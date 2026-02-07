Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
algo de nubes
Domingo:
Mín  19°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Carnaval / Cultura y Espectáculos / CARNAVAL 2026

Hijos del Carnaval: la familia Barceló, el origen de Sociedad Anónima y los secretos de un amor acunado en San José

Con 13 primeros premios y 10 segundos premios en 30 años, Sociedad Anónima volvió al Teatro de Verano, como siempre con el humor en familia

7 de febrero 2026 - 10:53hs
Embed - Hijos del Carnaval: la familia Barceló, el origen de Sociedad Anónima y un amor nacido en San José

Tenía las piernas hundidas en dos enormes patas de polifon. El cuerpo pequeño y la sonrisa amplia apenas sobresalían de aquellas botas tan características de los Gauchos Patones de El Consulado de Cerro Ñato. Una caricatura inolvidable del Carnaval. Un símbolo de Sociedad Anónima.

Una foto que de alguna manera simboliza la historia de una niña que creció en la cuna del Carnaval. La ternura, la fantasía y las horas dedicadas a una de las expresiones culturales más convocantes del país.

Paula y Serrana Barceló crecieron entre ensayos de Sociedad Anónima, los trajes de los humoristas y las risas del público. Actualmente ambas son parte activa de la construcción de los espectáculos del conjunto que su padre, Carlos Barceló, fundó en hace tres décadas y se ha convertido en el título más ganador de la historia del humorismo.

Más noticias
Daecpu anunció la vente abonos para ingresar a la platea baja del Teatro de Verano durante la Liguilla del Carnaval.
CARNAVAL 2026

Daecpu anunció la venta de abonos para la Liguilla del Carnaval: fecha, lugar, precios y otros detalles

Concurso de carnaval 2026: integrantes de la murga La Gran Muñeca.
CARNAVAL 2026

Así volverá el concurso de carnaval en el Teatro de Verano: las nuevas fechas para cada etapa

Sobre el vínculo entre el Carnaval y la familia, el concurso y la categoría, los recuerdos y las fantasías, conversaron en Hijos del Carnaval.

Temas:

Carnaval 2026 San José Sociedad Anónima Carnaval

Seguí leyendo

Las más leídas

Banco Central advierte por financiera que ofrece créditos sin autorización y no cumple con la entrega de fondos
ADVERTENCIA

Banco Central advierte por financiera que ofrece créditos sin autorización y no cumple con la entrega de fondos

Accidente fatal en los Arrayanes: informe toxicológico detectó alcohol en sangre en el conductor que sobrevivió
MALDONADO

Accidente fatal en los Arrayanes: informe toxicológico detectó alcohol en sangre en el conductor que sobrevivió

Las mejores imagenes del día 1 del desfile de Llamadas: orden de las comparsas, los periodistas y dónde se ve por TV
CARNAVAL 2026

Las mejores imagenes del día 1 del desfile de Llamadas: orden de las comparsas, los periodistas y dónde se ve por TV

Carlos Zambrano, uno de los denunciados
DENUNCIA INTERNACIONAL

El relato de la argentina que denunció violación en Uruguay por tres futbolistas peruanos: "Estaba como desmayada pero escuchaba voces; decían 'podés con los tres'"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos