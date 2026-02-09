Las críticas de la murga más ganadora del carnaval a los políticos y al gobierno: "No nos movemos mucho"

Carnaval 2026: murga Patos Cabreros, en el Teatro de Verano.

En su espectáculo titulado "Sin dudas", la murga Patos Cabreros protagonizó uno de los varios cuestionamientos que este año hay en los espectáculos de carnaval al sistema político en Uruguay y al gobierno en particular : "(...) el trayecto lleva un año, pero ya nos dimos cuenta, que no nos movemos mucho y la calesita sigue dando vueltas", cantan los murguistas.

En el segmento titulado La Calesita, en una de las cuartetas se canta: "Mientras uno se preocupa, cómo zafar en la corta, los políticos discuten, temas que parece solo a ellos le importa".

En otra, a propósito de un gobierno que asumió el 1° de marzo del año pasado, se señala: "Puede ser que un año sea apresurado, pero nos asusta un poco que los engranajes van pal mismo lado, quedan otros cuatro para intentar, que pare la calesita o que cambie el sentido y dejar de dudar".

Patos Cabreros es una de las murgas más antiguas en el carnaval uruguayo. Creada en 1910, obtuvo el primer premio por primera vez en 1927, compartido con Curtidores de Hongos. Cuenta con la dirección responsable del empresario Nelson Ferro. La murga del mítico director escénico José "Pepino" Ministeri -de profesión canillita en los inicios del siglo pasado- es la más ganadora de la historia, con 16 títulos, uno más que Asaltantes con Patente.

Patos Cabreros: "Sin dudas"

Maxi Pérez es el director artístico de la murga y es responsable además de los textos (junto con Christian Ibarzabal y Eduardo Rigaud), en un conjunto conformado por una verdadera selección de murguistas, con Pablo Riquero como director escénico.

El espectáculo "Sin dudas" se estrenó pasada la medianoche de este domingo 8 de febrero, en el Concurso de Carnaval que se desarrolla en el Teatro de Verano del Parque Rodó.

Patos Cabreros es una de las 19 murgas que compiten este año e integra un selecto grupo de conjuntos candidatos al primer premio, según lo observado en el concurso hasta el momento.

Su segunda presentación ante el jurado que preside Gabriela Barboza y el resto del público en el Ramón Collazo está programada para el lunes 16 de febrero.

Las sensaciones de la gente

Christian "Hueso" Ibarzabal, coautor de los textos, tras la consulta de El Observador a la murga sobre el debut dijo que quedó "una satisfacción enorme, porque veníamos con muchas ganas, la ansiedad nos estaba matando porque nos quedó muy para atrás (participar en) la primera rueda, teníamos muchas ganas de venir, la murga estaba funcionando muy bien en los tablados y por suerte se cumplió todo lo que esperábamos, la murga cantó hermoso, la respuesta de la gente fue maravillosa, Lucía (Rodríguez) tuvo una actuación increíble".

Sobre el bloque La Calesita, detalló que "nos gusta mucho, como letristas nos interesa poner ese punto de vista que no es el salpicón habitual sobre las noticias, sino que intentamos opinar, es como un salpicón de noticias, pero lo más importante es tratar de transmitir las sensaciones de la gente más que de la noticia en sí".

"Es una canción que habla de cómo nos sentimos nosotros y no de lo que pasa en las noticias, es algo que nos gusta y la respuesta fue muy linda, así que bueno, también muy satisfechos con eso, felices y esperando la segunda rueda", complementó.

Lo que canta la murga en La Calesita

En la pieza del libreto titulado La Calesita, con música inédita (Maxi Pérez - Christian Ibarzabal y Pablo Riquero), la murga expone lo siguiente:

Con el cambio de gobierno

Pensamos ir pa adelante

Pero se ve en el paisaje

Algunos lugares que ya vimos antes

El trayecto lleva un año

Pero ya nos dimos cuenta

Que no nos movemos mucho

Y la calesita sigue dando vueltas

Mientras uno se preocupa

Como zafar en la corta

Los políticos discuten

Temas que parece solo a ellos le importa

Vamos dando vueltas en la calesita

discutiendo asuntos que a nadie interesa ni los necesita

se discute el presupuesto

fueron casi cuatro meses

con el presupuesto en casa

cuando lo cobramos ya desaparece

por suerte las discusiones

no agrandaron mas la brecha

pero es raro que al votarlo

esté tan de acuerdo toda la derecha

con el tema de Cardama

conocemos de astilleros

de navíos, de marina

y pa qué nos sirve un barco patrullero

inventaron una empresa

sin tener las garantías

y pa alquilar una casa

te piden seguro, jura la bandera, un mes de adelanto, examen de sangre, recibos de sueldo y vacuna al día

Vamos dando vueltas en la calesita

Hablan siempre en las noticias

de inversiones e intereses

y yo pago solo el mínimo

de las tarjetas cada cinco meses

Quinientos mil uruguayos

cobran veinticinco palos

pero el tema tres semanas

fue si Ojeda ejerce estando en el senado.

Discuten danza y cipriani

por chanchullos que hay en asse

y uno pa encontrar pediatra

no tiene ni idea como es que se hace

Universidad privada

vienen desde el extranjero

y nosotros esperando

cuando es que se llega a nuestro 6 %

Vamos dando vueltas en la calesita

Del agujero que dejaron,

nadie habla ni responde

ni siquiera el frente amplio

lo comenta claro, medio que lo esconde

Se pasaron dando vueltas

Tenemos flor de mareo

Deber ser por los acuerdos

Que vienen haciendo con Cabildo abierto

Puede ser que un año sea apresurado

pero nos asusta un poco que los engranajes van pal mismo lado

quedan otros cuatro para intentar

que pare la calesita o que cambie el sentido y dejar de dudar