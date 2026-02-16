La lista de tablados donde se puede ver carnaval sin pagar entrada

Carnaval: espectáculos gratuitos en varias zonas de Montevideo.

Además de la actividad que se desarrolla cada noche en el Teatro de Verano -sede del concurso de carnaval- , en los escenarios privados y en los tablados populares, en estos primeros días de la semana hay varios sitios donde se pueden ver los espectáculos sin pagar entrada .

Se trata de propuestas que suelen ser de especial utilidad para la gente que, en una semana que incluye los días feriados por carnaval, no se ha ido de Montevideo ni tiene las posibilidades de abonar una entrada.

En algunos de estos tablados gratuitos hay gradas o sillas, pero también admiten la posibilidad de que la gente vaya con sus reposeras u observe las propuestas de pie.

La red de escenarios populares, gestionada por la Intendencia de Montevideo, la integran este año 16 tablados que abren sobre todo en días feriados y de viernes a domingo, con un precio de la entrada único: $ 120 por persona. Hay un tablado de los denominados privados, donde los costos de las entradas son mayores, que tiene también un precio popular, $ 120 la entrada: el Nuevo Carrousel Daecpu del Paso Molino (ubicado en Av. Agraciada y Tembetá).

Cartelera de carnaval en tablados gratuitos

Lunes 16

Carnaval de a pie - Daecpu

20:00 - TABÚ

20:50 - LA NUEVA MILONGA

21:50 - SOCIAL CLUB

Sitio: Villa Sarandí - Romeo Gabioli esq. Arturo Senes

Carnaval de a pie - Daecpu

20:00 - ZÍNGAROS

20:50 - GENTE GRANDE

21:50 - LA MARGARITA

Sitio: Club Atlético Tricolor - Ascasubi 4638

Martes 17

Carnaval de a pie - Daecpu

20:00 - PATOS CABREROS

20:50 - LOS CHOBYS

21:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

Sitio: Sede del Club Atlético Cerro - Grecia y Prusia

Barrio a barrio - Municipio A - Red de escenarios populares

19:30 - TABÚ

20:00 - GENTE GRANDE

20:50 - CABALLEROS

21:50 - LOS DIABLOS VERDES

Sitio: Sede de Progreso - Ascasubi y Carlos María Ramírez

Miércoles 18

Carnaval de a pie - Daecpu

20:00 - MI VIEJA MULA

20:50 - LOS ADAMS

21:50 - MÁS QUE LONJA

Sitio: Plaza del Molino - Cno. Cibils y Federico Capurro

Carnaval de a pie - Daecpu

20:00 - LA GRAN MUÑECA

20:50 - MOMOSAPIENS

21:50 - INTEGRACIÓN

Sitio: Club Atlético Vencedor - Heredia 3430

Carnaval de a pie - Daecpu

20:00 - LOS ROLIN

20:50 - HERENCIA ANCESTRAL

21:50 -FALTA Y RESTO

Sitio: Club Comisión Fraternidad - Fraternidad y Santa Rita (km 24.500)

Escenarios móviles - Intendencia de Montevideo

20:00 - LOS DIABLOS VERDES

20:50 - ZÍNGAROS

21:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

Sitio: Magariños Cervantes y Grauert

Jueves 19

Barrio a barrio - Municipio A - Red de escenarios populares

20:00 - MADAME GÓTICA

20:50 - LA SARA DEL CORDÓN

21:50 - LOS ROLIN

Sitio: La Cachimba - Juan Molina y Heredia

Escenarios móviles - Intendencia de Montevideo

20:00 - INTEGRACIÓN

20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

21:50 - QUESO MAGRO

Sitio: Plaza Cagancha

Corsos en los barrios

También son espectáculos gratuitos los corsos barriales organizados por la Intendencia de Montevideo. Ya se han realizado varios de los previstos para este año. La lista de los pendientes es la siguiente:

19 de febrero - CCZ 12 - hora 19

Av. Lezica, Av. Gral. Eugenio Garzón - Caacupe

20 de febrero - CCZ 7 - hora 20

Ramos, Pérez Gomar - Carlos Lallemand

21 de febrero - CCZ 6 - hora 19

Av. 8 de Octubre, Carlos Crocker - Cipriano Miró

23 de febrero - CCZ 13 - hora 20.30

Av. Isla Canarias, Mazangano - Cno. Castro

27 de febrero - CCZ 14, 17 y 18 - hora 19

Carlos María Ramírez, Vicente Yáñez Pinzón - Pedro Giralt