Hijos del Carnaval: la familia Barceló, el origen de Sociedad Anónima y los secretos de un amor acunado en San José

Embed - Hijos del Carnaval: la familia Barceló, el origen de Sociedad Anónima y un amor nacido en San José Tenía las piernas hundidas en dos enormes patas de polifon. El cuerpo pequeño y la sonrisa amplia apenas sobresalían de aquellas botas tan características de los Gauchos Patones de El Consulado de Cerro Ñato. Una caricatura inolvidable del Carnaval. Un símbolo de Sociedad Anónima.

Una foto que de alguna manera simboliza la historia de una niña que creció en la cuna del Carnaval. La ternura, la fantasía y las horas dedicadas a una de las expresiones culturales más convocantes del país.

Paula y Serrana Barceló crecieron entre ensayos de Sociedad Anónima, los trajes de los humoristas y las risas del público. Actualmente ambas son parte activa de la construcción de los espectáculos del conjunto que su padre, Carlos Barceló, fundó en hace tres décadas y se ha convertido en el título más ganador de la historia del humorismo.

Sobre el vínculo entre el Carnaval y la familia, el concurso y la categoría, los recuerdos y las fantasías, conversaron en Hijos del Carnaval.