluye los días feriados por carnaval, no se ha ido de Montevideo ni tiene las posibilidades de abonar una entrada.
En algunos de estos tablados gratuitos hay gradas o sillas, pero también admiten la posibilidad de que la gente vaya con sus reposeras u observe las propuestas de pie.
La red de escenarios populares, gestionada por la Intendencia de Montevideo, la integran este año 16 tablados que abren sobre todo en días feriados y de viernes a domingo, con un precio de la entrada único: $ 120 por persona. Hay un tablado de los denominados privados, donde los costos de las entradas son mayores, que tiene también un precio popular, $ 120 la entrada: el Nuevo Carrousel Daecpu del Paso Molino (ubicado en Av. Agraciada y Tembetá).
Cartelera de carnaval en tablados gratuitos
Lunes 16
Carnaval de a pie - Daecpu
20:00 - TABÚ
20:50 - LA NUEVA MILONGA
21:50 - SOCIAL CLUB
Sitio: Villa Sarandí - Romeo Gabioli esq. Arturo Senes
Carnaval de a pie - Daecpu
20:00 - ZÍNGAROS
20:50 - GENTE GRANDE
21:50 - LA MARGARITA
Sitio: Club Atlético Tricolor - Ascasubi 4638
Martes 17
Carnaval de a pie - Daecpu
20:00 - PATOS CABREROS
20:50 - LOS CHOBYS
21:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
Sitio: Sede del Club Atlético Cerro - Grecia y Prusia
Barrio a barrio - Municipio A - Red de escenarios populares
19:30 - TABÚ
20:00 - GENTE GRANDE
20:50 - CABALLEROS
21:50 - LOS DIABLOS VERDES
Sitio: Sede de Progreso - Ascasubi y Carlos María Ramírez
Miércoles 18
Carnaval de a pie - Daecpu
20:00 - MI VIEJA MULA
20:50 - LOS ADAMS
21:50 - MÁS QUE LONJA
Sitio: Plaza del Molino - Cno. Cibils y Federico Capurro
Carnaval de a pie - Daecpu
20:00 - LA GRAN MUÑECA
20:50 - MOMOSAPIENS
21:50 - INTEGRACIÓN
Sitio: Club Atlético Vencedor - Heredia 3430
Carnaval de a pie - Daecpu
20:00 - LOS ROLIN
20:50 - HERENCIA ANCESTRAL
21:50 -FALTA Y RESTO
Sitio: Club Comisión Fraternidad - Fraternidad y Santa Rita (km 24.500)
Escenarios móviles - Intendencia de Montevideo
20:00 - LOS DIABLOS VERDES
20:50 - ZÍNGAROS
21:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
Sitio: Magariños Cervantes y Grauert
Jueves 19
Barrio a barrio - Municipio A - Red de escenarios populares
20:00 - MADAME GÓTICA
20:50 - LA SARA DEL CORDÓN
21:50 - LOS ROLIN
Sitio: La Cachimba - Juan Molina y Heredia
Escenarios móviles - Intendencia de Montevideo
20:00 - INTEGRACIÓN
20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
21:50 - QUESO MAGRO
Sitio: Plaza Cagancha
Corsos en los barrios
También son espectáculos gratuitos los corsos barriales organizados por la Intendencia de Montevideo. Ya se han realizado varios de los previstos para este año. La lista de los pendientes es la siguiente:
19 de febrero - CCZ 12 - hora 19
Av. Lezica, Av. Gral. Eugenio Garzón - Caacupe
20 de febrero - CCZ 7 - hora 20
Ramos, Pérez Gomar - Carlos Lallemand
21 de febrero - CCZ 6 - hora 19
Av. 8 de Octubre, Carlos Crocker - Cipriano Miró
23 de febrero - CCZ 13 - hora 20.30
Av. Isla Canarias, Mazangano - Cno. Castro
27 de febrero - CCZ 14, 17 y 18 - hora 19
Carlos María Ramírez, Vicente Yáñez Pinzón - Pedro Giralt