Las críticas de la murga más ganadora del carnaval a los políticos y al gobierno: "No nos movemos mucho"

En el segmento titulado La Calesita, en una de las cuartetas se canta: "Mientras uno se preocupa, cómo zafar en la corta, los políticos discuten, temas que parece solo a ellos le importa".
En otra, a propósito de un gobierno que asumió el 1° de marzo del año pasado, se señala: "Puede ser que un año sea apresurado, pero nos asusta un poco que los engranajes van pal mismo lado, quedan otros cuatro para intentar, que pare la calesita o que cambie el sentido y dejar de dudar".
Patos Cabreros es una de las murgas más antiguas en el carnaval uruguayo. Creada en 1910, obtuvo el primer premio por primera vez en 1927, compartido con Curtidores de Hongos. Cuenta con la dirección responsable del empresario Nelson Ferro. La murga del mítico director escénico José "Pepino" Ministeri -de profesión canillita en los inicios del siglo pasado- es la más ganadora de la historia, con 16 títulos, uno más que Asaltantes con Patente.
Patos Cabreros: "Sin dudas"
Maxi Pérez es el director artístico de la murga y es responsable además de los textos (junto con Christian Ibarzabal y Eduardo Rigaud), en un conjunto conformado por una verdadera selección de murguistas, con Pablo Riquero como director escénico.
El espectáculo "Sin dudas" se estrenó pasada la medianoche de este domingo 8 de febrero, en el Concurso de Carnaval que se desarrolla en el Teatro de Verano del Parque Rodó.
Patos Cabreros es una de las 19 murgas que compiten este año e integra un selecto grupo de conjuntos candidatos al primer premio, según lo observado en el concurso hasta el momento.
Su segunda presentación ante el jurado que preside Gabriela Barboza y el resto del público en el Ramón Collazo está programada para el lunes 16 de febrero.
Las sensaciones de la gente
Christian "Hueso" Ibarzabal, coautor de los textos, tras la consulta de El Observador a la murga sobre el debut dijo que quedó "una satisfacción enorme, porque veníamos con muchas ganas, la ansiedad nos estaba matando porque nos quedó muy para atrás (participar en) la primera rueda, teníamos muchas ganas de venir, la murga estaba funcionando muy bien en los tablados y por suerte se cumplió todo lo que esperábamos, la murga cantó hermoso, la respuesta de la gente fue maravillosa, Lucía (Rodríguez) tuvo una actuación increíble".
Sobre el bloque La Calesita, detalló que "nos gusta mucho, como letristas nos interesa poner ese punto de vista que no es el salpicón habitual sobre las noticias, sino que intentamos opinar, es como un salpicón de noticias, pero lo más importante es tratar de transmitir las sensaciones de la gente más que de la noticia en sí".
"Es una canción que habla de cómo nos sentimos nosotros y no de lo que pasa en las noticias, es algo que nos gusta y la respuesta fue muy linda, así que bueno, también muy satisfechos con eso, felices y esperando la segunda rueda", complementó.
Lo que canta la murga en La Calesita
En la pieza del libreto titulado La Calesita, con música inédita (Maxi Pérez - Christian Ibarzabal y Pablo Riquero), la murga expone lo siguiente:
Con el cambio de gobierno
Pensamos ir pa adelante
Pero se ve en el paisaje
Algunos lugares que ya vimos antes
El trayecto lleva un año
Pero ya nos dimos cuenta
Que no nos movemos mucho
Y la calesita sigue dando vueltas
Mientras uno se preocupa
Como zafar en la corta
Los políticos discuten
Temas que parece solo a ellos le importa
Vamos dando vueltas en la calesita
discutiendo asuntos que a nadie interesa ni los necesita
se discute el presupuesto
fueron casi cuatro meses
con el presupuesto en casa
cuando lo cobramos ya desaparece
por suerte las discusiones
no agrandaron mas la brecha
pero es raro que al votarlo
esté tan de acuerdo toda la derecha
con el tema de Cardama
conocemos de astilleros
de navíos, de marina
y pa qué nos sirve un barco patrullero
inventaron una empresa
sin tener las garantías
y pa alquilar una casa
te piden seguro, jura la bandera, un mes de adelanto, examen de sangre, recibos de sueldo y vacuna al día
Vamos dando vueltas en la calesita
Hablan siempre en las noticias
de inversiones e intereses
y yo pago solo el mínimo
de las tarjetas cada cinco meses
Quinientos mil uruguayos
cobran veinticinco palos
pero el tema tres semanas
fue si Ojeda ejerce estando en el senado.
Discuten danza y cipriani
por chanchullos que hay en asse
y uno pa encontrar pediatra
no tiene ni idea como es que se hace
Universidad privada
vienen desde el extranjero
y nosotros esperando
cuando es que se llega a nuestro 6 %
Vamos dando vueltas en la calesita
Del agujero que dejaron,
nadie habla ni responde
ni siquiera el frente amplio
lo comenta claro, medio que lo esconde
Se pasaron dando vueltas
Tenemos flor de mareo
Deber ser por los acuerdos
Que vienen haciendo con Cabildo abierto
Puede ser que un año sea apresurado
pero nos asusta un poco que los engranajes van pal mismo lado
quedan otros cuatro para intentar
que pare la calesita o que cambie el sentido y dejar de dudar
